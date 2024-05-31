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Antrenman raporu
MotoGP İtalya GP

MotoGP İtalya GP 2. antrenman: Bagnaia zirvede, Rins ikinci!

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP İtalya 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.

Ezel Tan
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

60 dakikalık ikinci antrenman seansında sürücüler, sıralama turlarında doğrudan Q2'ye kalmak için piste çıktılar.

Seansın ilk dakikalarının ardından Pol Espargaro 366.1 km/s hıza çıkarak tüm zamanların en yüksek hız rekorunu eşitledi.

Zaman tablosunda ise Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin 1:45.582 ile liderdi.

Martin'in liderliği devam ederken, Pedro Acosta 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu.

Son 18 dakikaya girerken Maverick Vinales 1:45.424 yaparak zirveye çıktı ve bu tur Pecco Bagnaia’nın attığı 1:44.938’lik tura kadar zirvede kaldı.

 Kalan bölümde Bagnaia’yı geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı İtalyan sürücü lider tamamladı.

Yamaha sürücüsü Alex Rins 1:45.211'lik derecesiyle sürpriz şekilde ikinci olurken, ilk üçü 1:45.326 ile Acosta tamamladı.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miguel Oliveira'nın dördüncü olduğu seansta, Marc Marquez beşinci ve Enea Bastianini altıncı oldu.

İlk onu en hızlı turunda trafiğe takılan Jorge Martin, Bagnaia'nın kendisini engellemesi nedeniyle epey sinirlenen Alex Marquez, Vinales ve Aleix Espargaro tamamladı.

Fabio Quartararo, iyi turlar çıkarsa da yakın seansı 11. sırada tamamlarken, Brad Binder 13., Jack Miller 17. ve en iyi Honda sürücüsü Takaaki Nakagmai 19. oldu.

İkinci antrenman sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 20

1'44.938

   179.934  
2 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 23

+0.273

1'45.211

 0.273 179.467  
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 18

+0.388

1'45.326

 0.115 179.271  
4 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 22

+0.402

1'45.340

 0.014 179.248  
5 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 24

+0.407

1'45.345

 0.005 179.239  
6 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 22

+0.465

1'45.403

 0.058 179.141  
7 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 25

+0.467

1'45.405

 0.002 179.137  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.474

1'45.412

 0.007 179.125  
9 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 23

 

      
10 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 18

+0.523

1'45.461

 0.049 179.042  
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21

+0.542

1'45.480

 0.019 179.010  
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.712

1'45.650

 0.170 178.722  
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.760

1'45.698

 0.048 178.641  
14 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 26

+0.791

1'45.729

 0.031 178.588  
15 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 22

+0.821

1'45.759

 0.030 178.537  
16 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.846

1'45.784

 0.025 178.495  
17 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 21

+0.860

1'45.798

 0.014 178.472  
18 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 19

+1.140

1'46.078

 0.280 178.001  
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 22

+1.141

1'46.079

 0.001 177.999  
20 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 23

+1.576

1'46.514

 0.435 177.272  
21 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21

+1.646

1'46.584

 0.070 177.156  
22 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 21

+1.802

1'46.740

 0.156 176.897  
23 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 21

+1.936

1'46.874

 0.134 176.675  
24 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 22

+2.124

1'47.062

 0.188 176.365  
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