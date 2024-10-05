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MotoGP Japonya GP

MotoGP Japonya GP sprint: Acosta kaza yaptı, Bagnaia sprint galibiyetini aldı

MotoGP Japonya GP sprint yarışında Pedro Acosta'nın liderken düşmesi Francesco Bagnaia'ya Motegi sprint zaferini getirirken Jorge Martin dördüncülüğü kurtardı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Enea Bastianini, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Joan Mir, Repsol Honda Team
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Alex Marquez, Gresini Racing
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Jorge Martin, Pramac Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
Hayranlar
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Remy Gardner, Yamaha Fabrika Yarışı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Hayranlar
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Yamaha Fabrika Yarış motosikleti detayı
LCR Honda'dan Johann Zarco'nun kazadan sonraki motosikleti
LCR Honda'dan Johann Zarco'nun kazadan sonraki motosikleti
LCR Honda'dan Johann Zarco'nun kazadan sonraki motosikleti
LCR Honda'dan Johann Zarco'nun kazadan sonraki motosikleti
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati takımı, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, Hervé Poncharal, Takım Yöneticisi Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing
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Francesco Bagnaia, Cumartesi günü Japonya GP sprint yarışında fabrika Ducati takımının 1-2'sine liderlik ederken Jorge Martin'in MotoGP puan avantajından altı puan eksiltmeyi başardı.

Pol pozisyonundan başlayan Pedro Acosta, yarışın bitimine üç tur kala lider giderken kaza yapması nedeniyle ilk MotoGP zaferini elde edemedi.

Martin, 11. sıradan mükemmel bir çıkış yaparak Bagnaia'nın puan farkını minimumda tuttu. Pramac Ducati sürücüsü, dördüncü sırada bitirerek kendi adına iyi bir puan kazandı.

Martin, Pazar günkü grand prix'ye Bagnaia'nın 15 puan önünde girecek.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Photo by: GasGas Factory Racing

Starttan önce ve yarışın bazı bölümlerinde biraz çiseleme olsa da, yağış hiçbir zaman sürücülerin ıslak lastikleri düşünmesine veya gerçekten nemli bir pist yüzeyi oluşturmasına yetmedi. Öndeki sürücülerin hepsi 12 turluk yarış için sert bir ön ve yumuşak bir arka lastik tercih etti.

Acosta pol epozisyonundan istediği çıkışı yapamadı, bu da Bagnaia'nın erken bir liderlik elde etmesine ve İtalyan takım arkadaşı Enea Bastianini'nin ilk virajın dışından Acosta'yı geçmesine olanak sağladı.

Bu üçlü hemen KTM sürücüsü Brad Binder, hızlı başlangıç yapan Jorge Martin, Franco Morbidelli (Pramac Ducati) ve Marc Marquez (Gresini Ducati) karşısında fark açmaya başladı. Üçüncü turda, genç yetenek Acosta, iki kez dünya şampiyonu olan Bagnaia'ya içten bir geçiş yaparak liderliği ele geçirdi.

20 yaşındaki Acosta, Bagnaia'yı 5. virajda mükemmel bir frenlemeyle geçti. Ritmini bulması biraz zaman aldı ancak sonra, sekizinci turda temposunu artırarak iki Ducati'nin önünde net bir avantaj elde etti.

Ancak Acosta, ön tarafını biraz fazla zorladı ve bir tur sonra 7. virajda bunu fazlasıyla öğrendi. Kazanın ardından çakıl havuzuna kayan Acosta, çaylak sezonunda kaçan zaferi için en az bir gün daha beklemek zorunda kalacak.

Acosta'nın düşüşü Bagnaia'yı son birkaç turda Bastianini ve Marc Marquez'i savuşturmak zorunda bıraktı. Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, sondan bir önceki turda 10. ve 11. virajlar arasında Bastianini'yi kısa süreliğine geçti, ancak hamlesini tamamlayamadı ve üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Marquez ilk turda Morbidelli'yi, ikinci turda Martin'i geçerek ve üçüncü turda Binder'in mekanik sorunla yarış dışı kalmasıyla ilk üçe girmeyi başardı.

Martin, ilk turda takım arkadaşı Morbidelli'yi geçtikten sonra sorunsuz bir şekilde dördüncü sıraya kadar yükseldi. Yarışın başlarında pist limitlerini aşma uyarısı almasına rağmen, akıllıca davranarak puanları topladı ve Morbidelli ile VR46 Ducati’den Fabio di Giannantonio'yu geride tuttu.

Gresini Ducati’den Alex Marquez, yedinci sıra için yapılan heyecan verici dört kişilik mücadeleden zaferle ayrıldı ve KTM sürücüsü Jack Miller, ön sıradan kötü bir başlangıç yapan Maverick Vinales (Aprilia) ve VR46 Ducati’den Marco Bezzecchi'yi geride bıraktı.

Cumartesi günü ev sahibi taraftarlar için çok fazla sevinemedi çünkü Japon üreticiler Fabio Quartararo'nun fabrika Yamaha'sı ile 12. sırada en iyi temsilcileriyle puansız kaldılar.

Bu arada yerel favori Takaaki Nakagami, LCR Honda takım arkadaşı Johann Zarco tarafından yarış dışı bırakıldı. Zarco, olaydaki rolü nedeniyle hemen uzun tur cezası aldı.

MotoGP Japonya GP - Sprint sonuçları:

1
 - 
5
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 12

21'01.074

164.4 12
2 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 12

+0.181

21'01.255

0.181 164.4 9
3 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 12

+0.349

21'01.423

0.168 164.4 7
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 12

+2.498

21'03.572

2.149 164.1 6
5 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 12

+4.326

21'05.400

1.828 163.9 5
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 12

+4.446

21'05.520

0.120 163.8 4
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 12

+11.444

21'12.518

6.998 162.9 3
8 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 12

+11.875

21'12.949

0.431 162.9 2
9 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 12

+11.947

21'13.021

0.072 162.9 1
10 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 12

+12.299

21'13.373

0.352 162.8
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+14.559

21'15.633

2.260 162.5
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+14.645

21'15.719

0.086 162.5
13 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 12

+15.886

21'16.960

1.241 162.4
14 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 12

+16.170

21'17.244

0.284 162.3
15 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 12

+20.522

21'21.596

4.352 161.8
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 12

+24.415

21'25.489

3.893 161.3
17 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 12

+25.482

21'26.556

1.067 161.2
18 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 12

+32.620

21'33.694

7.138 160.3
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 11

+1 Lap

20'06.209

1 Lap 157.6 Yarış dışı
dnf Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 9

+3 Laps

15'56.850

2 Laps 162.5 Kaza
dnf Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 8

+4 Laps

13'59.465

1 Lap 164.7 Kaza
dnf Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 4

+8 Laps

7'11.845

4 Laps 160.0 Yarış dışı
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 2

+10 Laps

3'34.988

2 Laps 160.7 Yarış dışı
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