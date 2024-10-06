Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
MotoGP Japonya GP

MotoGP Japonya GP yarış: Bagnaia kazanarak Martin'in liderlik avantajını azalttı, Acosta kaza yaptı

MotoGP Japonya GP’si yarışını kazanan Francesco Bagnaia olurken, şampiyona lideri Jorge Martin ikinci oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing Team podium
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Kızlar
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Johann Zarco, Team LCR Honda, Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Ducati takım motosikleti detayı
Fabio Di Giannantonio, VR46 Yarış Takımı
Alex Marquez, Gresini Racing
Remy Gardner, Yamaha Fabrika Yarışı
Marc Marquez, Gresini Racing Takımı, Alex Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
MotoGP Motegi: Bagnaia sezonun sekizinci galibiyetini kutluyor, Acosta yine kaza yapıyor
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 kazası
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Joan Mir, Repsol Honda Team, Alex Marquez, Gresini Racing crash
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Hayranlar
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı podyum finişi
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
40

Francesco Bagnaia, Motegi'deki yarışı ışıklardan bayrağa kadar lider götürdükten sonra Pazar günkü Japonya Grand Prix'sini kazandı ve dünya şampiyonasının bitimine dört yarış kala Jorge Martin ile arasındaki farkı 10 puana düşürdü.

Martin'in gridde 11. sıradayken yarışın sonunda Bagnaia'nın bir saniyeden biraz fazla gerisine düşmesi, Pramac Ducati'siyle geçirdiği zor bir hafta sonunun ardından başarılı bir hasar sınırlama çabasıydı.

KTM’den Pedro Acosta tıpkı Cumartesi sprintide lider giderken olduğu gibi yarış dışı kaldı. Bu kez İspanyol sürücü düştüğünde ikinci sıradaydı ve liderliği başlangıçta Bagnaia'ya kaptırmıştı. Dünya şampiyonunu zorlamaya çalışıyordu, ancak bu mücadele üçüncü turda sona erdi.

Yarışın ilk turları oldukça hareketli geçti. Pek çok sürücü, griddeki sıralarından pozisyon kazandı ve kaybetti. Bunların arasında, 9. ve 11. sıradan başlayan Marc Marquez (Gresini Ducati) ve Martin de vardı. Martin, dördüncü turda KTM sürücüsü Brad Binder'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Binder'ın takım arkadaşı Jack Miller da hızlı bir başlangıç yaparak ikinci turda 14. sıradan beşinciliğe kadar yükseldi ve ardından tekrar geriledi.

Cumartesi günkü sprintte olduğu gibi diğer yönde ilerleyen isim ise ön sıradan start alan Maverick Vinales oldu. Aprilia sürücüsü ilk virajda Marquez ile temas ettikten sonra ilk turda kendini dokuzuncu sırada buldu. O andan itibaren daha da geriye düştü ve 13. turda düşerek yarış dışı kaldı.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

VR46 sürücüleri Fabio di Giannantonio ve Marco Bezzecchi de yedinci ve sekizinci sıralardan başladıkları yarışta birçok sıra kaybetti, ancak daha sonra toparlanmaya başladılar.

Beşinci tur itibariyle yarış biraz daha düzene girdi. Acosta, düşmesinin ardından neredeyse bir tur geride kalmıştı ve sıralama belli olmaya başlamıştı.

Bagnaia bu noktada Martin'in 1.4s önündeydi ve ikili Marquez, Binder ve ikinci kırmızı fabrika Ducati'siyle Enea Bastianini'nin liderliğindeki takip grubuyla arayı açmıştı.

Binder yarış paketiyle zorlanıyor gibi görünüyordu ve Bastianini'yi ancak 11. tura kadar tutabildi.

Bu hamleden sonra yarışın geri kalanında ilk dört arasında başka değişiklik olmadı. Bagnaia tipik bir yarış yönetimi sergileyerek Martin'i atak yapabileceği mesafenin dışında tutmayı başardı.

Benzer şekilde, Marquez de Bastianini’nin tehditlerinden uzak kalmayı başardı ve ikisi de lider ikiliye yaklaşamadı.

Yarışın sonlarına doğru, Franco Morbidelli (Pramac Ducati) Binder’ı altıncı sıraya düşürdü. Güney Afrikalı sürücü, VR46 ikilisinden Bezzecchi ve di Giannantonio’nun geri dönüşüne rağmen altıncı sırayı zar zor korudu.

Aleix Espargaro, Aprilia için bir nebze olsun teselli sağlayarak dokuzuncu sırada bitirdi ve yakın bir grubun önünde finişe ulaştı. Bu grupta Miller, Johann Zarco (LCR Honda), Fabio Quartararo (Yamaha) ve Takaaki Nakagami vardı.

Nakagami, tam zamanlı MotoGP kariyerindeki son ev sahibi yarışında puan almayı başardı. Cumartesi günkü sprint yarışında takım arkadaşı tarafından düşürüldükten sonra bu sonuçla biraz olsun moral buldu.

Luca Marini, Honda için iki puan daha aldı ve Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia için puan alan son isim oldu.

MotoGP Japanese GP - Yarış Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 24

42'09.790

   163.9   25
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 24

+1.189

42'10.979

 1.189 163.8   20
3 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 24

+3.822

42'13.612

 2.633 163.7   16
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 24

+4.358

42'14.148

 0.536 163.6   13
5 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 24

+17.940

42'27.730

 13.582 162.8   11
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24

+18.502

42'28.292

 0.562 162.7   10
7 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 24

+19.371

42'29.161

 0.869 162.7   9
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+20.199

42'29.989

 0.828 162.6   8
9 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 24

+30.442

42'40.232

 10.243 162.0   7
10 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 24

+31.184

42'40.974

 0.742 161.9   6
11 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 24

+31.567

42'41.357

 0.383 161.9   5
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 24

+32.299

42'42.089

 0.732 161.9   4
13 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 24

+33.003

42'42.793

 0.704 161.8   3
14 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 24

+35.974

42'45.764

 2.971 161.6   2
15 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 24

+39.321

42'49.111

 3.347 161.4   1
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 24

+40.839

42'50.629

 1.518 161.3    
17 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 24

+59.547

43'09.337

 18.708 160.1    
dnf Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 12

+12 Laps

23'15.798

 12 Laps 148.5 Yarış dışı  
dnf Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 11

+13 Laps

19'33.809

 1 Lap 161.9 Kaza  
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 6

+18 Laps

10'46.773

 5 Laps 160.3 Kaza  
dnf Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 1

+23 Laps

1'58.511

 5 Laps 145.8 Yarış dışı  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 0

 

     Kaza  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

 

     Kaza  
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"
Sonraki haber MotoGP'de teknik kadro yapılanması devam ediyor: Albesiano Honda'ya, Sterlacchini Aprilia’ya

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

OTOMOBİL
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!
Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli

Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli

MotoGP
Japonya GP
Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli
Michael Schumacher'in Formula 1 arabasını artık 80 yaşında biri kullanıyor!

Michael Schumacher'in Formula 1 arabasını artık 80 yaşında biri kullanıyor!

Formula 1
Michael Schumacher'in Formula 1 arabasını artık 80 yaşında biri kullanıyor!

Son Haberler

Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"

Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"

F1 Formula 1
Amerika GP
Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"
Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"

Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"

F1 Formula 1
Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"
Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"

Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"

MGP MotoGP
Japonya GP
Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

OTO OTOMOBİL
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye