MotoGP Japonya GP 1. antrenman: Yağmurlu seansta Bagnaia lider, Martin ikinci sırada
Francesco Bagnaia, Japonya Grand Prix'si ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.
Francesco Bagnaia, Japonya Grand Prix'si için yağmur altında gerçekleşen ilk antrenman seansında Jorge Martin'in önünde yer aldı.
Fabio di Giannantonio ve sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez ise ilk dördü tamamladı.
Seansın 13. dakikasında yağmur yağmaya başladığında Bagnaia 1:45.209'lik turuyla liderliği ele geçirdi. Bu esnada tüm grid pite yöneldi.
Seansın bitimine 10 dakika kala sürücüler tekrar piste çıktı. Bu noktada pist kuru gibi görünüyordu, ancak birkaç dakika sonra yağmur tekrar yağmaya başladı ve böylece tur zamanları yağmurun ilk yağdığı andaki gibi kaldı.
Bagnaia hafta sonunun ilk seansının sonunda Martin'in 0.109 saniye önünde yer alırken, di Giannantonio ve Marquez de sonraki sıralarda yer aldı.
Jack Miller, KTM Factory Racing ile beşinci olurken, Bezzecchi altıncı oldu.
En hızlı ev sahibi motosiklet alışılmadık bir şekilde bir Honda'ydı ve Joan Mir yedinci en hızlı turu attı. Marquez gibi o da pistin çoğunun aksine yumuşak ön lastik kullanıyordu.
İlk 10'u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Johann Zarco, Maverick Vinales ve Enea Bastianini oldu.
Bu hafta sonu Trackhouse Racing'de sakatlanan Miguel Oliveira'nın yerine yarışacak olan Lorenzo Savadori ise zaman çizelgesinde 22. sırada yer aldı.
Yamaha'nın kendi evindeki yarışa joker olarak katılan Remy Gardner 23. sıradaydı.
MotoGP Japonya GP 1. antrenman sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|9
|
1'45.209
|164.278
|311
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|9
|
+0.109
1'45.318
|0.109
|164.108
|313
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.380
1'45.589
|0.271
|163.687
|308
|4
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|8
|
+0.572
1'45.781
|0.192
|163.390
|311
|5
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|10
|
+0.573
1'45.782
|0.001
|163.388
|310
|6
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|8
|
+0.705
1'45.914
|0.132
|163.185
|311
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|9
|
+0.726
1'45.935
|0.021
|163.152
|310
|8
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|6
|
+0.740
1'45.949
|0.014
|163.131
|313
|9
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|7
|
+0.750
1'45.959
|0.010
|163.115
|308
|10
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|8
|
+0.759
1'45.968
|0.009
|163.102
|311
|11
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.776
1'45.985
|0.017
|163.075
|310
|12
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|6
|
+0.828
1'46.037
|0.052
|162.995
|310
|13
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|9
|
+0.853
1'46.062
|0.025
|162.957
|313
|14
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|8
|
+0.881
1'46.090
|0.028
|162.914
|308
|15
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|8
|
+0.893
1'46.102
|0.012
|162.896
|313
|16
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|9
|
+1.036
1'46.245
|0.143
|162.676
|311
|17
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|11
|
+1.087
1'46.296
|0.051
|162.598
|306
|18
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|10
|
+1.232
1'46.441
|0.145
|162.377
|311
|19
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|8
|
+1.251
1'46.460
|0.019
|162.348
|310
|20
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|9
|
+1.778
1'46.987
|0.527
|161.548
|305
|21
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|7
|
+1.829
1'47.038
|0.051
|161.471
|306
|22
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|9
|
+3.433
1'48.642
|1.604
|159.087
|305
|23
|R. Gardner Yamaha Factory Racing
|87
|Yamaha
|9
|
+4.997
1'50.206
|1.564
|156.829
|305
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