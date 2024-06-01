MotoGP İtalya: Pole pozisyonunu Martin kazandı, Marquez kaza yaptı!
Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler ilk ikiye girmek ve son bölüme kalmak için birbirleriyle yakın bir mücadeleye giriştiler.
İlk turların ardından liderlik Franco Morbidelli'de olsa da dakikalar ilerledikçe dereceler sürekli olarak gelişti ve zaman tablosunun tepesinde değişiklikler yaşandı.
Morbidelli 1:44.726'lık turuyla son sözü söyleyen isim oldu ve seansı lider tamamladı. Raul Fernandez ise 0.142 saniye geride ikinci olarak Q2'ye kalan bir başka isim oldu.
Q2'deki ilk turların ardından lider 1:44.504'lük derecesiyle Jorge Martin'di.
Marc Marquez ilk iki sektörde en iyi zamanla gelirken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve üçünü sektörde kendisini yerde buldu.
Son bölümde Martin'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı Martin zirvede tamamladı.
Bagnaia güçlü bir performans sergilemesine rağmen Martin'in derecesinden 0.043 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.
İlk üçü Aprilia ile güçlü bir seans geçiren Maverick Vinales tamamladı; İspanyol sürücü, lider Martin'den sadece 0.140 saniye yavaş kaldı.
Marquez kaza nedeniyle pole pozisyonunu kaçırsa da 0.280 saniye geride dördüncü oldu ve bu yılki en iyi sıralama sonuçlarından birisini aldı.
Enea Bastianini 0.376 saniye geride beşinci olurken, Morbidelli altıncı, Pedro Acosta yedinci ve Alex Marquez sekizinci oldu.
İlk onu Aleix Espargaro ve Aleix Rins tamamladı.
Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Q1'de elenmesinin ardından pazar günü 15. sıradan start alacak. Honda sürücüleri arasında en iyisi ise 17. sırada yer alan Joan Mir oldu.
Q2 sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|7
|
1'44.504
|180.682
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|8
|
+0.043
1'44.547
|0.043
|180.607
|3
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|6
|
+0.183
1'44.687
|0.140
|180.366
|4
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|5
|
+0.280
1'44.784
|0.097
|180.199
|5
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|8
|
+0.376
1'44.880
|0.096
|180.034
|6
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|7
|
+0.392
1'44.896
|0.016
|180.006
|7
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|8
|
+0.524
1'45.028
|0.132
|179.780
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+0.704
1'45.208
|0.180
|179.473
|9
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|7
|
+0.732
1'45.236
|0.028
|179.425
|10
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|8
|
+0.792
1'45.296
|0.060
|179.323
|11
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|8
|
+0.873
1'45.377
|0.081
|179.185
|12
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.954
1'45.458
|0.081
|179.047
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Q1 sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|6
|
1'44.726
|180.299
|352
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.142
1'44.868
|0.142
|180.054
|351
|3
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.268
1'44.994
|0.126
|179.838
|358
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.281
1'45.007
|0.013
|179.816
|352
|5
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|6
|
+0.350
1'45.076
|0.069
|179.698
|356
|6
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|8
|
+0.492
1'45.218
|0.142
|179.455
|356
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|8
|
+1.002
1'45.728
|0.510
|178.590
|358
|8
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|8
|
+1.087
1'45.813
|0.085
|178.446
|358
|9
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|8
|
+1.098
1'45.824
|0.011
|178.428
|361
|10
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|8
|
+1.167
1'45.893
|0.069
|178.312
|360
|11
|P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing
|44
|KTM
|6
|
+1.217
1'45.943
|0.050
|178.227
|364
|12
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|7
|
+1.474
1'46.200
|0.257
|177.796
|349
|13
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|8
|
+1.539
1'46.265
|0.065
|177.687
|355
|14
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+1.972
1'46.698
|0.433
|176.966
|357
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