MotoGP Japonya GP sıralama turları: Acosta ilk pole pozisyonunu aldı, Martin kaza sonrası 11. sırada

Çaylak pilot Pedro Acosta, dünya şampiyonası lideri Jorge Martin'in büyük bir aksilik yaşadığı dramatik bir sıralama seansının son aşamalarında Motegi'de yeni bir tur rekoru kırarak Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu elde etti.

Acosta, Tech3 KTM'si ile ilk MotoGP zaferini ararken sakinliğini korudu, ancak Martin'in sıralama turlarının kritik son bölümünde 9. virajda kaza yapması nedeniyle, sprint yarışı ve Pazar günkü büyük yarış için sadece 11. sıradan başlayacak.

Martin için zorlu bir hafta sonunda yaşanan bu son aksilik, şampiyonadake n büyük rakibi Francesco Bagnaia için bir fırsat olacak. Ducati fabrika sürücüsü, son turunda yaptığı bir hatanın Acosta’yı yakalama şansını elinden almasına rağmen gridde ikinci sıradan başlayacak.

Acosta'nın 1:43.018'lik zamanı, Martin'in geçen yılki pole pozisyonuna giderken Motegi'de attığı 1:43.198’lik bir önceki en hızlı turu gölgede bırakıyor.

Fabrika Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ilk çizgiyi tamamlarken, Bagnaia'nın takım arkadaşı Enea Bastianini dördüncü sırada start alacak.

KTM sürücüsü Brad Binder, Cuma günkü antrenmanlarda gösterdiği performansla vaatlerini yerine getiremedi ancak yine de beşinci sıradan başlayarak 2022 Motegi podyumunu tekrarlama şansına sahip olacak.Binder, Pramac Ducati'den Franco Morbidelli'nin hemen önünde start alacak.

VR46 Ducati ikilisi Fabio di Giannantonio ve Marco Bezzecchi sırasıyla yedinci ve sekizinci sırada yer alırken, Gresini Ducati'den Marc Marquez dokuzuncu sırada sıralamayı tamamladı. İspanyol pilot, hafta sonu boyunca çeşitli sorunlarla boğuşmuş olsa da, Q2'de geçici olarak pole pozisyonunu elde etti, ancak en iyi turu küçük bir pist limit ihlali nedeniyle iptal edildi.

Marquez'in kardeşi ve takım arkadaşı Alex, seansın başlarında boş pist arayan puan lideri Martin'in kendisini sıkıştırmasından kurtulduktan sonra gridde ilk 10'u tamamladı.

2021 şampiyonu Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Martin'in arkasında üçüncü çizgide yer aldı.

Marquez'in kardeşi ve takım arkadaşı Alex gridde ilk 10'u tamamlarken, Fabio Quartararo (Yamaha) Martin'in arkasında üçüncü sırayı tamamladı.

Daha önce, çok hafif çiseleyen yağmura rağmen, 2. antrenman yerini Q1’e bırakırken pist hızlanmaya devam etti.

Morbidelli, 1:43.746’lık bir turla Q2’ye katılmayı garantiledi ve bu tur, Binder'ın Cuma günü belirlediği nihai kuru hava temposuna yaklaştı.

Sıralamayı geçen diğer sürücü Quartararo oldu ve böylece Japonya Grand Prix'sinin son sırasında bir Japon motosikletinin yer almasını garantiledi.

Q2’nin başında yağmur kısa süreliğine ciddi bir hal alma tehlikesi yarattı ve sürücüler erken bir tur atabilmek için pozisyon kapma yarışına girdi. Ancak daha sonra yağmur bir kez daha hafifledi ve pist Acosta'nın seansın son turunda rekor hızına ulaşmasına yetecek kadar kurudu.

Trackhouse Aprilia'dan Raul Fernandez zorlanan Jack Miller'ın önünde 13. sırada yer alacak. Avustralyalı sürücü Q1 sırasında zaman zaman KTM'sini düşürmeye yakın görünüyordu, arka tarafı frenleme sırasında kontrolün sınırında görünüyordu. Fabrika Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ise dördüncü çizgiyi tamamladı.

Zarco, Q1'deki kazasının ardından toparlanarak 16. sırada bir derece elde etti. Onun yanında Honda’nın ev sahibi pistteki en iyi sürücüsü olan Joan Mir yer alacak. Tech 3 Aprilia’dan Augusto Fernandez beşinci çizgiyi tamamladı.

Takaaki Nakagami sıralama turlarında ev sahibi hayranlarına bir şey sunamadı. LCR Honda sürücüsü, Cuma günkü antrenmanlarda gösterdiği çabayla doğrudan Q2 biletini kıl payı kaçırmasına rağmen 21. sırada yer alacak.

Trackhouse Racing'de sakatlanan Miguel Oliveira'nın yerini dolduran yedek sürücü Lorenzo Savadori, Nakagami'nin arkasında sondan bir önceki sırada başlayacak.

Yamaha'nın özel davetle yarışacak sürücüsü Remy Gardner griddeki son sırayı alacak.

Q2 Sonucu:

Q1 Sonucu: