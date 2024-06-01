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Yarış raporu
MotoGP İtalya GP

MotoGP İtalya: Bagnaia, Marquez karşısında sprinti kazandı, Martin yarış dışı kaldı

Francesco Bagnaia, cumartesi günü İtalya Grand Prix'sinde 2024'teki ilk MotoGP sprint galibiyetini alarak, yarış dışı kalan şampiyona lideri Jorge Martin ile arasındaki puan farkını azalttı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın başlangıcında, fabrika çıkışlı Ducati'ler pole pozisyonundaki Martin'in Pramac motosikletinin önünde öne fırlarken, son şampiyon Bagnaia liderliği takım arkadaşı Enea Bastianini'den aldı.

KTM'den Brad Binder 14. sıradan Martin'in arkasında dördüncü sıraya yükselirken, Marc Marquez bir sıra gerileyerek beşinci sıraya düştü.

Bastianini üçüncü tura girerken, 1. virajın çıkışında Martin'e kaptırdığı ikinci pozisyonu geri almaya çalışıyordu. Yarış çizgisine geri dönmeye çalışırken Martin'e çarpan İtalyan sürücü, temas sonucu fabrika çıkışlı GP24'ünü çakıllara doğru kaydırdı.

İki Ducati sürücüsü arasındaki olay inceleme altına alındı, ancak her ikisi de herhangi bir ceza almadı.

Beşinci turdaki sonuçsuz bir denemenin ardından, Marquez nihayet bir sonraki turda açılış sağ virajına girerken bir hamleyi tamamlamayı başardı ve ikinciliği elde etti.

Yarışın bu aşamasında Bagnaia liderlik koltuğunda 1.3 saniye farkla oturuyordu ve sprintin yarısı çoktan bitmişken bu sağlıklı bir avantaj gibi görünüyordu.

Ancak Marquez, bitime dört tur kala farkı yarım saniyeye indirmeyi başardı ve yarışın kapanış etaplarında zafer için zayıf bir umut verdi.

Marc Marquez, Gresini Racing Team

Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, geçen yılki Avusturya GP'sinden bu yana ilk sprint galibiyetini almak için Gresini rakibinden ayrılmayı başardı ve 2024'teki kötü cumartesi sonuçları serisine son verdi.

Podyumdaki son yer, cumartesi günü erken saatlerde 2025 için fabrika KTM sürücüsü olarak açıklanan GasGas Tech3 çaylak Pedro Acosta'ya gitti.

Martin'in sprintte yaptığı kazanın ardından, pazar günkü yarış öncesinde Bagnaia ile arasındaki fark sadece 27 puana düştü.

Dördüncü sıra Franco Morbidelli'nin Pramac takımının kalan tek motosikletiyle 2024'teki en iyi sonucu olurken, Maverick Vinales ön sıradan sakin bir başlangıç yaptıktan sonra en iyi Aprilia ile beşinci oldu.

Fabio di Giannantonio VR46 Aprilia'sını yedinci sıraya taşırken, Binder etkileyici startının ardından KTM takım arkadaşı Acosta'nın yaklaşık dört saniye gerisinde ancak altıncı olabildi.

Alex Marquez (Gresini) ve Aleix Espargaro (Aprilia) sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu olurken, Raul Fernandez Trackhouse için ilk 10'u tamamladı.

Daha geride Jack Miller (KTM) ve Marco Bezzecchi (VR46) sırasıyla 11. ve 12. olurken, Yamaha'dan Alex Rins kendisini puanların dışında bırakan kötü bir başlangıçtan sonra toparlanarak damalı bayrağı 13. sırada gördü.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pol Espargaro KTM adına joker olarak 14. olurken, LCR'dan Johann Zarco fabrika sürücüsü Joan Mir'in kaza yapmasının ardından 15. olarak Honda adına puan alan tek isim oldu.

Yamaha'dan Fabio Quartararo sprintten çekilen bir diğer eski şampiyon olurken, Fransız sürücünün yarışı Miguel Oliveira'nın Trackhouse Aprilia'sının kontrolünü 10. virajda kaybetmesinin ardından ikinci turda sona erdi.

MotoGP İtalya GP Sprint Sonuçları

1
 - 
5
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 11

19'30.251

177.4 12
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 11

+1.469

19'31.720

1.469 177.2 9
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 11

+4.147

19'34.398

2.678 176.8 7
4 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 11

+5.421

19'35.672

1.274 176.6 6
5 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 11

+7.693

19'37.944

2.272 176.3 5
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

+8.271

19'38.522

0.578 176.2 4
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 11

+8.571

19'38.822

0.300 176.1 3
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 11

+8.846

19'39.097

0.275 176.1 2
9 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 11

+8.984

19'39.235

0.138 176.1 1
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+10.085

19'40.336

1.101 175.9
11 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 11

+10.199

19'40.450

0.114 175.9
12 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 11

+13.988

19'44.239

3.789 175.3
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+14.137

19'44.388

0.149 175.3
14 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 11

+18.259

19'48.510

4.122 174.7
15 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 11

+18.309

19'48.560

0.050 174.7
16 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 11

+19.374

19'49.625

1.065 174.5
17 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 11

+23.060

19'53.311

3.686 174.0
18 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 11

+24.596

19'54.847

1.536 173.8
19 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 11

+25.587

19'55.838

0.991 173.6
dnf Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 7

+4 Laps

12'26.953

4 Laps 176.9 Kaza
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 4

+7 Laps

7'17.081

3 Laps 172.8 Yarış dışı
dnf Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 2

+9 Laps

3'36.638

2 Laps 174.3 Yarış dışı
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 1

+10 Laps

1'54.159

1 Lap 165.4 Kaza
dnf Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 1

+10 Laps

1'54.430

0.271 165.0 Kaza
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Rachit Thukral
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