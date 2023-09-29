MotoGP Japonya 1. antrenman: Martin kazaya rağmen en hızlı isim
Japonya'da MotoGP heyecanı antrenman seansıyla başladı, Jorge Martin bir kez daha erkenden gaza bastı ve kaza yapmasına rağmen seansı lider tamamladı.
Japonya'ya şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın sadece 13 puan gerisinde gelen Martin için artık her seans önemli, kendisi de bunun farkında.
Seans içinde üç kez derecesini geliştiren ve 1.45.509 ile başlamasının ardından 1.45.192'ye kadar çıkmayı başaran Martin, bu sayede zirveye yerleşti.
Ancak bitime dokuz dakika kala 3. virajda hatalı frenaj sonucu kendini yerde buldu Martin, kazanın ardından piste dönse de bir daha derecesini geliştiremedi.
Günün sürprizi Tech3 GasGas oldu, yılın tek çaylağı Augusto Fernandez seansı Martin'in 0.138 saniye gerisinde ikinci tamamladı.
Geçen haftanın galibi Marco Bezzecchi son turlarda iyi bir performans gösterdi ve 0.318 saniye geride üçüncü sırayı kaptı.
Francesco Bagnaia seansın başlarındaki 1.45.631'lik derecesini geliştirememesinin ardından dördüncülükle yetinirken, yavaş yavaş gelişmeye başlayan Honda ile Joan Mir beşinciydi.
KTM iyi bir gün geçirdi diyebiliriz; Brad Binder altıncı olurken, Jack Miller sekizinciydi. İki KTM'i Maverick Vinales ayırdı.
Geçen hafta podyuma dönen Fabio Quartararo dokuzuncu olurken, ilk onu son iki haftanın formda ismi Raul Fernandez tamamladı.
Gelecek planlarını kısa süre içinde açıklaması beklenen Marc Marquez 13. sıradaydı, bu hafta geri dönen Alex Rins ise tam 2.3 saniye geride 21. sıradaydı.
MotoGP Japonya - 1. antrenman sonuç tablosu
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|16
|1'45.192
|164.305
|311
|2
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|19
|+0.138
|0.138
|164.090
|306
|3
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|17
|+0.318
|0.180
|163.810
|313
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|18
|+0.439
|0.121
|163.622
|313
|5
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|15
|+0.493
|0.054
|163.538
|310
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|17
|+0.555
|0.062
|163.442
|313
|7
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|18
|+0.627
|0.072
|163.331
|313
|8
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|18
|+0.710
|0.083
|163.203
|311
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|20
|+0.760
|0.050
|163.126
|309
|10
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|19
|+0.774
|0.014
|163.105
|310
|11
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|15
|+0.826
|0.052
|163.025
|312
|12
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|20
|+0.835
|0.009
|163.011
|310
|13
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|19
|+0.841
|0.006
|163.002
|313
|14
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|19
|+0.968
|0.127
|162.807
|308
|15
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|15
|+0.989
|0.021
|162.774
|313
|16
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|18
|+1.006
|0.017
|162.748
|312
|17
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|16
|+1.037
|0.031
|162.701
|312
|18
|C. Crutchlow Yamalube RS4GP Racing Team
|35
|Yamaha
|16
|+1.110
|0.073
|162.589
|312
|19
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|16
|+1.142
|0.032
|162.540
|308
|20
|M. Pirro Ducati Team
|51
|Ducati
|16
|+1.940
|0.798
|161.329
|307
|21
|A. Rins Team LCR
|42
|Honda
|16
|+2.395
|0.455
|160.647
|311
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