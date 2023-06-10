MotoGP İtalya sprint yarışı: Bagnaia kazandı, Alex Marquez düştü!

Startta pek bir kaos olmadı, ilk iki sıradaki Bagnaia ve Marc yerlerini korurken Alex henüz ivmelenmede epey sıra kaybetti.

İlk virajda Johann Zarco'nun çok hızlı geldiğini ve virajı kaçırdığını gördük, birkaç saniye sonra ise Brad Binder ile temas yaşayan Alex kendini yerde bularak yarışa veda etti! Binder ise yola devam etti.

İkinci turda sprint yarışlarının başarılı ismi Jorge Martin'den Marc'a atak geldi ve ikincilik el değiştirdi. Aynı tur pistte yağmur damlalarını görmeye başladık ve beyaz bayrak çıktı -yani sürücülerin pite gelmesine ve yağmur lastiklerine geçmesine izin verildi!

Yol tutuşunun düşmeye başlamasıyla birlikte hızlı yer değişimleri gördük: Jorge Martin liderliği, Jack Miller ise üçüncülüğü aldı. Fabio Quartararo da beş sıra yükselmeyi başararak onunculuğa kadar yükselmişti.

Dördüncü turda Marc ile mücadele eden Miller rakibini hafifçe geri itti, kendisi beşinciliğe, Marc yedinciliğe kadar geriledi.

Beşinci tura girilirken liderlik yeniden el değiştirdi ve Bagnaia ilk virajda agresif bir atakla liderliği aldı! Brad Binder ise ilk turdaki temas nedeniyle uzun tur cezası aldı.

Aynı tur Alex Rins kendini yerde buldu ve yarışa veda eden ikinci isim oldu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pecco'ya geçildikten bir tur sonra ilk virajda hata yapan Martin, hemen arkasına kadar gelen Marco Bezzecchi'ye geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Bu noktadan sonra yağmur beklendiği kadar hızlanmadı, aksiyon da bir hayli azaldı. Bagnaia lider, Bezzecchi ikinci, Martin üçüncü sıradaydı -yani şampiyonanın ilk üçü aynı sıralamayla podyum pozisyonlarını kapmıştı!

Sıralama bu turun ardından değişmedi, böylece damalı bayrağa ilk sırada ulaşan Bagnaia sprint yarışını kazanmayı başardı!

İkincilik sezonun formda ismi Bezzecchi'ye giderken, podyumu Martin tamamladı. Dördüncü sıranın Johann Zarco'ya, beşinci sıranın ise Luca Marini'ye gitmesiyle Ducati ilk beş sırayı kapattı.

Ducati olmayan en iyi isim, altıncı sırayı elde eden KTM sürücüsü Jack Miller olurken, Miller ile temasından sonra tempo kaybeden Marc yedinci sıradaydı.

Günün son puanları ise Aleix Espargaro ile sonunda geri dönebilen Enea Bastianini'ye gitti.

Fabio Quartararo onuncu sırada kalarak puanı kıl payı kaçırırken, Brad Binder, Miguel Oliveira ve Maverick Vinales de puan alamadılar.

Yarış içinde bir de rekor gördük: Brad Binder, 366.1 km/s hıza ulaşarak "MotoGP tarihinde ulaşılan hız" rekorunu kırmayı başardı!