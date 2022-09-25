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MotoGP / Japonya GP Antrenman raporu

MotoGP Japonya: Isınma turlarında Martin lider, Marquez kaza yaptı

Japonya GP öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim Ducati sürücüsü Jorge Martin olurken, Marc Marquez kaza yaptı.

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MotoGP Japonya: Isınma turlarında Martin lider, Marquez kaza yaptı
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Bu sabah kuru zeminde gerçekleştirilen ısınma turlarında 1:45.085'lik bir zaman turu çıkaran Jorge Martin, en hızlı isim olmayı başarırken, onu Fabio Quartararo ve Jack Miller takip etti.

Pazar sabahı, dünden tamamen farklı bir hava vardı ve güneş kendisini gösterirken, sıcaklık epey yüksekti. Şimdiye kadar kuru zeminde sadece cuma günkü ilk antrenman seansı yapılmıştı, bu yüzden sürücüler ısınma turlarını lastik seçimini ele almak ve motosikleti yarışa en iyi şekilde hazırlamak için kullandılar.

Aleix Espargaro için seans, Aprilia'sı pit yolunda durduğu için pek de iyi başlamadı. Takım sorunu çabucak çözebildi fakat İspanyol sürücü değerli saniyeler kaybetti. Sısa bir süre sonra bu kez bu hafta özel davetle piste çıkan Honda sürücüsü Tetsuta Nagashima kaza yaptı.

Sürücüler ön tarafta sert lastiği tercih ederken, arka tarafta genel olarak yumuşak lastik tercih edildi.

Antrenman seansında Martin ve Quartararo zaman zaman liderliği paylaştılar. Sonunda, Pramac sürücüsü 0.285 saniyelik farkla en hızlı isim olurken, 1 saniye içerisinde toplam 19 sürücü yer aldı.

Quartararo'nun ikinci olduğu seansta, Jack Miller üçüncü ve son yarışlarda çıkışa geçen Francesco Bagnaia dördüncü oldu.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ısınma turlarını beşinci tamamlarken, onu Enea Bastianini (Gresini-Ducati) ve yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Marc Marquez izledi. İspanyol sürücü seans içerisinde bir de kaza yaptı ancak sert bir kaza değildi. Ayrıca seans içerisinde Pol Espargaro ve Marco Bezzecchi de düştü.

Marquez'i Aleix Espargaro (Aprilia), Johann Zarco (Pramac-Ducati) ve Miguel Oliveira (KTM) takip etti.

Takaaki Nakagami (LCR-Honda) da elindeki ağrıya rağmen piste çıktı fakat 19. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Jorge Martin Ducati 11 1'45.085  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 11 1'45.370 0.285
3 Australia Jack Miller Ducati 11 1'45.391 0.306
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'45.432 0.347
5 Spain Maverick Viñales Aprilia 11 1'45.509 0.424
6 Italy Enea Bastianini Ducati 11 1'45.526 0.441
7 Spain Marc Marquez Honda 9 1'45.583 0.498
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1'45.584 0.499
9 France Johann Zarco Ducati 11 1'45.636 0.551
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 11 1'45.643 0.558
11 Spain Alex Rins Suzuki 10 1'45.746 0.661
12 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 12 1'45.796 0.711
13 South Africa Brad Binder KTM 11 1'45.802 0.717
14 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 11 1'45.837 0.752
15 Spain Alex Marquez Honda 11 1'45.843 0.758
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'45.895 0.810
17 Italy Luca Marini Ducati 11 1'45.913 0.828
18 Italy Marco Bezzecchi Ducati 11 1'45.937 0.852
19 Japan Takaaki Nakagami Honda 11 1'46.047 0.962
20 Spain Pol Espargaro Honda 10 1'46.398 1.313
21 Spain Raul Fernandez KTM 11 1'46.400 1.315
22 South Africa Darryn Binder Yamaha 11 1'46.538 1.453
23 Australia Remy Gardner KTM 11 1'46.539 1.454
24 Japan Tetsuta Nagashima Honda 9 1'46.830 1.745
25 Japan Takuya Tsuda Suzuki 11 1'47.545 2.460
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