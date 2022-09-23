Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Moto2 takımı Marc VDS'in garajında yangın çıktı Sonraki / Quartararo: "Ne yaparsam yapayım farkı kapatmak için yeterli olmuyor"
MotoGP / Japonya GP Antrenman raporu

MotoGP Japonya GP 1. antrenman: Miller, Bagnaia'nın önünde lider

Jack Miller, Japonya'da gerçekleştirilen ilk MotoGP antrenman seansında en hızlı isim olurken, Francesco Bagnaia ikinci sırada yer aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
MotoGP Japonya GP 1. antrenman: Miller, Bagnaia'nın önünde lider
Haberi dinle

MotoGP, COVID-19 salgınının başından bu yana Japonya'ya gelmemişti ve her şeyin yolunda gitmesinin ardından bu yıl Motegi'ye geri döndüler.

Cuma günü tamamen farklı bir program vardı çünkü padok geçtiğimiz pazar günü Aragon'dan Japonya'ya gelirken lojistik anlamda zorluklar yaşadı. Bundan ötürü de hafta sonunun programının değiştirilmesine karar verildi ve ilk seansın süresi 75 dakikaya çıkarıldı. 

Seansın uzamasıyla birlikte ilk 50 dakikanın büyük bir kısmı yarış ayarlarına ayrılırken, zirve Marc Marquez, Miller ve şampiyona lideri Fabio Quartararo arasında el değiştirdi.

Bitime 45 dakika kala yağmur kendisini göstermeye başladı ve bu noktada Miller 1:45.807'lik turuyla liderdi.

Neyse ki, yağış sadece birkaç noktayla sınırlı kaldı ve sürücüler, yarın şiddetli yağmur beklendiği için, sıralama turlarında son bölüme kalmakadına gaza basmaya başladılar.

Suzuki GSX-RR'ında yeni arka kanat deneyen Alex Rins, bitime yaklaşık yarım saat kala yumuşak lastiğe geçen ilk isim oldu.

İspanyol sürücü 1:45.738s ile zirveye çıkarken, saniyeler sonra Pramac Ducati'den Johann Zarco  1:45.309 yaparak rahat şekilde ilk sıraya oturdu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Japonya'ya şampiyona lideri Quartararo'nun sadece 17 puan ardında gelen Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, bitime yarım saat kala 1:45.233 yapıp ilk sıraya çıkarken, Zarco'nun yanıtı gecikmedi ve 1:45.210 ile tekrar liderliğe çıktı.

Dakikalar ilerledikçe dereceler 1:45'in altına indi ve Miller 1:44.660'lık bir turla liderliğe oturdu. Sonrasında bunu 1:44.509'a çekti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Takım arkadaşı Francesco Bagnaia bu sürenin sadece 0.028 saniye ardında ikinci sırada yer alırken, Aragon GP'sinin ardından artık sadece 10 puanlık avantajı olan Quartararo da 0.021s geride üçüncü sırada yer aldı.

Aleix Espargaro, seansı VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini ve Marc Marquez'in önünde dördüncü sırada noktalarken,  ilk onu Pol Espargaro, Brad Binder, Miguel Oliveira ve Maverick Vinales tamamladı.

Zarco ve Gresini'den Bastianini'nin son kazaları her ikisi için de pahalıya patlarken, sırasıyla 11. ve 14. oldular. Eğer beklendiği üzere cumartesi sabahı yağmur yağarsa, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacaklar.

Sakatlığına rağmen piste çıkan ve 12. olan Takaaki Nakagami, hafta sonuna devam edip etmeyeceğine gün içerisinde karar verecek.

Yamaha'dan Franco Morbidelli, seansı ilk on içerisinde bitirecek gibi görünüyordu ancak son bölümde geriye düştü ve Cal Crutchlow'un önünde 16. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Australia Jack Miller Ducati 1'44.509    
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'44.537 0.028 0.028
3 France Fabio Quartararo Yamaha 1'44.558 0.049 0.021
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'44.577 0.068 0.019
5 Italy Luca Marini Ducati 1'44.645 0.136 0.068
6 Spain Marc Marquez Honda 1'44.656 0.147 0.011
7 Spain Pol Espargaro Honda 1'44.678 0.169 0.022
8 South Africa Brad Binder KTM 1'44.735 0.226 0.057
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'44.743 0.234 0.008
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'44.797 0.288 0.054
11 France Johann Zarco Ducati 1'44.798 0.289 0.001
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'44.886 0.377 0.088
13 Spain Alex Rins Suzuki 1'44.913 0.404 0.027
14 Italy Enea Bastianini Ducati 1'44.978 0.469 0.065
15 Spain Jorge Martin Ducati 1'45.009 0.500 0.031
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'45.065 0.556 0.056
17 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 1'45.187 0.678 0.122
18 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'45.366 0.857 0.179
19 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'45.426 0.917 0.060
20 Spain Alex Marquez Honda 1'45.600 1.091 0.174
21 Spain Raul Fernandez KTM 1'45.739 1.230 0.139
22 Japan Tetsuta Nagashima Honda 1'45.845 1.336 0.106
23 Australia Remy Gardner KTM 1'45.991 1.482 0.146
24 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'46.365 1.856 0.374
25 Japan Takuya Tsuda Suzuki 1'46.718 2.209 0.353
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto2 takımı Marc VDS'in garajında yangın çıktı
Önceki haber

Moto2 takımı Marc VDS'in garajında yangın çıktı
Sonraki haber

Quartararo: "Ne yaparsam yapayım farkı kapatmak için yeterli olmuyor"

Quartararo: "Ne yaparsam yapayım farkı kapatmak için yeterli olmuyor"
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Quartararo: "Yağmur altında yolumu biraz kaybettim" Japonya GP
MotoGP

Quartararo: "Yağmur altında yolumu biraz kaybettim"

Bagnaia: "12. sıra kabul edilebilir bir sonuç değil" Japonya GP
MotoGP

Bagnaia: "12. sıra kabul edilebilir bir sonuç değil"

Marquez: "Henüz galibiyet mücadelesi verme zamanım gelmedi" Japonya GP
MotoGP

Marquez: "Henüz galibiyet mücadelesi verme zamanım gelmedi"

Son Haberler

Quartararo: "Yağmur altında yolumu biraz kaybettim"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Yağmur altında yolumu biraz kaybettim"

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, nasıl dokuzunculukta kaldığını anlayamadığını ve çok daha iyisini beklediğini itiraf ediyor.

Bagnaia: "12. sıra kabul edilebilir bir sonuç değil"
MotoGP MotoGP

Bagnaia: "12. sıra kabul edilebilir bir sonuç değil"

Sıralama turlarında büyük şok yaşayan ve gerilerde kalan Francesco Bagnaia, bir şeylerin ters gittiğinden emin.

Marquez: "Henüz galibiyet mücadelesi verme zamanım gelmedi"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Henüz galibiyet mücadelesi verme zamanım gelmedi"

Marc Marquez, üç uzun sezonun ardından Motegi'de ilk çizgiye dönmesine rağmen yarışta ciddi bir galibiyet veya podyum adayı olacağını düşünmüyor.

MotoGP Japonya GP: Marquez üç yıl aradan sonra pole pozisyonunda!
MotoGP MotoGP

MotoGP Japonya GP: Marquez üç yıl aradan sonra pole pozisyonunda!

2022 MotoGP Japonya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Honda sürücüsü Marc Marquez'in oldu.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.