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MotoGP / Japonya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Japonya sıralama turları: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda!

Şampiyonluk için bastırmaya başlayan Jorge Martin, Cuma günü kırılan tur rekorunu bir daha kırdı ve pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Q2'deki henüz ilk turunda 1.43.198 yaparak dün Brad Binder tarafından kırılan tur rekorunu neredeyse 0.3 saniye farkla tarihe gömen Martin'in bu derecesini geçebilen çıkmadı.

Böylece son üç yarışta ikinci pole pozisyonuna ulaşan Martin, Ducati'ye de arka arkaya 10. pole pozisyonunu getirmiş oldu.

İkincilik şampiyona lideri Francesco Bagnaia'ya gitti, ancak kendisi 1.43.369 ile Martin'in 0.171 saniye gerisinde kaldı.

Üçüncü sıra son haftalarda istediği sonuçları alamayan KTM sürücüsü Jack Miller'a gitti, kendisi geçen yıl burada galibiyete ulaşmıştı.

Dördüncü sıra Q2'nin başında kaza yapmasına rağmen pite dönen ve ikinci motosikletle iyi bir tur atan Marco Bezzecchi'ye giderken, Binder beşinci sırada yer aldı.

Hafta sonunun hızlı isimlerinden Fabio di Giannantonio altıncı olurken, yedinci sıra Q1'i lider tamamlayan Marc Marquez'e gitti.

Q1'de 1.43.997 gibi bir dereceye imza atan Marquez, Q2'de derecesini 1.43.812'ye kadar çekse de halen liderin 0.614 saniye gerisinde.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia sürücüleri Maverick Vinales ve Aleix Espargaro sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu olurlarken, ilk onu Johann Zarco tamamladı.

Yine Q1'den gelen son haftaların formda ismi Raul Fernandez 11. olurken, Pol Espargaro güçlü bir 12. sıra elde etti.

KTM için işler iyi gidiyor diyebiliriz, nitekim Augusto Fernandez de 13. sırada yer almakta. Çaylak sürücü Q2'yi sadece bir sırayla kaçırdı.

Fabio Quartararo normalde Q2'ye kalacak gibiydi, ancak sonrasında iki sıra kaybetti ve 14. sıraya kadar geriledi. 

Geçen hafta beşinciliğe ulaşan Joan Mir için bu kez işler pek de iyi gitmedi, Repsol Honda sürücüsü yarışa 15. sıradan başlayacak.

Q2 sonuç tablosu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 8 1'43.198   167.479 316
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8 +0.171 0.171 167.202 314
3 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8 +0.353 0.182 166.909 313
4 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 6 +0.426 0.073 166.791 315
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8 +0.511 0.085 166.654 315
6 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 8 +0.610 0.099 166.495 306
7 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 7 +0.614 0.004 166.489 313
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7 +0.617 0.003 166.484 313
9 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 8 +0.624 0.007 166.473 313
10 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 8 +0.653 0.029 166.426 314
11 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 8 +0.856 0.203 166.102 309
12 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 8 +0.898 0.042 166.035 312
Tüm sonuçları görüntüle  

Q1 sonuç tablosu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 7 1'43.997   166.193 312
2 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 7 +0.052 0.052 166.110 309
3 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 7 +0.132 0.080 165.982 309
4 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8 +0.141 0.009 165.968 309
5 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 7 +0.153 0.012 165.949 311
6 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 7 +0.430 0.277 165.508 313
7 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 7 +0.524 0.094 165.360 311
8 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 8 +0.629 0.105 165.194 309
9 United Kingdom C. Crutchlow Yamaha Factory Racing 35 Yamaha 4 +1.276 0.647 164.178 311
10 Germany S. Bradl Team LCR 6 Honda 8 +1.454 0.178 163.901 310
11 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 7 +1.710 0.256 163.504 311
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