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Sıralama turları raporu
MotoGP İtalya GP

MotoGP İtalya: Pole pozisyonunu Martin kazandı, Marquez kaza yaptı!

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ezel Tan
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler ilk ikiye girmek ve son bölüme kalmak için birbirleriyle yakın bir mücadeleye giriştiler.

İlk turların ardından liderlik Franco Morbidelli'de olsa da dakikalar ilerledikçe dereceler sürekli olarak gelişti ve zaman tablosunun tepesinde değişiklikler yaşandı.

Morbidelli 1:44.726'lık turuyla son sözü söyleyen isim oldu ve seansı lider tamamladı. Raul Fernandez ise 0.142 saniye geride ikinci olarak Q2'ye kalan bir başka isim oldu.

Q2'deki ilk turların ardından lider 1:44.504'lük derecesiyle Jorge Martin'di.

Marc Marquez ilk iki sektörde en iyi zamanla gelirken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve üçünü sektörde kendisini yerde buldu.

Son bölümde Martin'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı Martin zirvede tamamladı.

Bagnaia güçlü bir performans sergilemesine rağmen Martin'in derecesinden 0.043 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.

İlk üçü Aprilia ile güçlü bir seans geçiren Maverick Vinales tamamladı; İspanyol sürücü, lider Martin'den sadece 0.140 saniye yavaş kaldı.

Marquez kaza nedeniyle pole pozisyonunu kaçırsa da 0.280 saniye geride dördüncü oldu ve bu yılki en iyi sıralama sonuçlarından birisini aldı.

Enea Bastianini 0.376 saniye geride beşinci olurken, Morbidelli altıncı, Pedro Acosta yedinci ve Alex Marquez sekizinci oldu.

İlk onu Aleix Espargaro ve Aleix Rins tamamladı.

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Q1'de elenmesinin ardından pazar günü 15. sıradan start alacak. Honda sürücüleri arasında en iyisi ise 17. sırada yer alan Joan Mir oldu.

Q2 sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 7

1'44.504

   180.682  
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8

+0.043

1'44.547

 0.043 180.607  
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 6

+0.183

1'44.687

 0.140 180.366  
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 5

+0.280

1'44.784

 0.097 180.199  
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 8

+0.376

1'44.880

 0.096 180.034  
6 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 7

+0.392

1'44.896

 0.016 180.006  
7 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 8

+0.524

1'45.028

 0.132 179.780  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.704

1'45.208

 0.180 179.473  
9 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 7

+0.732

1'45.236

 0.028 179.425  
10 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+0.792

1'45.296

 0.060 179.323  
11 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 8

+0.873

1'45.377

 0.081 179.185  
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.954

1'45.458

 0.081 179.047  
Tüm sonuçları görüntüle  

Q1 sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 6

1'44.726

   180.299 352
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.142

1'44.868

 0.142 180.054 351
3 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.268

1'44.994

 0.126 179.838 358
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.281

1'45.007

 0.013 179.816 352
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 6

+0.350

1'45.076

 0.069 179.698 356
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 8

+0.492

1'45.218

 0.142 179.455 356
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 8

+1.002

1'45.728

 0.510 178.590 358
8 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+1.087

1'45.813

 0.085 178.446 358
9 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8

+1.098

1'45.824

 0.011 178.428 361
10 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 8

+1.167

1'45.893

 0.069 178.312 360
11 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 6

+1.217

1'45.943

 0.050 178.227 364
12 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 7

+1.474

1'46.200

 0.257 177.796 349
13 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 8

+1.539

1'46.265

 0.065 177.687 355
14 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7

+1.972

1'46.698

 0.433 176.966 357
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