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MotoGP / Japonya GP Yarış raporu

MotoGP Japonya: Miller bu yıl ilk zaferini aldı, Bagnaia son turda kaza yaptı!

2022 MotoGP sezonunun 16. yarışı olan Japonya Grand Prix'sini Ducati sürücüsü Jack Miller kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
MotoGP Japonya: Miller bu yıl ilk zaferini aldı, Bagnaia son turda kaza yaptı!
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Islak zeminde geçen sıralama turlarının ardından, pazar günü sürücüleri tamamen farklı bir hava karşıladı ve yarış boyunca güneş kendisini gösterdi.

Isınma turlarında sorun yaşayan Aleix Espargaro için gün pek iyi başlamamıştı. Bu sorun daha henüz formasyon turunda tekrar ortaya çıktı ve İspanyol sürücü, pite girerek ikinci motosikletine geçmek zorunda kaldı. Bundan ötürü de grubun en ardına düştü.

Yarışa Honda sürücüsü Marc Marquez ilk sıradan başlarken, KTM sürücüsü Brad Binder harika bir startla liderliği eline geçirdi. Sonrasında İspanyol sürücüyü Jorge Martin de geçti. 

Martin ilk tur bitmeden Binder'ı baskı altına aldı ve rakibini geçerek liderliği aldı. Marquez ise sıra kaybetmeye devam etti.

İlk turun ardından sıralama Martin, Binder, Jack Miller, Miguel Oliveira ve Marc Marquez şeklindeydi. Şampiyonluk savaşı veren Fabio Quartararo sekizinci, Francesco Bagnaia 12. ve Enea Bastianini 13. sıradaydı.

Miller, Marquez'i geçmesinin ardından Binder'ı baskı altına aldı ve rakibini geçerek ikinciliği aldı. Sonrasında Martin'i yakalayıp, İspanyol sürücüyü de geride bıraktı.

Avustralyalı sürücü, liderliği almasının ardından Martin ile farkı 4 saniyenin üzerine çıkarırken, Martin de ardındaki Binder'la arayı 2 saniyenin üzerine çıkardı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyonluk için savaşan isimler ise yükselmekte zorluk çektiler. Bitime 15 tur kala  Quartararo sekizinci sıradan öteye gidemezken, Bastianini ve Bagnaia ancak 10. ve 11. sıradalardı.

Son turlara doğru ilerlerken, Binder, Martin ile arayı kapatmaya başladı. Bagnaia ise Bastianini'yi güzel bir atakla geçti ve Quartararo'nun ardına yerleşti.

Son üç tura girerken Marquez, Oliveira'yı geç frenajla geçti ve üçüncülüğü aldı. Binder ise ikincilik için Martin'i her virajda zorluyordu.

Binder son turda Martin'i geçmeyi başardı ve ikinciliği eline geçirdi, ancak büyük dram ise arkada yaşandı. Bagnaia, sekizinci sıra için Quartararo'yu zorlarken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti. Böylelikle bu yıl beşinci kez yarış dışı kalmış oldu.

Miller ön tarafta rahat şekilde galibiyete ulaşırken, Binder son turdaki atağıyla ikinci ve Martin iyi performansıyla üçüncü oldu.

Marquez pole pozisyonundan başladığı yarışta galibiyet mücadelesinde yer alamasa da, Oliveira ile verdiği savaşı kazandı ve dördüncü oldu.

Oliveira'nın beşinci olduğu yarışa Luca Marini altıncı, Maverick Vinales yedinci ve Quartararo sekizinci oldu.

Fransız sürücü böylelikle "hasar sınırlama" olarak gördüğü Japonya GP'den puan farkını açarak ayrılmış oldu. Quartararo şu anda şampiyonayı Bagnaia'nın 19, Aleix Espargaro'nun 25 ve Bastianini'nin 49 puan önünde götürüyor.

Bastianini'nin damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördüğü yarışta Marco Bezzecchi 10., Johann Zarco 11. ve Pol Espargaro 12. oldu.

Aleix Espargaro ise yarışı ancak 16. sırada tamamladı.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı gelecek hafta Tayland'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 24    
2 South Africa Brad Binder KTM 24 3.409  
3 Spain Jorge Martin Ducati 24 4.136  
4 Spain Marc Marquez Honda 24 7.784  
5 Portugal Miguel Oliveira KTM 24 8.185  
6 Italy Luca Marini Ducati 24 8.348  
7 Spain Maverick Viñales Aprilia 24 9.879  
8 France Fabio Quartararo Yamaha 24 10.193  
9 Italy Enea Bastianini Ducati 24 10.318  
10 Italy Marco Bezzecchi Ducati 24 16.419  
11 France Johann Zarco Ducati 24 16.586  
12 Spain Pol Espargaro Honda 24 17.456  
13 Spain Alex Marquez Honda 24 18.219  
14 Italy Franco Morbidelli Yamaha 24 19.012  
15 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 24 19.201  
16 Spain Aleix Espargaro Aprilia 24 25.473  
17 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 24 27.006  
18 Spain Raul Fernandez KTM 24 29.374  
19 Australia Remy Gardner KTM 24 29.469  
20 Japan Takaaki Nakagami Honda 24 43.294  
  Italy Francesco Bagnaia Ducati 23    
  Spain Alex Rins Suzuki 14    
  South Africa Darryn Binder Yamaha 14    
  Japan Takuya Tsuda Suzuki 11    
  Japan Tetsuta Nagashima Honda 9    
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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