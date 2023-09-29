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MotoGP / Japonya GP Antrenman raporu

MotoGP Japonya 1. antrenman: Martin kazaya rağmen en hızlı isim

Japonya'da MotoGP heyecanı antrenman seansıyla başladı, Jorge Martin bir kez daha erkenden gaza bastı ve kaza yapmasına rağmen seansı lider tamamladı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Japonya'ya şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın sadece 13 puan gerisinde gelen Martin için artık her seans önemli, kendisi de bunun farkında.

Seans içinde üç kez derecesini geliştiren ve 1.45.509 ile başlamasının ardından 1.45.192'ye kadar çıkmayı başaran Martin, bu sayede zirveye yerleşti.

Ancak bitime dokuz dakika kala 3. virajda hatalı frenaj sonucu kendini yerde buldu Martin, kazanın ardından piste dönse de bir daha derecesini geliştiremedi.

Günün sürprizi Tech3 GasGas oldu, yılın tek çaylağı Augusto Fernandez seansı Martin'in 0.138 saniye gerisinde ikinci tamamladı.

Geçen haftanın galibi Marco Bezzecchi son turlarda iyi bir performans gösterdi ve 0.318 saniye geride üçüncü sırayı kaptı.

Francesco Bagnaia seansın başlarındaki 1.45.631'lik derecesini geliştirememesinin ardından dördüncülükle yetinirken, yavaş yavaş gelişmeye başlayan Honda ile Joan Mir beşinciydi.

KTM iyi bir gün geçirdi diyebiliriz; Brad Binder altıncı olurken, Jack Miller sekizinciydi. İki KTM'i Maverick Vinales ayırdı.

Geçen hafta podyuma dönen Fabio Quartararo dokuzuncu olurken, ilk onu son iki haftanın formda ismi Raul Fernandez tamamladı.

Gelecek planlarını kısa süre içinde açıklaması beklenen Marc Marquez 13. sıradaydı, bu hafta geri dönen Alex Rins ise tam 2.3 saniye geride 21. sıradaydı.

 

MotoGP Japonya - 1. antrenman sonuç tablosu

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 16 1'45.192   164.305 311
2 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 19 +0.138 0.138 164.090 306
3 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 17 +0.318 0.180 163.810 313
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 18 +0.439 0.121 163.622 313
5 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15 +0.493 0.054 163.538 310
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 17 +0.555 0.062 163.442 313
7 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 18 +0.627 0.072 163.331 313
8 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 18 +0.710 0.083 163.203 311
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20 +0.760 0.050 163.126 309
10 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 19 +0.774 0.014 163.105 310
11 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 15 +0.826 0.052 163.025 312
12 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 20 +0.835 0.009 163.011 310
13 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 19 +0.841 0.006 163.002 313
14 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 19 +0.968 0.127 162.807 308
15 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 15 +0.989 0.021 162.774 313
16 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 18 +1.006 0.017 162.748 312
17 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 16 +1.037 0.031 162.701 312
18 United Kingdom C. Crutchlow Yamalube RS4GP Racing Team 35 Yamaha 16 +1.110 0.073 162.589 312
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 16 +1.142 0.032 162.540 308
20 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 16 +1.940 0.798 161.329 307
21 Spain A. Rins Team LCR 42 Honda 16 +2.395 0.455 160.647 311
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