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MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı

KTM sürücüsü Brad Binder, tur rekoru kırdığı seansı Francesco Bagnaia'nın biraz önünde lider tamamlamayı başardı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Misano'da tek seferliğine piste çıkan Dani Pedrosa'nın denediği karbon fiber şasiyi standart hale getirme kararı alan KTM, bu hafta sonu iki sürücüyü de yeni şasiyle piste sürdü.

Yeni şasi RC16'ya daha iyi bir arka tutuş sağladı, bu durumun en büyük kanıtı hiç şüphesiz ki seans sonuçları.

Seansın son dakikalarında yumuşak arka lastikle piste çıkan Binder, 1.43.489 gibi bir dereceye imza atarak Jorge Lorenzo'nun sekiz yıllık tur rekorunu tarihe gömdü!

İkinci sıra sadece 0.029 saniye gerideki Francesco Bagnaia'ya giderken, üçüncü sırada Aleix Espargaro bulunmakta -üç sürücü de Lorenzo'nun rekorunu kırmış durumda.

Dördüncülük Jorge Martin'e, beşincilik geçen haftanın galibi Marco Bezzecchi'ye gitti, böylece şampiyonanın ilk üç sırası yine hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Altıncı sırada Fabio Di Giannantonio gibi sürpriz bir isim yer aldı, kendisi bir ara liderlik koltuğuna dahi yükselmişti.

Yedincilik Johann Zarco'ya giderken, sekizinci sırada Aprilia'yı iki motosikletle birden Q3'e taşıyan Maverick Vinales yer almakta.

İlk onu tamamlayan isimlerse güçlü görünen Tech3 GasGas ile Pol Espargaro ve seansın ortasında kaza yapan Jack Miller.

Miguel Oliveira 11. olarak az farkla Q2'yi kaçırırken, Fabio Quartararo 12. sıradaydı.

Quartararo son turlarda 6. viraja giderken ağır bir lowside yaşayarak kendini yerde buldu, kendisi pite dönerken sekerek yürümekteydi.

Honda ilk seansın ardından umduğunu bulamadı, Joan Mir 13. olurken, Marc Marquez kaza yaptığı seansı 14. kapattı.

Alex Rins ise tam 3.7 saniye geride sonuncu.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 22 1'43.489   167.009 315
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 22 +0.029 0.029 166.962 314
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 20 +0.295 0.266 166.534 309
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 24 +0.354 0.059 166.439 313
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 25 +0.456 0.102 166.276 315
6 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 21 +0.458 0.002 166.273 305
7 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 21 +0.573 0.115 166.089 314
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 24 +0.628 0.055 166.001 314
9 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 19 +0.730 0.102 165.839 313
10 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 23 +0.772 0.042 165.772 312
11 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 24 +0.828 0.056 165.683 313
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21 +0.939 0.111 165.507 311
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21 +1.031 0.092 165.361 309
14 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 23 +1.085 0.054 165.276 310
15 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 20 +1.168 0.083 165.145 311
16 United Kingdom C. Crutchlow Yamalube RS4GP Racing Team 35 Yamaha 22 +1.220 0.052 165.063 311
17 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 17 +1.322 0.102 164.902 309
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 23 +1.439 0.117 164.718 309
19 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 24 +1.742 0.303 164.244 306
20 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 22 +2.377 0.635 163.259 308
21 Spain A. Rins Team LCR 42 Honda 6 +3.747 1.370 161.173 311
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MotoGP Japonya 1. antrenman: Martin kazaya rağmen en hızlı isim

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