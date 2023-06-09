MotoGP İtalya: İlk antrenman seansının lideri Alex Marquez, Yamaha takipte

Üç hafta aranın ardından piste dönen sürücüler, tıpkı Moto3 ve Moto2'de olduğu gibi hemen piste çıktılar ve hemen hızlı turlar atmaya başladılar.

İlk dakikalarda zirvede sürpriz bir isim vardı: bu hafta sonu Wildcard ile piste çıkacak olan Ducati test sürücüsü Michele Pirro!

Beşinci dakikada 1.47.905 ile zirveye yükselen Pirro, sonrasında 1.46.917 ile yerini pekiştirdi.

Kısa süre sonra Alex Marquez 1.46.852 ile zirveyi alırken, Pramac sürücüsü Jorge Martin'in üçüncülüğe yükselmesiyle birlikte Ducati 1-2-3'ü oluştu.

Son 12 dakikaya girilirken Pirro'dan 1.46.824 geldi ve İtalyan sürücü yeniden liderliğe yükseldi.

Pist son 3 dakikada hızlı turlar için yeniden doldu, nitekim pist epey ısınmıştı ve zirve mücadelesi için en ideal dakikalar gelmişti.

Neredeyse herkes son turunda derecesini epey geliştirirken, 1.46.121 yapan Alex bir kez daha zirveye yerleşti. Fabio Quartararo ise sadece 0.087 saniye geride ikinciliği almıştı.

Bu dereceleri kalan kısa sürede geçebilen çıkmadı, böylece ilk antrenman seansı Alex Marquez liderliğinde tamamlandı.

Üçüncü sıra 1.46.225 ile Brad Binder'a giderken, onu sırasıyla Marco Bezzecchi, Johann Zarco ve Jorge Martin takip etti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Marc Fleury

Yamaha koltuğunu korumak için çabalayan Franco Morbidelli yedincilik gibi iyi bir sonuç elde ederken, Maverick Vinales sekizinci, Marc Marquez dokuzuncu sıradaydı.

İlk onu kol sakatlığından dönen Raul Fernandez tamamlarken, herkesin derecesini geliştirmesi sonucu gerileyen Pirro ancak 11. olabildi.

LCR Honda sürücüleri Alex Rins ve Takaaki Nakagami 12-13 olurken, onları hayal kırıklığı yaşayan Jack Miller takip etti.

Ducati fabrika takımının epey zor bir seans geçirdiği söylenebilir; pistlere geri dönen Enea Bastianini 15. sırayı alırken, Francesco Bagnaia 16.lıkla yetindi.

Seansın en çok zorlanan isimlerinden biri Aleix Espargaro oldu. Bitime 20 dakika kala ön tarafı kaybedip kendini yerde bulan Espargaro, kazadan sonra acı içinde kaldı ve yardım alarak yürüyebildi.

MotoGP İtalya - İlk antrenman seansı sonuç tablosu