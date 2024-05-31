MotoGP İtalya GP 2. antrenman: Bagnaia zirvede, Rins ikinci!
Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP İtalya 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
60 dakikalık ikinci antrenman seansında sürücüler, sıralama turlarında doğrudan Q2'ye kalmak için piste çıktılar.
Seansın ilk dakikalarının ardından Pol Espargaro 366.1 km/s hıza çıkarak tüm zamanların en yüksek hız rekorunu eşitledi.
Zaman tablosunda ise Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin 1:45.582 ile liderdi.
Martin'in liderliği devam ederken, Pedro Acosta 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu.
Son 18 dakikaya girerken Maverick Vinales 1:45.424 yaparak zirveye çıktı ve bu tur Pecco Bagnaia’nın attığı 1:44.938’lik tura kadar zirvede kaldı.
Kalan bölümde Bagnaia’yı geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı İtalyan sürücü lider tamamladı.
Yamaha sürücüsü Alex Rins 1:45.211'lik derecesiyle sürpriz şekilde ikinci olurken, ilk üçü 1:45.326 ile Acosta tamamladı.
Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Miguel Oliveira'nın dördüncü olduğu seansta, Marc Marquez beşinci ve Enea Bastianini altıncı oldu.
İlk onu en hızlı turunda trafiğe takılan Jorge Martin, Bagnaia'nın kendisini engellemesi nedeniyle epey sinirlenen Alex Marquez, Vinales ve Aleix Espargaro tamamladı.
Fabio Quartararo, iyi turlar çıkarsa da yakın seansı 11. sırada tamamlarken, Brad Binder 13., Jack Miller 17. ve en iyi Honda sürücüsü Takaaki Nakagmai 19. oldu.
İkinci antrenman sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|20
|
1'44.938
|179.934
|2
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|23
|
+0.273
1'45.211
|0.273
|179.467
|3
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|18
|
+0.388
1'45.326
|0.115
|179.271
|4
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|22
|
+0.402
1'45.340
|0.014
|179.248
|5
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|24
|
+0.407
1'45.345
|0.005
|179.239
|6
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|22
|
+0.465
1'45.403
|0.058
|179.141
|7
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|25
|
+0.467
1'45.405
|0.002
|179.137
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|24
|
+0.474
1'45.412
|0.007
|179.125
|9
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|23
|
|10
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|18
|
+0.523
1'45.461
|0.049
|179.042
|11
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|21
|
+0.542
1'45.480
|0.019
|179.010
|12
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|23
|
+0.712
1'45.650
|0.170
|178.722
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|23
|
+0.760
1'45.698
|0.048
|178.641
|14
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|26
|
+0.791
1'45.729
|0.031
|178.588
|15
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|22
|
+0.821
1'45.759
|0.030
|178.537
|16
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|21
|
+0.846
1'45.784
|0.025
|178.495
|17
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|21
|
+0.860
1'45.798
|0.014
|178.472
|18
|P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing
|44
|KTM
|19
|
+1.140
1'46.078
|0.280
|178.001
|19
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|22
|
+1.141
1'46.079
|0.001
|177.999
|20
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|23
|
+1.576
1'46.514
|0.435
|177.272
|21
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|21
|
+1.646
1'46.584
|0.070
|177.156
|22
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|21
|
+1.802
1'46.740
|0.156
|176.897
|23
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|21
|
+1.936
1'46.874
|0.134
|176.675
|24
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|22
|
+2.124
1'47.062
|0.188
|176.365
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
MotoGP İtalya: Bagnaia, Marquez karşısında sprinti kazandı, Martin yarış dışı kaldı
Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi
Moto2 İtalya: Joe Roberts lider, Deniz 14. oldu
McLaren, geliştirme paketinde 'sürpriz' performans artışı keşfetmiş
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar