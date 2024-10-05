Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Sıralama turları raporu
MotoGP Japonya GP

MotoGP Japonya GP sıralama turları: Acosta ilk pole pozisyonunu aldı, Martin kaza sonrası 11. sırada

Motegi'deki dramatik sıralamada KTM sürücüsü Pedro Acosta en hızlı dereceyi elde ederek pole pozisyonunu aldı. Francesco Bagnaia ise ikinci oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Joan Mir, Repsol Honda Team
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Alex Marquez, Gresini Racing
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Jorge Martin, Pramac Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
Hayranlar
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Remy Gardner, Yamaha Fabrika Yarışı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Hayranlar
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Yamaha Fabrika Yarış motosikleti detayı
LCR Honda'dan Johann Zarco'nun kazadan sonraki motosikleti
LCR Honda'dan Johann Zarco'nun kazadan sonraki motosikleti
LCR Honda'dan Johann Zarco'nun kazadan sonraki motosikleti
LCR Honda'dan Johann Zarco'nun kazadan sonraki motosikleti
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati takımı, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, Hervé Poncharal, Takım Yöneticisi Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing
52

Çaylak pilot Pedro Acosta, dünya şampiyonası lideri Jorge Martin'in  büyük bir aksilik yaşadığı dramatik bir sıralama seansının son aşamalarında Motegi'de yeni bir tur rekoru kırarak Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu elde etti.

Acosta, Tech3 KTM'si ile ilk MotoGP zaferini ararken sakinliğini korudu, ancak Martin'in sıralama turlarının kritik son bölümünde 9. virajda kaza yapması nedeniyle, sprint yarışı ve Pazar günkü büyük yarış için sadece 11. sıradan başlayacak.

Martin için zorlu bir hafta sonunda yaşanan bu son aksilik, şampiyonadake n büyük rakibi Francesco Bagnaia için bir fırsat olacak. Ducati fabrika sürücüsü, son turunda yaptığı bir hatanın Acosta’yı yakalama şansını elinden almasına rağmen gridde ikinci sıradan başlayacak.

Acosta'nın 1:43.018'lik zamanı, Martin'in geçen yılki pole pozisyonuna giderken Motegi'de attığı 1:43.198’lik bir önceki en hızlı turu gölgede bırakıyor.

Fabrika Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ilk çizgiyi tamamlarken, Bagnaia'nın takım arkadaşı Enea Bastianini dördüncü sırada start alacak.

KTM sürücüsü Brad Binder, Cuma günkü antrenmanlarda gösterdiği performansla vaatlerini yerine getiremedi ancak yine de beşinci sıradan başlayarak 2022 Motegi podyumunu tekrarlama şansına sahip olacak.Binder, Pramac Ducati'den Franco Morbidelli'nin hemen önünde start alacak.

VR46 Ducati ikilisi Fabio di Giannantonio ve Marco Bezzecchi sırasıyla yedinci ve sekizinci sırada yer alırken, Gresini Ducati'den Marc Marquez dokuzuncu sırada sıralamayı tamamladı. İspanyol pilot, hafta sonu boyunca çeşitli sorunlarla boğuşmuş olsa da, Q2'de geçici olarak pole pozisyonunu elde etti, ancak en iyi turu küçük bir pist limit ihlali nedeniyle iptal edildi.

Marquez'in kardeşi ve takım arkadaşı Alex, seansın başlarında boş pist arayan puan lideri Martin'in kendisini sıkıştırmasından kurtulduktan sonra gridde ilk 10'u tamamladı.

2021 şampiyonu Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Martin'in arkasında üçüncü çizgide yer aldı.

Marquez'in kardeşi ve takım arkadaşı Alex gridde ilk 10'u tamamlarken, Fabio Quartararo (Yamaha) Martin'in arkasında üçüncü sırayı tamamladı.

Daha önce, çok hafif çiseleyen yağmura rağmen, 2. antrenman yerini Q1’e bırakırken pist hızlanmaya devam etti.

Morbidelli, 1:43.746’lık bir turla Q2’ye katılmayı garantiledi ve bu tur, Binder'ın Cuma günü belirlediği nihai kuru hava temposuna yaklaştı.

