MotoGP Japonya GP 1. antrenman: Miller, Bagnaia'nın önünde lider

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MotoGP, COVID-19 salgınının başından bu yana Japonya'ya gelmemişti ve her şeyin yolunda gitmesinin ardından bu yıl Motegi'ye geri döndüler.

Cuma günü tamamen farklı bir program vardı çünkü padok geçtiğimiz pazar günü Aragon'dan Japonya'ya gelirken lojistik anlamda zorluklar yaşadı. Bundan ötürü de hafta sonunun programının değiştirilmesine karar verildi ve ilk seansın süresi 75 dakikaya çıkarıldı.

Seansın uzamasıyla birlikte ilk 50 dakikanın büyük bir kısmı yarış ayarlarına ayrılırken, zirve Marc Marquez, Miller ve şampiyona lideri Fabio Quartararo arasında el değiştirdi.

Bitime 45 dakika kala yağmur kendisini göstermeye başladı ve bu noktada Miller 1:45.807'lik turuyla liderdi.

Neyse ki, yağış sadece birkaç noktayla sınırlı kaldı ve sürücüler, yarın şiddetli yağmur beklendiği için, sıralama turlarında son bölüme kalmakadına gaza basmaya başladılar.

Suzuki GSX-RR'ında yeni arka kanat deneyen Alex Rins, bitime yaklaşık yarım saat kala yumuşak lastiğe geçen ilk isim oldu.

İspanyol sürücü 1:45.738s ile zirveye çıkarken, saniyeler sonra Pramac Ducati'den Johann Zarco 1:45.309 yaparak rahat şekilde ilk sıraya oturdu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Japonya'ya şampiyona lideri Quartararo'nun sadece 17 puan ardında gelen Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, bitime yarım saat kala 1:45.233 yapıp ilk sıraya çıkarken, Zarco'nun yanıtı gecikmedi ve 1:45.210 ile tekrar liderliğe çıktı.

Dakikalar ilerledikçe dereceler 1:45'in altına indi ve Miller 1:44.660'lık bir turla liderliğe oturdu. Sonrasında bunu 1:44.509'a çekti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Takım arkadaşı Francesco Bagnaia bu sürenin sadece 0.028 saniye ardında ikinci sırada yer alırken, Aragon GP'sinin ardından artık sadece 10 puanlık avantajı olan Quartararo da 0.021s geride üçüncü sırada yer aldı.

Aleix Espargaro, seansı VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini ve Marc Marquez'in önünde dördüncü sırada noktalarken, ilk onu Pol Espargaro, Brad Binder, Miguel Oliveira ve Maverick Vinales tamamladı.

Zarco ve Gresini'den Bastianini'nin son kazaları her ikisi için de pahalıya patlarken, sırasıyla 11. ve 14. oldular. Eğer beklendiği üzere cumartesi sabahı yağmur yağarsa, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacaklar.

Sakatlığına rağmen piste çıkan ve 12. olan Takaaki Nakagami, hafta sonuna devam edip etmeyeceğine gün içerisinde karar verecek.

Yamaha'dan Franco Morbidelli, seansı ilk on içerisinde bitirecek gibi görünüyordu ancak son bölümde geriye düştü ve Cal Crutchlow'un önünde 16. olabildi.

Seans sonucu: