MotoGP Japonya GP 2. antrenman: Islak zeminde Marquez en hızlısı

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Şiddetli yağmur ve saatte 100 km/s hızla eseceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle cumartesi sabahı Motegi'de, MotoGP ve takımlar sıralama programının değiştirilmesine yönelik toplantı yaptılar.

Aşırı rüzgar şimdilik piste varmadığı için mevcut sıralama programının devamına karar verildi.

Yine de yağmur ikinci seansta etkili olduğu için, cuma günkü 75 dakikalık antrenman seansı, bugün yapılacak sıralama turlarında doğrudan ikinci bölüme geçen sürücüleri belirlemiş oldu.

Sıralama turlarının iptal edilmesi ve gridin antrenman zamanlarına göre şekillenmesi halinde pole pozisyonu Ducati sürücüsü Jack Miller'da olacak çünkü Avustralyalı sürücü 1:44.509'la şimdiye kadar en iyi zamanı yapan isimdi.

En önemlisi, üç şampiyonluk adayı Francesco Bagnaia, Yamaha'dan Fabio Quartararo ve Aprilia'dan Aleix Espargaro Cuma gününü sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak tamamladıkları için sıralama turlarında doğrudan son bölüme kalacaklar.

Onlara, Marc Marquez, Pol Espargaro, Brad Binder, Miguel Oliveira, Luca Marini ve Maverick Vinales katılacak.

Cumartesi günkü koşulların en büyük kaybedeni, şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışan Enea Bastianini oldu. Gresini sürücüsü ilk seansın sonlarında yaptığı kazanın ardından 14. oldu ve Q1'de piste çıkmak zorunda kalacak.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

45 dakika süren ikinci antrenman seansı ise yerel saatle 10:50'de aşırı ıslak pistte başladı. Şampiyonluk adayları Quartararo, Bagnaia ve Aleix Espargaro'nun üçü de 3. virajda pist dışına çıktılar.

İlk 10 dakikanın ardından Pramac Ducati'den Johann Zarco 1:58.054'lük derecesiyle liderliği ele geçirdi; ancak pist şartları iyileştiği için bu durum kısa sürdü.

Honda sürücüsü Marc Marquez, en iyi dereceyi 1:55.232'ye kadar indirirken, seans bu şekilde sonuçlandı.

Son anlarda ikinciliğe çıkan Jorge Martin, seansı Miller ve Oliveira ikilisinin önünde ikinci sırada tamamladı.

Diğer Pramac Ducati ile Johann Zarco beşinci sırada yer alırken Franco Morbidelli, Bastianini, LCR Honda'dan Alex Marquez, Marini ve Quartararo ilk onu tamamladı.

Aleix Espargaro, Motegi'deki ıslak zeminde yavaş bir başlangıç yapmasının ardından 11. olurken, takım arkadaşı Vinales 18. sırada yer aldı.

İkinci seans sonucu: