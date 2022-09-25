MotoGP Japonya: Miller bu yıl ilk zaferini aldı, Bagnaia son turda kaza yaptı!

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Islak zeminde geçen sıralama turlarının ardından, pazar günü sürücüleri tamamen farklı bir hava karşıladı ve yarış boyunca güneş kendisini gösterdi.

Isınma turlarında sorun yaşayan Aleix Espargaro için gün pek iyi başlamamıştı. Bu sorun daha henüz formasyon turunda tekrar ortaya çıktı ve İspanyol sürücü, pite girerek ikinci motosikletine geçmek zorunda kaldı. Bundan ötürü de grubun en ardına düştü.

Yarışa Honda sürücüsü Marc Marquez ilk sıradan başlarken, KTM sürücüsü Brad Binder harika bir startla liderliği eline geçirdi. Sonrasında İspanyol sürücüyü Jorge Martin de geçti.

Martin ilk tur bitmeden Binder'ı baskı altına aldı ve rakibini geçerek liderliği aldı. Marquez ise sıra kaybetmeye devam etti.

İlk turun ardından sıralama Martin, Binder, Jack Miller, Miguel Oliveira ve Marc Marquez şeklindeydi. Şampiyonluk savaşı veren Fabio Quartararo sekizinci, Francesco Bagnaia 12. ve Enea Bastianini 13. sıradaydı.

Miller, Marquez'i geçmesinin ardından Binder'ı baskı altına aldı ve rakibini geçerek ikinciliği aldı. Sonrasında Martin'i yakalayıp, İspanyol sürücüyü de geride bıraktı.

Avustralyalı sürücü, liderliği almasının ardından Martin ile farkı 4 saniyenin üzerine çıkarırken, Martin de ardındaki Binder'la arayı 2 saniyenin üzerine çıkardı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyonluk için savaşan isimler ise yükselmekte zorluk çektiler. Bitime 15 tur kala Quartararo sekizinci sıradan öteye gidemezken, Bastianini ve Bagnaia ancak 10. ve 11. sıradalardı.

Son turlara doğru ilerlerken, Binder, Martin ile arayı kapatmaya başladı. Bagnaia ise Bastianini'yi güzel bir atakla geçti ve Quartararo'nun ardına yerleşti.

Son üç tura girerken Marquez, Oliveira'yı geç frenajla geçti ve üçüncülüğü aldı. Binder ise ikincilik için Martin'i her virajda zorluyordu.

Binder son turda Martin'i geçmeyi başardı ve ikinciliği eline geçirdi, ancak büyük dram ise arkada yaşandı. Bagnaia, sekizinci sıra için Quartararo'yu zorlarken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti. Böylelikle bu yıl beşinci kez yarış dışı kalmış oldu.

Miller ön tarafta rahat şekilde galibiyete ulaşırken, Binder son turdaki atağıyla ikinci ve Martin iyi performansıyla üçüncü oldu.

Marquez pole pozisyonundan başladığı yarışta galibiyet mücadelesinde yer alamasa da, Oliveira ile verdiği savaşı kazandı ve dördüncü oldu.

Oliveira'nın beşinci olduğu yarışa Luca Marini altıncı, Maverick Vinales yedinci ve Quartararo sekizinci oldu.

Fransız sürücü böylelikle "hasar sınırlama" olarak gördüğü Japonya GP'den puan farkını açarak ayrılmış oldu. Quartararo şu anda şampiyonayı Bagnaia'nın 19, Aleix Espargaro'nun 25 ve Bastianini'nin 49 puan önünde götürüyor.

Bastianini'nin damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördüğü yarışta Marco Bezzecchi 10., Johann Zarco 11. ve Pol Espargaro 12. oldu.

Aleix Espargaro ise yarışı ancak 16. sırada tamamladı.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı gelecek hafta Tayland'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images