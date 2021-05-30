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MotoGP / İtalya GP Yarış raporu

MotoGP İtalya: Quartararo rahat kazandı, ikincilik yarıştan sonra iki defa el değiştirdi!

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, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonası'nın İtalya'nın Mugello pistinde gerçekleştirilen 6. yarışında zafer Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun oldu.

MotoGP İtalya: Quartararo rahat kazandı, ikincilik yarıştan sonra iki defa el değiştirdi!

Yeni holeshot (start) mekanizmasına sahip Yamaha'sıyla yarışa pole pozisyonundan başlayan Quartararo, ilk viraj öncesinde sadece Ducati'den Francesco Bagnaia'ya geçildi ve ikinci sıraya geriledi.

Ancak Bagnaia'nın yarışın henüz 2. turunda lider giderken kaza yapmasının ardından Quartararo tekrar liderliğe yükseldi. Yarışın başında Pramac Ducati'den Johann Zarco, kısa süreliğine Quartararo'yu geçip liderliğe yükselse de Yamaha sürücüsü yerini geri aldı ve ardından düzenli bir şekilde fark açmaya başladı.

Quartararo, kalan bölümde pozisyonunu koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sene 3. galibiyetini alarak şampiyonadaki liderliğini pekiştirmiş oldu.

Zarco, ilk başta Quartararo'yu zorlasa da düzlük hızı avantajına rağmen Yamaha sürücüsünün performansına ayak uyduramadı. Zarco uzun süre yerini korusa da yarışın bitmesine 7 tur kala KTM'den Miguel Oliveira'ya geçilmekten kurtulamadı. Oliveira'nın ardından takip eden iki turda Suzuki sürücüleri Joan Mir ve Alex Rins de Zarco'yu geçmeyi başardılar.

Yarışın bitmesine 5 tur varken ilk 5'te sıralama Quartararo, Oliveira, Mir, Rins, Zarco şeklindeydi ancak bu çok uzun sürmedi. Damalı bayrağa 4 tur varken Rins düşerek yarışa veda etti.

Kalan turlarda Oliveira ve Mir çok yakın mücadele etseler de herhangi bir geçiş olmadı. Oliveira böylece KTM'nin Mugello'ya getirdiği yeni şasisiyle Quartararo'nun 3 sn gerisinde 2. olurken Mir yarışı 3. sırada noktaladı. Ancak Oliveira, son turda pist sınırlarını aştığı için bir sıra cezası aldı ve 3. sıraya geriledi. Bu sayede yarışa 9. sıradan başlayan Mir, bir sıra yükselerek ikinci oldu.

Fakat bu sonuç, podyum kutlamaları başlamadan bir kez daha değişti ve Mir'in de pist dışına taştığı, bu yüzden ceza aldığı duyuruldu. Yani cezaların ardından Oliveira yarışı 2. sırada tamamlarken, Mir 3. sırada tamamlamış oldu. Suzuki'nin diğer sürücüsü Alex Rins de takım arkadaşıyla podyumu zorlayacak gibiydi ancak Rins kaza yaptı ve art arda 4. yarışı tamamlayamadı.

Yarışın başında bir ara liderliğe yükselen Zarco; Oliveira ve Suzuki sürücülerine geçilmesinin ardından 4. sırada yarışı noktaladı.

Ancak Zarco, formasyon turunun sonunda gride doğru gelirken Enea Bastianini'nin kendisine arkadan vurması nedeniyle inceleme altında. Tekrar görüntülerinde grid pozisyonuna doğru yavaş bir şekilde ilerleyen Zarco'ya hızlı bir şekilde gelen Bastianini'nin vurduğu görüldü. Bastianini vurmamak için ön freni sert bir şekilde sıkıp takla atsa da vurmaktan kurtulamadı. Bastianini kazanın ardından yedek motosiklet için pit yoluna koşsa da yarışa başlayamadı.

Yeni şasisiyle oldukça iyi bir hafta sonu geçiren KTM, Brad Binder'ın 5. olmasıyla ilk 5'e iki motosiklet birden sokabilen tek üretici oldu.

Son iki yarışın galibi Jack Miller, Ducati'nin kendi evinde galibiyetten çok uzaktaydı ve ancak 6. olabildi.

Yarışa 4. sıradan başlayan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, güçlü bir yarışın ardından 7. olurken onu Maverick Vinales ve Danilo Petrucci takip ettiler.

Yerel kahraman Valentino Rossi, 19. sıradan başladığı yarışta iyi bir şekilde yükselerek 10. sırada yarışı tamamladı. Rossi böylece bu sezonki en iyi sonucunu almış oldu.

Tech 3 KTM'den Iker Lecuona 11. olurken onu Honda'dan Pol Espargaro takip etti. Marc Marquez, yarışın başında Franco Morbidelli ile kazası nedeniyle yarışa erken veda ederken LCR Honda'dan Takaagi Nakagami de düşerek yarışa veda etti. Espargaro böylece yarıştaki en iyi Honda sürücüsü oldu.

Michele Pirro 13. sırada yarışı noktalarken puan alan diğer isimler Alex Marquez ve Lorenzo Savadori oldular. Yarışı tamamlayabilen diğer isimler Morbidelli ve Luca Marini oldular.

Sezonun 7. yarışı olan Barselona yarışı, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 France Fabio Quartararo 23 41'16.344     175.3 25
2 Portugal Miguel Oliveira 23 41'18.936 2.592 2.592 175.1 20
3 Spain Joan Mir 23 41'19.344 3.000 0.408 175.1 16
4 France Johann Zarco 23 41'19.879 3.535 0.535 175.1 13
5 South Africa Brad Binder 23 41'21.247 4.903 1.368 175.0 11
6 Australia Jack Miller 23 41'22.577 6.233 1.330 174.9 10
7 Spain Aleix Espargaro 23 41'24.374 8.030 1.797 174.8 9
8 Spain Maverick Viñales 23 41'33.583 17.239 9.209 174.1 8
9 Italy Danilo Petrucci 23 41'39.640 23.296 6.057 173.7 7
10 Italy Valentino Rossi 23 41'41.490 25.146 1.850 173.6 6
11 Spain Iker Lecuona 23 41'41.496 25.152 0.006 173.6 5
12 Spain Pol Espargaro 23 41'42.403 26.059 0.907 173.5 4
13 Italy Michele Pirro 23 41'42.526 26.182 0.123 173.5 3
14 Spain Alex Marquez 23 41'45.744 29.400 3.218 173.3 2
15 Italy Lorenzo Savadori 23 41'48.722 32.378 2.978 173.1 1
16 Italy Franco Morbidelli 23 41'54.250 37.906 5.528 172.7  
17 Italy Luca Marini 23 42'06.650 50.306 12.400 171.8  
  Japan Takaaki Nakagami 19 34'13.504 4 Laps 4 Laps 174.7  
  Spain Alex Rins 18 32'21.384 5 Laps 1 Lap 175.0  
  Italy Francesco Bagnaia 1 1'52.699 22 Laps 17 Laps 167.5  
  Spain Marc Marquez 1 1'54.303 22 Laps 1.604 165.1  
  Italy Enea Bastianini 0          
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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Editör Abdullah Çelik

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