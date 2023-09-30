MotoGP Japonya sıralama turları: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda!
Şampiyonluk için bastırmaya başlayan Jorge Martin, Cuma günü kırılan tur rekorunu bir daha kırdı ve pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.
Q2'deki henüz ilk turunda 1.43.198 yaparak dün Brad Binder tarafından kırılan tur rekorunu neredeyse 0.3 saniye farkla tarihe gömen Martin'in bu derecesini geçebilen çıkmadı.
Böylece son üç yarışta ikinci pole pozisyonuna ulaşan Martin, Ducati'ye de arka arkaya 10. pole pozisyonunu getirmiş oldu.
İkincilik şampiyona lideri Francesco Bagnaia'ya gitti, ancak kendisi 1.43.369 ile Martin'in 0.171 saniye gerisinde kaldı.
Üçüncü sıra son haftalarda istediği sonuçları alamayan KTM sürücüsü Jack Miller'a gitti, kendisi geçen yıl burada galibiyete ulaşmıştı.
Dördüncü sıra Q2'nin başında kaza yapmasına rağmen pite dönen ve ikinci motosikletle iyi bir tur atan Marco Bezzecchi'ye giderken, Binder beşinci sırada yer aldı.
Hafta sonunun hızlı isimlerinden Fabio di Giannantonio altıncı olurken, yedinci sıra Q1'i lider tamamlayan Marc Marquez'e gitti.
Q1'de 1.43.997 gibi bir dereceye imza atan Marquez, Q2'de derecesini 1.43.812'ye kadar çekse de halen liderin 0.614 saniye gerisinde.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Aprilia sürücüleri Maverick Vinales ve Aleix Espargaro sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu olurlarken, ilk onu Johann Zarco tamamladı.
Yine Q1'den gelen son haftaların formda ismi Raul Fernandez 11. olurken, Pol Espargaro güçlü bir 12. sıra elde etti.
KTM için işler iyi gidiyor diyebiliriz, nitekim Augusto Fernandez de 13. sırada yer almakta. Çaylak sürücü Q2'yi sadece bir sırayla kaçırdı.
Fabio Quartararo normalde Q2'ye kalacak gibiydi, ancak sonrasında iki sıra kaybetti ve 14. sıraya kadar geriledi.
Geçen hafta beşinciliğe ulaşan Joan Mir için bu kez işler pek de iyi gitmedi, Repsol Honda sürücüsü yarışa 15. sıradan başlayacak.
Q2 sonuç tablosu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|8
|1'43.198
|167.479
|316
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|8
|+0.171
|0.171
|167.202
|314
|3
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|8
|+0.353
|0.182
|166.909
|313
|4
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|6
|+0.426
|0.073
|166.791
|315
|5
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|+0.511
|0.085
|166.654
|315
|6
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|8
|+0.610
|0.099
|166.495
|306
|7
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|7
|+0.614
|0.004
|166.489
|313
|8
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|7
|+0.617
|0.003
|166.484
|313
|9
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|8
|+0.624
|0.007
|166.473
|313
|10
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|8
|+0.653
|0.029
|166.426
|314
|11
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|8
|+0.856
|0.203
|166.102
|309
|12
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|8
|+0.898
|0.042
|166.035
|312
|Tüm sonuçları görüntüle
Q1 sonuç tablosu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|7
|1'43.997
|166.193
|312
|2
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|7
|+0.052
|0.052
|166.110
|309
|3
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|7
|+0.132
|0.080
|165.982
|309
|4
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|8
|+0.141
|0.009
|165.968
|309
|5
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|7
|+0.153
|0.012
|165.949
|311
|6
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|7
|+0.430
|0.277
|165.508
|313
|7
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|7
|+0.524
|0.094
|165.360
|311
|8
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|8
|+0.629
|0.105
|165.194
|309
|9
|C. Crutchlow Yamaha Factory Racing
|35
|Yamaha
|4
|+1.276
|0.647
|164.178
|311
|10
|S. Bradl Team LCR
|6
|Honda
|8
|+1.454
|0.178
|163.901
|310
|11
|M. Pirro Ducati Team
|51
|Ducati
|7
|+1.710
|0.256
|163.504
|311
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