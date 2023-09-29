MotoGP Japonya 1. antrenman: Martin kazaya rağmen en hızlı isim

Japonya'ya şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın sadece 13 puan gerisinde gelen Martin için artık her seans önemli, kendisi de bunun farkında.

Seans içinde üç kez derecesini geliştiren ve 1.45.509 ile başlamasının ardından 1.45.192'ye kadar çıkmayı başaran Martin, bu sayede zirveye yerleşti.

Ancak bitime dokuz dakika kala 3. virajda hatalı frenaj sonucu kendini yerde buldu Martin, kazanın ardından piste dönse de bir daha derecesini geliştiremedi.

Günün sürprizi Tech3 GasGas oldu, yılın tek çaylağı Augusto Fernandez seansı Martin'in 0.138 saniye gerisinde ikinci tamamladı.

Geçen haftanın galibi Marco Bezzecchi son turlarda iyi bir performans gösterdi ve 0.318 saniye geride üçüncü sırayı kaptı.

Francesco Bagnaia seansın başlarındaki 1.45.631'lik derecesini geliştirememesinin ardından dördüncülükle yetinirken, yavaş yavaş gelişmeye başlayan Honda ile Joan Mir beşinciydi.

KTM iyi bir gün geçirdi diyebiliriz; Brad Binder altıncı olurken, Jack Miller sekizinciydi. İki KTM'i Maverick Vinales ayırdı.

Geçen hafta podyuma dönen Fabio Quartararo dokuzuncu olurken, ilk onu son iki haftanın formda ismi Raul Fernandez tamamladı.

Gelecek planlarını kısa süre içinde açıklaması beklenen Marc Marquez 13. sıradaydı, bu hafta geri dönen Alex Rins ise tam 2.3 saniye geride 21. sıradaydı.

MotoGP Japonya - 1. antrenman sonuç tablosu