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MotoGP / Japonya GP Antrenman raporu

MotoGP Japonya GP 2. antrenman: Islak zeminde Marquez en hızlısı

Honda'dan Marc Marquez, Motegi'de gerçekleştirilen yağmurlu ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Ekleyen:
, Editör
MotoGP Japonya GP 2. antrenman: Islak zeminde Marquez en hızlısı
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Şiddetli yağmur ve saatte 100 km/s hızla eseceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle cumartesi sabahı Motegi'de, MotoGP ve takımlar sıralama programının değiştirilmesine yönelik toplantı yaptılar.

Aşırı rüzgar şimdilik piste varmadığı için mevcut sıralama programının devamına karar verildi.

Yine de yağmur ikinci seansta etkili olduğu için, cuma günkü 75 dakikalık antrenman seansı, bugün yapılacak sıralama turlarında doğrudan ikinci bölüme geçen sürücüleri belirlemiş oldu.

Sıralama turlarının iptal edilmesi ve gridin antrenman zamanlarına göre şekillenmesi halinde pole pozisyonu Ducati sürücüsü Jack Miller'da olacak çünkü Avustralyalı sürücü 1:44.509'la şimdiye kadar en iyi zamanı yapan isimdi.

En önemlisi, üç şampiyonluk adayı Francesco Bagnaia, Yamaha'dan Fabio Quartararo ve Aprilia'dan Aleix Espargaro Cuma gününü sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak tamamladıkları için sıralama turlarında doğrudan son bölüme kalacaklar.

Onlara,  Marc Marquez, Pol Espargaro, Brad Binder, Miguel Oliveira, Luca Marini ve Maverick Vinales katılacak.

Cumartesi günkü koşulların en büyük kaybedeni, şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışan Enea Bastianini oldu. Gresini sürücüsü ilk seansın sonlarında yaptığı kazanın ardından 14. oldu ve Q1'de piste çıkmak zorunda kalacak.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

45 dakika süren ikinci antrenman seansı ise yerel saatle 10:50'de aşırı ıslak pistte başladı. Şampiyonluk adayları Quartararo, Bagnaia ve Aleix Espargaro'nun üçü de 3. virajda pist dışına çıktılar.

İlk 10 dakikanın ardından Pramac Ducati'den Johann Zarco 1:58.054'lük derecesiyle liderliği ele geçirdi; ancak pist şartları iyileştiği için bu durum kısa sürdü.

Honda sürücüsü Marc Marquez, en iyi dereceyi 1:55.232'ye kadar indirirken, seans bu şekilde sonuçlandı.

Son anlarda ikinciliğe çıkan Jorge Martin, seansı Miller ve Oliveira ikilisinin önünde ikinci sırada tamamladı.

Diğer Pramac Ducati ile Johann Zarco beşinci sırada yer alırken Franco Morbidelli, Bastianini, LCR Honda'dan Alex Marquez, Marini ve Quartararo ilk onu tamamladı.

Aleix Espargaro, Motegi'deki ıslak zeminde yavaş bir başlangıç yapmasının ardından 11. olurken, takım arkadaşı Vinales 18. sırada yer aldı.

İkinci seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez 16 1'55.232  
2 Spain Jorge Martin 19 1'55.376 0.144
3 Australia Jack Miller 15 1'55.387 0.155
4 Portugal Miguel Oliveira 18 1'55.428 0.196
5 France Johann Zarco 18 1'55.630 0.398
6 Italy Franco Morbidelli 16 1'56.168 0.936
7 Italy Enea Bastianini 16 1'56.197 0.965
8 Spain Alex Marquez 18 1'56.349 1.117
9 Italy Luca Marini 16 1'56.548 1.316
10 France Fabio Quartararo 19 1'56.561 1.329
11 Spain Aleix Espargaro 13 1'56.577 1.345
12 Italy Fabio Di Giannantonio 17 1'56.588 1.356
13 Italy Marco Bezzecchi 17 1'56.655 1.423
14 United Kingdom Cal Crutchlow 16 1'56.743 1.511
15 Italy Francesco Bagnaia 17 1'56.752 1.520
16 Australia Remy Gardner 19 1'56.851 1.619
17 Japan Takaaki Nakagami 18 1'56.874 1.642
18 Spain Maverick Viñales 15 1'56.925 1.693
19 Spain Pol Espargaro 15 1'57.003 1.771
20 Spain Raul Fernandez 16 1'57.292 2.060
21 South Africa Darryn Binder 18 1'57.606 2.374
22 Japan Tetsuta Nagashima 17 1'57.656 2.424
23 Spain Alex Rins 17 1'57.671 2.439
24 South Africa Brad Binder 16 1'57.827 2.595
25 Japan Takuya Tsuda 18 1'58.631 3.399
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