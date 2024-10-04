MotoGP Japonya GP 2. antrenman seansı: KTM, Ducati hakimiyetini tehdit ederken Binder zirvede

KTM sürücüsü Brad Binder, bugün Motegi'deki Japonya Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında en hızlı isim oldu. Ducati ile yarışan şampiyonluk rakipleri Jorge Martin ve Francesco Bagnaia da Cumartesi günkü İkinci Sıralama’ya (Q2) katılma haklarını elde etti.

Pedro Acosta'nın (Tech 3 KTM) kuru koşullarda geçen ikinci seansta en hızlı dördüncü olması, Ducati'nin bu hafta sonu her şeyi kendi başına yapmayacağına dair bazı işaretler verdi. KTM'ler, bu pistte önemli bir ölçüt olan azami hız konusunda İtalyan motosikletlere kafa tutabileceklerini gösterdi.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez (Gresini Ducati), Binder'in 1:43.436'lık turunun 0.033 saniye gerisinde kalarak ikinci en hızlı turu attı.

Bu, günün büyük bir bölümünde garajda sinirli ve hareketli görünen İspanyol sürücü için önemli bir sonuçtu. Gün, sonuçsuz geçen ıslak bir 1. antrenman ile başlamıştı.

Martin (Pramac) üçüncü en hızlı isim olurken, en yakın şampiyonluk takipçisi Bagnaia (Ducati) ancak yedinci olabildi.

Dünya şampiyonası sıralamasında üçüncü olan Enea Bastianini, seansın ortasında yüksek hızda giderken Ducati'sinin ön tarafını kaybetti.

İtalyan sürücü 14. virajdaki kazadan yara almadan kurtulurken, motosikleti çakılların arasında yuvarlandı ve oldukça fazla hasar aldı. Seansın bitişinden önce piste geri dönmeyi başaran Bastianini, beşinci en hızlı zamanla Q2'ye katılma hakkını elde etti.

Aprilia Racing'den Maverick Vinales, Bagnaia'nın önünde altıncı en hızlı isim olurken, Alex Marquez (Gresini) ve VR46 Ducati sürücüleri Fabio di Giannantonio ile Marco Bezzecchi de ilk 10’da yer aldı.

Tam zamanlı bir MotoGP yarışçısı olarak son kez Japonya'da yarışan ev sahibi sürücü Takaaki Nakagami, LCR Honda ile son dakikaya kadar ilk 10 içinde yer aldı, ancak son anda 12. sıraya geriledi.

Hayal kırıklığına uğrayan Jack Miller (KTM), son beş dakika içinde kaza yaptıktan sonra RC16'nın hızından faydalanamadı ve zaman çizelgesinde 11. sırayla yetinmek zorunda kaldı.

Franco Morbidelli (Pramac) ve Fabio Quartararo (Yamaha), en hızlı 14 sürücünün bir saniye içinde sıralandığı seansı tamamlayan isimler oldular.

MotoGP Japonya GP 2. antrenman sonuçları: