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Antrenman raporu
MotoGP Japonya GP

MotoGP Japonya GP 2. antrenman seansı: KTM, Ducati hakimiyetini tehdit ederken Binder zirvede

KTM sürücüsü Brad Binder, Motegi'deki kuru geçen ikinci seansta başı çekerken, Jorge Martin seansı üçüncü, Francesco Bagnaia yedinci tamamlayabildi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

KTM sürücüsü Brad Binder, bugün Motegi'deki Japonya Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında en hızlı isim oldu. Ducati ile yarışan şampiyonluk rakipleri Jorge Martin ve Francesco Bagnaia da Cumartesi günkü İkinci Sıralama’ya (Q2) katılma haklarını elde etti.

Pedro Acosta'nın (Tech 3 KTM) kuru koşullarda geçen ikinci seansta en hızlı dördüncü olması, Ducati'nin bu hafta sonu her şeyi kendi başına yapmayacağına dair bazı işaretler verdi. KTM'ler, bu pistte önemli bir ölçüt olan azami hız konusunda İtalyan motosikletlere kafa tutabileceklerini gösterdi.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez (Gresini Ducati), Binder'in 1:43.436'lık turunun 0.033 saniye gerisinde kalarak ikinci en hızlı turu attı.

Bu, günün büyük bir bölümünde garajda sinirli ve hareketli görünen İspanyol sürücü için önemli bir sonuçtu. Gün, sonuçsuz geçen ıslak bir 1. antrenman ile başlamıştı.

Martin (Pramac) üçüncü en hızlı isim olurken, en yakın şampiyonluk takipçisi Bagnaia (Ducati) ancak yedinci olabildi.

Dünya şampiyonası sıralamasında üçüncü olan Enea Bastianini, seansın ortasında yüksek hızda giderken Ducati'sinin ön tarafını kaybetti.

İtalyan sürücü 14. virajdaki kazadan yara almadan kurtulurken, motosikleti çakılların arasında yuvarlandı ve oldukça fazla hasar aldı. Seansın bitişinden önce piste geri dönmeyi başaran Bastianini, beşinci en hızlı zamanla Q2'ye katılma hakkını elde etti.

Aprilia Racing'den Maverick Vinales, Bagnaia'nın önünde altıncı en hızlı isim olurken, Alex Marquez (Gresini) ve VR46 Ducati sürücüleri Fabio di Giannantonio ile Marco Bezzecchi de ilk 10’da yer aldı.

Tam zamanlı bir MotoGP yarışçısı olarak son kez Japonya'da yarışan ev sahibi sürücü Takaaki Nakagami, LCR Honda ile son dakikaya kadar ilk 10 içinde yer aldı, ancak son anda 12. sıraya geriledi.

Hayal kırıklığına uğrayan Jack Miller (KTM), son beş dakika içinde kaza yaptıktan sonra RC16'nın hızından faydalanamadı ve zaman çizelgesinde 11. sırayla yetinmek zorunda kaldı.

Franco Morbidelli (Pramac) ve Fabio Quartararo (Yamaha), en hızlı 14 sürücünün bir saniye içinde sıralandığı seansı tamamlayan isimler oldular.

MotoGP Japonya GP 2. antrenman sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 22

1'43.436

   167.094 313
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 21

+0.033

1'43.469

 0.033 167.041 308
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 24

+0.132

1'43.568

 0.099 166.881 311
4 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 22

+0.147

1'43.583

 0.015 166.857 314
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 19

+0.169

1'43.605

 0.022 166.822 312
6 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 22

+0.284

1'43.720

 0.115 166.637 311
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 20

+0.318

1'43.754

 0.034 166.582 315
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 22

+0.597

1'44.033

 0.279 166.135 312
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.646

1'44.082

 0.049 166.057 310
10 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 25

+0.773

1'44.209

 0.127 165.855 311
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20

+0.803

1'44.239

 0.030 165.807 310
12 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 25

+0.822

1'44.258

 0.019 165.777 308
13 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 22

+0.890

1'44.326

 0.068 165.669 310
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 24

+0.965

1'44.401

 0.075 165.550 306
15 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 18

+1.034

1'44.470

 0.069 165.440 313
16 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 20

+1.234

1'44.670

 0.200 165.124 309
17 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 18

+1.249

1'44.685

 0.015 165.101 311
18 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+1.258

1'44.694

 0.009 165.086 312
19 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 17

+1.433

1'44.869

 0.175 164.811 310
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 21

+1.514

1'44.950

 0.081 164.684 309
21 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 23

+1.682

1'45.118

 0.168 164.420 308
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 19

+2.427

1'45.863

 0.745 163.263 308
23 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 22

+3.280

1'46.716

 0.853 161.958 307
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