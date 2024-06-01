MotoGP İtalya: Bagnaia, Marquez karşısında sprinti kazandı, Martin yarış dışı kaldı

Yarışın başlangıcında, fabrika çıkışlı Ducati'ler pole pozisyonundaki Martin'in Pramac motosikletinin önünde öne fırlarken, son şampiyon Bagnaia liderliği takım arkadaşı Enea Bastianini'den aldı.

KTM'den Brad Binder 14. sıradan Martin'in arkasında dördüncü sıraya yükselirken, Marc Marquez bir sıra gerileyerek beşinci sıraya düştü.

Bastianini üçüncü tura girerken, 1. virajın çıkışında Martin'e kaptırdığı ikinci pozisyonu geri almaya çalışıyordu. Yarış çizgisine geri dönmeye çalışırken Martin'e çarpan İtalyan sürücü, temas sonucu fabrika çıkışlı GP24'ünü çakıllara doğru kaydırdı.

İki Ducati sürücüsü arasındaki olay inceleme altına alındı, ancak her ikisi de herhangi bir ceza almadı.

Beşinci turdaki sonuçsuz bir denemenin ardından, Marquez nihayet bir sonraki turda açılış sağ virajına girerken bir hamleyi tamamlamayı başardı ve ikinciliği elde etti.

Yarışın bu aşamasında Bagnaia liderlik koltuğunda 1.3 saniye farkla oturuyordu ve sprintin yarısı çoktan bitmişken bu sağlıklı bir avantaj gibi görünüyordu.

Ancak Marquez, bitime dört tur kala farkı yarım saniyeye indirmeyi başardı ve yarışın kapanış etaplarında zafer için zayıf bir umut verdi.

Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, geçen yılki Avusturya GP'sinden bu yana ilk sprint galibiyetini almak için Gresini rakibinden ayrılmayı başardı ve 2024'teki kötü cumartesi sonuçları serisine son verdi.

Podyumdaki son yer, cumartesi günü erken saatlerde 2025 için fabrika KTM sürücüsü olarak açıklanan GasGas Tech3 çaylak Pedro Acosta'ya gitti.

Martin'in sprintte yaptığı kazanın ardından, pazar günkü yarış öncesinde Bagnaia ile arasındaki fark sadece 27 puana düştü.

Dördüncü sıra Franco Morbidelli'nin Pramac takımının kalan tek motosikletiyle 2024'teki en iyi sonucu olurken, Maverick Vinales ön sıradan sakin bir başlangıç yaptıktan sonra en iyi Aprilia ile beşinci oldu.

Fabio di Giannantonio VR46 Aprilia'sını yedinci sıraya taşırken, Binder etkileyici startının ardından KTM takım arkadaşı Acosta'nın yaklaşık dört saniye gerisinde ancak altıncı olabildi.

Alex Marquez (Gresini) ve Aleix Espargaro (Aprilia) sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu olurken, Raul Fernandez Trackhouse için ilk 10'u tamamladı.

Daha geride Jack Miller (KTM) ve Marco Bezzecchi (VR46) sırasıyla 11. ve 12. olurken, Yamaha'dan Alex Rins kendisini puanların dışında bırakan kötü bir başlangıçtan sonra toparlanarak damalı bayrağı 13. sırada gördü.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pol Espargaro KTM adına joker olarak 14. olurken, LCR'dan Johann Zarco fabrika sürücüsü Joan Mir'in kaza yapmasının ardından 15. olarak Honda adına puan alan tek isim oldu.

Yamaha'dan Fabio Quartararo sprintten çekilen bir diğer eski şampiyon olurken, Fransız sürücünün yarışı Miguel Oliveira'nın Trackhouse Aprilia'sının kontrolünü 10. virajda kaybetmesinin ardından ikinci turda sona erdi.

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