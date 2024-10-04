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Antrenman raporu
MotoGP Japonya GP

MotoGP Japonya GP 1. antrenman: Yağmurlu seansta Bagnaia lider, Martin ikinci sırada

Francesco Bagnaia, Japonya Grand Prix'si ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Japonya Grand Prix'si için yağmur altında gerçekleşen ilk antrenman seansında Jorge Martin'in önünde yer aldı.

Fabio di Giannantonio ve sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez ise ilk dördü tamamladı.

Seansın 13. dakikasında yağmur yağmaya başladığında Bagnaia 1:45.209'lik turuyla liderliği ele geçirdi. Bu esnada tüm grid pite yöneldi.

Seansın bitimine 10 dakika kala sürücüler tekrar piste çıktı. Bu noktada pist kuru gibi görünüyordu, ancak birkaç dakika sonra yağmur tekrar yağmaya başladı ve böylece tur zamanları yağmurun ilk yağdığı andaki gibi kaldı.

Bagnaia hafta sonunun ilk seansının sonunda Martin'in 0.109 saniye önünde yer alırken, di Giannantonio ve Marquez de sonraki sıralarda yer aldı.

Jack Miller, KTM Factory Racing ile beşinci olurken, Bezzecchi altıncı oldu. 

En hızlı ev sahibi motosiklet alışılmadık bir şekilde bir Honda'ydı ve Joan Mir yedinci en hızlı turu attı. Marquez gibi o da pistin çoğunun aksine yumuşak ön lastik kullanıyordu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Johann Zarco, Maverick Vinales ve Enea Bastianini oldu.

Bu hafta sonu Trackhouse Racing'de sakatlanan Miguel Oliveira'nın yerine yarışacak olan Lorenzo Savadori ise zaman çizelgesinde 22. sırada yer aldı.

Yamaha'nın kendi evindeki yarışa joker olarak katılan Remy Gardner 23. sıradaydı.

MotoGP Japonya GP 1. antrenman sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 9

1'45.209

   164.278 311
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 9

+0.109

1'45.318

 0.109 164.108 313
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.380

1'45.589

 0.271 163.687 308
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 8

+0.572

1'45.781

 0.192 163.390 311
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 10

+0.573

1'45.782

 0.001 163.388 310
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 8

+0.705

1'45.914

 0.132 163.185 311
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 9

+0.726

1'45.935

 0.021 163.152 310
8 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

+0.740

1'45.949

 0.014 163.131 313
9 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7

+0.750

1'45.959

 0.010 163.115 308
10 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 8

+0.759

1'45.968

 0.009 163.102 311
11 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.776

1'45.985

 0.017 163.075 310
12 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 6

+0.828

1'46.037

 0.052 162.995 310
13 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 9

+0.853

1'46.062

 0.025 162.957 313
14 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+0.881

1'46.090

 0.028 162.914 308
15 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 8

+0.893

1'46.102

 0.012 162.896 313
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+1.036

1'46.245

 0.143 162.676 311
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 11

+1.087

1'46.296

 0.051 162.598 306
18 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 10

+1.232

1'46.441

 0.145 162.377 311
19 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+1.251

1'46.460

 0.019 162.348 310
20 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+1.778

1'46.987

 0.527 161.548 305
21 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 7

+1.829

1'47.038

 0.051 161.471 306
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 9

+3.433

1'48.642

 1.604 159.087 305
23 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 9

+4.997

1'50.206

 1.564 156.829 305
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