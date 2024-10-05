MotoGP Japonya GP sprint: Acosta kaza yaptı, Bagnaia sprint galibiyetini aldı

Francesco Bagnaia, Cumartesi günü Japonya GP sprint yarışında fabrika Ducati takımının 1-2'sine liderlik ederken Jorge Martin'in MotoGP puan avantajından altı puan eksiltmeyi başardı.

Pol pozisyonundan başlayan Pedro Acosta, yarışın bitimine üç tur kala lider giderken kaza yapması nedeniyle ilk MotoGP zaferini elde edemedi.

Martin, 11. sıradan mükemmel bir çıkış yaparak Bagnaia'nın puan farkını minimumda tuttu. Pramac Ducati sürücüsü, dördüncü sırada bitirerek kendi adına iyi bir puan kazandı.

Martin, Pazar günkü grand prix'ye Bagnaia'nın 15 puan önünde girecek.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Photo by: GasGas Factory Racing

Starttan önce ve yarışın bazı bölümlerinde biraz çiseleme olsa da, yağış hiçbir zaman sürücülerin ıslak lastikleri düşünmesine veya gerçekten nemli bir pist yüzeyi oluşturmasına yetmedi. Öndeki sürücülerin hepsi 12 turluk yarış için sert bir ön ve yumuşak bir arka lastik tercih etti.

Acosta pol epozisyonundan istediği çıkışı yapamadı, bu da Bagnaia'nın erken bir liderlik elde etmesine ve İtalyan takım arkadaşı Enea Bastianini'nin ilk virajın dışından Acosta'yı geçmesine olanak sağladı.

Bu üçlü hemen KTM sürücüsü Brad Binder, hızlı başlangıç yapan Jorge Martin, Franco Morbidelli (Pramac Ducati) ve Marc Marquez (Gresini Ducati) karşısında fark açmaya başladı. Üçüncü turda, genç yetenek Acosta, iki kez dünya şampiyonu olan Bagnaia'ya içten bir geçiş yaparak liderliği ele geçirdi.

20 yaşındaki Acosta, Bagnaia'yı 5. virajda mükemmel bir frenlemeyle geçti. Ritmini bulması biraz zaman aldı ancak sonra, sekizinci turda temposunu artırarak iki Ducati'nin önünde net bir avantaj elde etti.

Ancak Acosta, ön tarafını biraz fazla zorladı ve bir tur sonra 7. virajda bunu fazlasıyla öğrendi. Kazanın ardından çakıl havuzuna kayan Acosta, çaylak sezonunda kaçan zaferi için en az bir gün daha beklemek zorunda kalacak.

Acosta'nın düşüşü Bagnaia'yı son birkaç turda Bastianini ve Marc Marquez'i savuşturmak zorunda bıraktı. Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, sondan bir önceki turda 10. ve 11. virajlar arasında Bastianini'yi kısa süreliğine geçti, ancak hamlesini tamamlayamadı ve üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Marquez ilk turda Morbidelli'yi, ikinci turda Martin'i geçerek ve üçüncü turda Binder'in mekanik sorunla yarış dışı kalmasıyla ilk üçe girmeyi başardı.

Martin, ilk turda takım arkadaşı Morbidelli'yi geçtikten sonra sorunsuz bir şekilde dördüncü sıraya kadar yükseldi. Yarışın başlarında pist limitlerini aşma uyarısı almasına rağmen, akıllıca davranarak puanları topladı ve Morbidelli ile VR46 Ducati’den Fabio di Giannantonio'yu geride tuttu.

Gresini Ducati’den Alex Marquez, yedinci sıra için yapılan heyecan verici dört kişilik mücadeleden zaferle ayrıldı ve KTM sürücüsü Jack Miller, ön sıradan kötü bir başlangıç yapan Maverick Vinales (Aprilia) ve VR46 Ducati’den Marco Bezzecchi'yi geride bıraktı.

Cumartesi günü ev sahibi taraftarlar için çok fazla sevinemedi çünkü Japon üreticiler Fabio Quartararo'nun fabrika Yamaha'sı ile 12. sırada en iyi temsilcileriyle puansız kaldılar.

Bu arada yerel favori Takaaki Nakagami, LCR Honda takım arkadaşı Johann Zarco tarafından yarış dışı bırakıldı. Zarco, olaydaki rolü nedeniyle hemen uzun tur cezası aldı.

MotoGP Japonya GP - Sprint sonuçları: