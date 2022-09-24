MotoGP Japonya GP: Son antrenman seansı yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi
MotoGP Japonya Grand Prix'sinin son antrenman seansı, Motegi'deki kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi ancak sıralama turlarının yapılması planlanıyor.
Motegi'deki pist üstü aksiyonu, Moto2 Q2 seansının fırtına nedeniyle bitimine 9 dakika 37 saniye kala kırmızı bayrakla durdurulmasından ötürü şu anda durmuş durumda.
MotoGP'nin yerel saatle 14:30'da gerçekleştirilecek 30 dakikalık final antrenmanıyla devam etmesi planlanıyordu ancak Moto2 sıralama turlarının sonunda yaşanan 40 dakikalık gecikmenin ardından iptal edildi.
Yine de MotoGP, Q1 ve Q2 sıralama turlarını gerçekleştirmeyi planlıyor. Bundan önce de Moto2 sıralama seansı yapılacak.
Seansların ne zaman başlayacağına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi verilmedi, ancak son güncelleme pit yolunun yerel saatle 15:00'ten önce açılmayacağı yönündeydi.
Tüm MotoGP takım yöneticileri şu anda takımlar birliği ve Dorna Sports ile görüşmek üzere toplantıya çağrılmış durumdalar.
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