Sıralamayı geçen diğer sürücü Quartararo oldu ve böylece Japonya Grand Prix'sinin son sırasında bir Japon motosikletinin yer almasını garantiledi.

Q2’nin başında yağmur kısa süreliğine ciddi bir hal alma tehlikesi yarattı ve sürücüler erken bir tur atabilmek için pozisyon kapma yarışına girdi. Ancak daha sonra yağmur bir kez daha hafifledi ve pist Acosta'nın seansın son turunda rekor hızına ulaşmasına yetecek kadar kurudu.

Trackhouse Aprilia'dan Raul Fernandez  zorlanan Jack Miller'ın önünde 13. sırada yer alacak. Avustralyalı sürücü Q1 sırasında zaman zaman KTM'sini düşürmeye yakın görünüyordu, arka tarafı frenleme sırasında kontrolün sınırında görünüyordu. Fabrika Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ise dördüncü çizgiyi tamamladı.

Zarco, Q1'deki kazasının ardından toparlanarak 16. sırada bir derece elde etti. Onun yanında Honda’nın ev sahibi pistteki en iyi sürücüsü olan Joan Mir yer alacak. Tech 3 Aprilia’dan Augusto Fernandez beşinci çizgiyi tamamladı.

Takaaki Nakagami sıralama turlarında ev sahibi hayranlarına bir şey sunamadı. LCR Honda sürücüsü, Cuma günkü antrenmanlarda gösterdiği çabayla doğrudan Q2 biletini kıl payı kaçırmasına rağmen 21. sırada yer alacak.

Trackhouse Racing'de sakatlanan Miguel Oliveira'nın yerini dolduran yedek sürücü Lorenzo Savadori, Nakagami'nin arkasında sondan bir önceki sırada başlayacak.

Yamaha'nın özel davetle yarışacak sürücüsü Remy Gardner griddeki son sırayı alacak.

Q2 Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 8

1'43.018

   167.772 318
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8

+0.246

1'43.264

 0.246 167.372 315
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 8

+0.423

1'43.441

 0.177 167.086 315
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 8

+0.521

1'43.539

 0.098 166.928 316
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.643

1'43.661

 0.122 166.731 319
6 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 8

+0.810

1'43.828

 0.167 166.463 316
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.980

1'43.998

 0.170 166.191 314
8 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 8

+1.055

1'44.073

 0.075 166.071 315
9 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 8

+1.118

1'44.136

 0.063 165.971 315
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+1.245

1'44.263

 0.127 165.769 313
11 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 6

+1.285

1'44.303

 0.040 165.705 317
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+1.479

1'44.497

 0.194 165.398 312
Tüm sonuçları görüntüle  

Q1 Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 6

1'43.746

   166.595 313
2 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.259

1'44.005

 0.259 166.180 308
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.376

1'44.122

 0.117 165.993 311
4 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8

+0.447

1'44.193

 0.071 165.880 313
5 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 6

+0.456

1'44.202

 0.009 165.866 314
6 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+0.556

1'44.302

 0.100 165.707 313
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 8

+0.752

1'44.498

 0.196 165.396 313
8 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 8

+0.801

1'44.547

 0.049 165.318 312
9 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+0.806

1'44.552

 0.005 165.311 312
10 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+0.902

1'44.648

 0.096 165.159 310
11 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 8

+1.140

1'44.886

 0.238 164.784 309
12 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 7

+1.676

1'45.422

 0.536 163.946 313
13 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 8

+1.848

1'45.594

 0.172 163.679 311
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Martin, motosiklette iyi hissetmediğini belirterek: "24 tur böyle geçerse çok zor olacak"
Sonraki haber MotoGP Japonya GP sprint: Acosta kaza yaptı, Bagnaia sprint galibiyetini aldı

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

MotoGP
Japonya GP
Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"
Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

MotoGP
Japonya GP
Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”
Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

Formula 1
Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

Son Haberler

Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

MGP MotoGP
Japonya GP
Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"
Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

MGP MotoGP
Japonya GP
Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”
Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

F1 Formula 1
Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı
Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"

Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"

MGP MotoGP
Japonya GP
Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye