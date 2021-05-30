MotoGP İtalya: Quartararo rahat kazandı, ikincilik yarıştan sonra iki defa el değiştirdi!

Yeni holeshot (start) mekanizmasına sahip Yamaha'sıyla yarışa pole pozisyonundan başlayan Quartararo, ilk viraj öncesinde sadece Ducati'den Francesco Bagnaia'ya geçildi ve ikinci sıraya geriledi.

Ancak Bagnaia'nın yarışın henüz 2. turunda lider giderken kaza yapmasının ardından Quartararo tekrar liderliğe yükseldi. Yarışın başında Pramac Ducati'den Johann Zarco, kısa süreliğine Quartararo'yu geçip liderliğe yükselse de Yamaha sürücüsü yerini geri aldı ve ardından düzenli bir şekilde fark açmaya başladı.

Quartararo, kalan bölümde pozisyonunu koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sene 3. galibiyetini alarak şampiyonadaki liderliğini pekiştirmiş oldu.

Zarco, ilk başta Quartararo'yu zorlasa da düzlük hızı avantajına rağmen Yamaha sürücüsünün performansına ayak uyduramadı. Zarco uzun süre yerini korusa da yarışın bitmesine 7 tur kala KTM'den Miguel Oliveira'ya geçilmekten kurtulamadı. Oliveira'nın ardından takip eden iki turda Suzuki sürücüleri Joan Mir ve Alex Rins de Zarco'yu geçmeyi başardılar.

Yarışın bitmesine 5 tur varken ilk 5'te sıralama Quartararo, Oliveira, Mir, Rins, Zarco şeklindeydi ancak bu çok uzun sürmedi. Damalı bayrağa 4 tur varken Rins düşerek yarışa veda etti.

Kalan turlarda Oliveira ve Mir çok yakın mücadele etseler de herhangi bir geçiş olmadı. Oliveira böylece KTM'nin Mugello'ya getirdiği yeni şasisiyle Quartararo'nun 3 sn gerisinde 2. olurken Mir yarışı 3. sırada noktaladı. Ancak Oliveira, son turda pist sınırlarını aştığı için bir sıra cezası aldı ve 3. sıraya geriledi. Bu sayede yarışa 9. sıradan başlayan Mir, bir sıra yükselerek ikinci oldu.

Fakat bu sonuç, podyum kutlamaları başlamadan bir kez daha değişti ve Mir'in de pist dışına taştığı, bu yüzden ceza aldığı duyuruldu. Yani cezaların ardından Oliveira yarışı 2. sırada tamamlarken, Mir 3. sırada tamamlamış oldu. Suzuki'nin diğer sürücüsü Alex Rins de takım arkadaşıyla podyumu zorlayacak gibiydi ancak Rins kaza yaptı ve art arda 4. yarışı tamamlayamadı.

Yarışın başında bir ara liderliğe yükselen Zarco; Oliveira ve Suzuki sürücülerine geçilmesinin ardından 4. sırada yarışı noktaladı.

Ancak Zarco, formasyon turunun sonunda gride doğru gelirken Enea Bastianini'nin kendisine arkadan vurması nedeniyle inceleme altında. Tekrar görüntülerinde grid pozisyonuna doğru yavaş bir şekilde ilerleyen Zarco'ya hızlı bir şekilde gelen Bastianini'nin vurduğu görüldü. Bastianini vurmamak için ön freni sert bir şekilde sıkıp takla atsa da vurmaktan kurtulamadı. Bastianini kazanın ardından yedek motosiklet için pit yoluna koşsa da yarışa başlayamadı.

Yeni şasisiyle oldukça iyi bir hafta sonu geçiren KTM, Brad Binder'ın 5. olmasıyla ilk 5'e iki motosiklet birden sokabilen tek üretici oldu.

Son iki yarışın galibi Jack Miller, Ducati'nin kendi evinde galibiyetten çok uzaktaydı ve ancak 6. olabildi.

Yarışa 4. sıradan başlayan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, güçlü bir yarışın ardından 7. olurken onu Maverick Vinales ve Danilo Petrucci takip ettiler.

Yerel kahraman Valentino Rossi, 19. sıradan başladığı yarışta iyi bir şekilde yükselerek 10. sırada yarışı tamamladı. Rossi böylece bu sezonki en iyi sonucunu almış oldu.

Tech 3 KTM'den Iker Lecuona 11. olurken onu Honda'dan Pol Espargaro takip etti. Marc Marquez, yarışın başında Franco Morbidelli ile kazası nedeniyle yarışa erken veda ederken LCR Honda'dan Takaagi Nakagami de düşerek yarışa veda etti. Espargaro böylece yarıştaki en iyi Honda sürücüsü oldu.

Michele Pirro 13. sırada yarışı noktalarken puan alan diğer isimler Alex Marquez ve Lorenzo Savadori oldular. Yarışı tamamlayabilen diğer isimler Morbidelli ve Luca Marini oldular.

Sezonun 7. yarışı olan Barselona yarışı, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: