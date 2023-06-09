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MotoGP İtalya: İlk antrenman seansının lideri Alex Marquez, Yamaha takipte

Mugello'daki ilk antrenman seansının özellikle son dakikaları epey heyecanlı geçti, zirve Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez'e giderken onu Fabio Quartararo ve Brad Binder takip ettiler.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Alex Marquez, Gresini Racing

Üç hafta aranın ardından piste dönen sürücüler, tıpkı Moto3 ve Moto2'de olduğu gibi hemen piste çıktılar ve hemen hızlı turlar atmaya başladılar.

İlk dakikalarda zirvede sürpriz bir isim vardı: bu hafta sonu Wildcard ile piste çıkacak olan Ducati test sürücüsü Michele Pirro!

Beşinci dakikada 1.47.905 ile zirveye yükselen Pirro, sonrasında 1.46.917 ile yerini pekiştirdi.

Kısa süre sonra Alex Marquez 1.46.852 ile zirveyi alırken, Pramac sürücüsü Jorge Martin'in üçüncülüğe yükselmesiyle birlikte Ducati 1-2-3'ü oluştu.

Son 12 dakikaya girilirken Pirro'dan 1.46.824 geldi ve İtalyan sürücü yeniden liderliğe yükseldi.

Pist son 3 dakikada hızlı turlar için yeniden doldu, nitekim pist epey ısınmıştı ve zirve mücadelesi için en ideal dakikalar gelmişti.

Neredeyse herkes son turunda derecesini epey geliştirirken, 1.46.121 yapan Alex bir kez daha zirveye yerleşti. Fabio Quartararo ise sadece 0.087 saniye geride ikinciliği almıştı.

Bu dereceleri kalan kısa sürede geçebilen çıkmadı, böylece ilk antrenman seansı Alex Marquez liderliğinde tamamlandı.

Üçüncü sıra 1.46.225 ile Brad Binder'a giderken, onu sırasıyla Marco Bezzecchi, Johann Zarco ve Jorge Martin takip etti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Marc Fleury

Yamaha koltuğunu korumak için çabalayan Franco Morbidelli yedincilik gibi iyi bir sonuç elde ederken, Maverick Vinales sekizinci, Marc Marquez dokuzuncu sıradaydı.

İlk onu kol sakatlığından dönen Raul Fernandez tamamlarken, herkesin derecesini geliştirmesi sonucu gerileyen Pirro ancak 11. olabildi.

LCR Honda sürücüleri Alex Rins ve Takaaki Nakagami 12-13 olurken, onları hayal kırıklığı yaşayan Jack Miller takip etti.

Ducati fabrika takımının epey zor bir seans geçirdiği söylenebilir; pistlere geri dönen Enea Bastianini 15. sırayı alırken, Francesco Bagnaia 16.lıkla yetindi.

Seansın en çok zorlanan isimlerinden biri Aleix Espargaro oldu. Bitime 20 dakika kala ön tarafı kaybedip kendini yerde bulan Espargaro, kazadan sonra acı içinde kaldı ve yardım alarak yürüyebildi.

 

MotoGP İtalya - İlk antrenman seansı sonuç tablosu

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Spain Alex Marquez
Ducati 1'46.121
2 France Fabio Quartararo
Yamaha 1'46.208 0.087 0.087
3 South Africa Brad Binder
KTM 1'46.225 0.104 0.017
4 Italy Marco Bezzecchi
Ducati 1'46.301 0.180 0.076
5 France Johann Zarco
Ducati 1'46.335 0.214 0.034
6 Spain Jorge Martin
Ducati 1'46.361 0.240 0.026
7 Italy Franco Morbidelli
Yamaha 1'46.400 0.279 0.039
8 Spain Maverick Viñales
Aprilia 1'46.404 0.283 0.004
9 Spain Marc Marquez
Honda 1'46.409 0.288 0.005
10 Spain Raul Fernandez
Aprilia 1'46.428 0.307 0.019
11 Italy Michele Pirro
Ducati 1'46.488 0.367 0.060
12 Spain Alex Rins
Honda 1'46.506 0.385 0.018
13 Japan Takaaki Nakagami
Honda 1'46.506 0.385 0.000
14 Australia Jack Miller
KTM 1'46.564 0.443 0.058
15 Italy Enea Bastianini
Ducati 1'46.801 0.680 0.237
16 Italy Francesco Bagnaia
Ducati 1'46.839 0.718 0.038
17 Italy Fabio Di Giannantonio
Ducati 1'46.889 0.768 0.050
18 Italy Luca Marini
Ducati 1'46.934 0.813 0.045
19 Spain Augusto Fernandez
KTM 1'47.442 1.321 0.508
20 Spain Joan Mir
Honda 1'47.614 1.493 0.172
21 Portugal Miguel Oliveira
Aprilia 1'47.853 1.732 0.239
22 Spain Aleix Espargaro
Aprilia 1'48.102 1.981 0.249
23 Italy Lorenzo Savadori
Aprilia 1'48.165 2.044 0.063
24 Germany Jonas Folger
KTM 1'48.482 2.361 0.317
Tüm sonuçları görüntüle
Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Spain Alex Marquez
Ducati 1'46.121
2 France Fabio Quartararo
Yamaha 1'46.208 0.087 0.087
3 South Africa Brad Binder
KTM 1'46.225 0.104 0.017
4 Italy Marco Bezzecchi
Ducati 1'46.301 0.180 0.076
5 France Johann Zarco
Ducati 1'46.335 0.214 0.034
6 Spain Jorge Martin
Ducati 1'46.361 0.240 0.026
7 Italy Franco Morbidelli
Yamaha 1'46.400 0.279 0.039
8 Spain Maverick Viñales
Aprilia 1'46.404 0.283 0.004
9 Spain Marc Marquez
Honda 1'46.409 0.288 0.005
10 Spain Raul Fernandez
Aprilia 1'46.428 0.307 0.019
11 Italy Michele Pirro
Ducati 1'46.488 0.367 0.060
12 Spain Alex Rins
Honda 1'46.506 0.385 0.018
13 Japan Takaaki Nakagami
Honda 1'46.506 0.385 0.000
14 Australia Jack Miller
KTM 1'46.564 0.443 0.058
15 Italy Enea Bastianini
Ducati 1'46.801 0.680 0.237
16 Italy Francesco Bagnaia
Ducati 1'46.839 0.718 0.038
17 Italy Fabio Di Giannantonio
Ducati 1'46.889 0.768 0.050
18 Italy Luca Marini
Ducati 1'46.934 0.813 0.045
19 Spain Augusto Fernandez
KTM 1'47.442 1.321 0.508
20 Spain Joan Mir
Honda 1'47.614 1.493 0.172
21 Portugal Miguel Oliveira
Aprilia 1'47.853 1.732 0.239
22 Spain Aleix Espargaro
Aprilia 1'48.102 1.981 0.249
23 Italy Lorenzo Savadori
Aprilia 1'48.165 2.044 0.063
24 Germany Jonas Folger
KTM 1'48.482 2.361 0.317
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