MotoGP Japonya GP yarış: Bagnaia kazanarak Martin'in liderlik avantajını azalttı, Acosta kaza yaptı

Francesco Bagnaia, Motegi'deki yarışı ışıklardan bayrağa kadar lider götürdükten sonra Pazar günkü Japonya Grand Prix'sini kazandı ve dünya şampiyonasının bitimine dört yarış kala Jorge Martin ile arasındaki farkı 10 puana düşürdü.

Martin'in gridde 11. sıradayken yarışın sonunda Bagnaia'nın bir saniyeden biraz fazla gerisine düşmesi, Pramac Ducati'siyle geçirdiği zor bir hafta sonunun ardından başarılı bir hasar sınırlama çabasıydı.

KTM’den Pedro Acosta tıpkı Cumartesi sprintide lider giderken olduğu gibi yarış dışı kaldı. Bu kez İspanyol sürücü düştüğünde ikinci sıradaydı ve liderliği başlangıçta Bagnaia'ya kaptırmıştı. Dünya şampiyonunu zorlamaya çalışıyordu, ancak bu mücadele üçüncü turda sona erdi.

Yarışın ilk turları oldukça hareketli geçti. Pek çok sürücü, griddeki sıralarından pozisyon kazandı ve kaybetti. Bunların arasında, 9. ve 11. sıradan başlayan Marc Marquez (Gresini Ducati) ve Martin de vardı. Martin, dördüncü turda KTM sürücüsü Brad Binder'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Binder'ın takım arkadaşı Jack Miller da hızlı bir başlangıç yaparak ikinci turda 14. sıradan beşinciliğe kadar yükseldi ve ardından tekrar geriledi.

Cumartesi günkü sprintte olduğu gibi diğer yönde ilerleyen isim ise ön sıradan start alan Maverick Vinales oldu. Aprilia sürücüsü ilk virajda Marquez ile temas ettikten sonra ilk turda kendini dokuzuncu sırada buldu. O andan itibaren daha da geriye düştü ve 13. turda düşerek yarış dışı kaldı.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

VR46 sürücüleri Fabio di Giannantonio ve Marco Bezzecchi de yedinci ve sekizinci sıralardan başladıkları yarışta birçok sıra kaybetti, ancak daha sonra toparlanmaya başladılar.

Beşinci tur itibariyle yarış biraz daha düzene girdi. Acosta, düşmesinin ardından neredeyse bir tur geride kalmıştı ve sıralama belli olmaya başlamıştı.

Bagnaia bu noktada Martin'in 1.4s önündeydi ve ikili Marquez, Binder ve ikinci kırmızı fabrika Ducati'siyle Enea Bastianini'nin liderliğindeki takip grubuyla arayı açmıştı.

Binder yarış paketiyle zorlanıyor gibi görünüyordu ve Bastianini'yi ancak 11. tura kadar tutabildi.

Bu hamleden sonra yarışın geri kalanında ilk dört arasında başka değişiklik olmadı. Bagnaia tipik bir yarış yönetimi sergileyerek Martin'i atak yapabileceği mesafenin dışında tutmayı başardı.

Benzer şekilde, Marquez de Bastianini’nin tehditlerinden uzak kalmayı başardı ve ikisi de lider ikiliye yaklaşamadı.

Yarışın sonlarına doğru, Franco Morbidelli (Pramac Ducati) Binder’ı altıncı sıraya düşürdü. Güney Afrikalı sürücü, VR46 ikilisinden Bezzecchi ve di Giannantonio’nun geri dönüşüne rağmen altıncı sırayı zar zor korudu.

Aleix Espargaro, Aprilia için bir nebze olsun teselli sağlayarak dokuzuncu sırada bitirdi ve yakın bir grubun önünde finişe ulaştı. Bu grupta Miller, Johann Zarco (LCR Honda), Fabio Quartararo (Yamaha) ve Takaaki Nakagami vardı.

Nakagami, tam zamanlı MotoGP kariyerindeki son ev sahibi yarışında puan almayı başardı. Cumartesi günkü sprint yarışında takım arkadaşı tarafından düşürüldükten sonra bu sonuçla biraz olsun moral buldu.

Luca Marini, Honda için iki puan daha aldı ve Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia için puan alan son isim oldu.

MotoGP Japanese GP - Yarış Sonucu: