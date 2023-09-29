MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı

Misano'da tek seferliğine piste çıkan Dani Pedrosa'nın denediği karbon fiber şasiyi standart hale getirme kararı alan KTM, bu hafta sonu iki sürücüyü de yeni şasiyle piste sürdü.

Yeni şasi RC16'ya daha iyi bir arka tutuş sağladı, bu durumun en büyük kanıtı hiç şüphesiz ki seans sonuçları.

Seansın son dakikalarında yumuşak arka lastikle piste çıkan Binder, 1.43.489 gibi bir dereceye imza atarak Jorge Lorenzo'nun sekiz yıllık tur rekorunu tarihe gömdü!

İkinci sıra sadece 0.029 saniye gerideki Francesco Bagnaia'ya giderken, üçüncü sırada Aleix Espargaro bulunmakta -üç sürücü de Lorenzo'nun rekorunu kırmış durumda.

Dördüncülük Jorge Martin'e, beşincilik geçen haftanın galibi Marco Bezzecchi'ye gitti, böylece şampiyonanın ilk üç sırası yine hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Altıncı sırada Fabio Di Giannantonio gibi sürpriz bir isim yer aldı, kendisi bir ara liderlik koltuğuna dahi yükselmişti.

Yedincilik Johann Zarco'ya giderken, sekizinci sırada Aprilia'yı iki motosikletle birden Q3'e taşıyan Maverick Vinales yer almakta.

İlk onu tamamlayan isimlerse güçlü görünen Tech3 GasGas ile Pol Espargaro ve seansın ortasında kaza yapan Jack Miller.

Miguel Oliveira 11. olarak az farkla Q2'yi kaçırırken, Fabio Quartararo 12. sıradaydı.

Quartararo son turlarda 6. viraja giderken ağır bir lowside yaşayarak kendini yerde buldu, kendisi pite dönerken sekerek yürümekteydi.

Honda ilk seansın ardından umduğunu bulamadı, Joan Mir 13. olurken, Marc Marquez kaza yaptığı seansı 14. kapattı.

Alex Rins ise tam 3.7 saniye geride sonuncu.