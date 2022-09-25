MotoGP Japonya: Isınma turlarında Martin lider, Marquez kaza yaptı

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Bu sabah kuru zeminde gerçekleştirilen ısınma turlarında 1:45.085'lik bir zaman turu çıkaran Jorge Martin, en hızlı isim olmayı başarırken, onu Fabio Quartararo ve Jack Miller takip etti.

Pazar sabahı, dünden tamamen farklı bir hava vardı ve güneş kendisini gösterirken, sıcaklık epey yüksekti. Şimdiye kadar kuru zeminde sadece cuma günkü ilk antrenman seansı yapılmıştı, bu yüzden sürücüler ısınma turlarını lastik seçimini ele almak ve motosikleti yarışa en iyi şekilde hazırlamak için kullandılar.

Aleix Espargaro için seans, Aprilia'sı pit yolunda durduğu için pek de iyi başlamadı. Takım sorunu çabucak çözebildi fakat İspanyol sürücü değerli saniyeler kaybetti. Sısa bir süre sonra bu kez bu hafta özel davetle piste çıkan Honda sürücüsü Tetsuta Nagashima kaza yaptı.

Sürücüler ön tarafta sert lastiği tercih ederken, arka tarafta genel olarak yumuşak lastik tercih edildi.

Antrenman seansında Martin ve Quartararo zaman zaman liderliği paylaştılar. Sonunda, Pramac sürücüsü 0.285 saniyelik farkla en hızlı isim olurken, 1 saniye içerisinde toplam 19 sürücü yer aldı.

Quartararo'nun ikinci olduğu seansta, Jack Miller üçüncü ve son yarışlarda çıkışa geçen Francesco Bagnaia dördüncü oldu.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ısınma turlarını beşinci tamamlarken, onu Enea Bastianini (Gresini-Ducati) ve yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Marc Marquez izledi. İspanyol sürücü seans içerisinde bir de kaza yaptı ancak sert bir kaza değildi. Ayrıca seans içerisinde Pol Espargaro ve Marco Bezzecchi de düştü.

Marquez'i Aleix Espargaro (Aprilia), Johann Zarco (Pramac-Ducati) ve Miguel Oliveira (KTM) takip etti.

Takaaki Nakagami (LCR-Honda) da elindeki ağrıya rağmen piste çıktı fakat 19. olabildi.

Seans sonucu: