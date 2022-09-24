MotoGP Japonya GP: Marquez üç yıl aradan sonra pole pozisyonunda!

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Yağmur nedeniyle iptal olma tehlikesiyle karşı karşıya olan sıralama turları, yağmurun şiddetini azaltması ve pistin nispeten kurumaya başlamasıyla resmen başladı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı derece 1:55.380'lik zaman turuyla Johann Zarco'dan gelirken, Jorge Martin 0.495 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle bu ikili son bölüme kalmayı başardı.

Seansın en büyük olayı, son yarışın galibi Enea Bastianini'nin son anlarda yerde kalması ve seansı beşinci sırada tamamlamasıydı. Bundan ötürü de pazar günkü yarışa 15. başlayacak.

İkinci bölümde, geri dönüşünden sonra ikinci yarışına çıkmaya hazırlanan Marc Marquez fırtınası vardı ve İspanyol sürücü, 1:55.698 yaparak liderliği eline geçirdi.

Johann Zarco ile mini bir savaşa giren Marquez, son anlarda derecesini 1:55.214'e çekti ve seansı lider tamamlayarak 2019 Japonya'dan bu yana ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

İspanyol sürücü, pole pozisyonunun ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Zarco güçlü performansına rağmen pole pozisyonunu kazanamadı ve sansı 0.208 saniye geride ikinci tamamladı. İlk çizgiyi tamamlayan isim, yağmurda genellikle iyi bir iş çıkaran KTM sürücüsü Brad Binder oldu.

Aprilia sürücüleri arasında en iyisi 1:55.620'lik turuyla dördüncü olan Maverick Vinales olurken, Jorge Martin beşinci ve Aleix Espargaro altıncı oldu.

Ducati fabrika sürücüleri, sıralama turlarında epey zorlanırken, Jack Miller ancak yedinci, Francesco Bagnaia ise 12. oldu. İtalyan sürücü, Marquez'in 2.1 saniye gerisinde kaldı.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo ise en iyi Yamaha sürücüsü olmasına rağmen, Miguel Oliveira'nın 0.1 saniye ardında dokuzuncu sırada yer alabildi.

İlk onu Luca Marini tamamlarken, Pol Espargaro 11. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: