MotoGP İtalya GP 2. antrenman: Bagnaia zirvede, Rins ikinci!

60 dakikalık ikinci antrenman seansında sürücüler, sıralama turlarında doğrudan Q2'ye kalmak için piste çıktılar.

Seansın ilk dakikalarının ardından Pol Espargaro 366.1 km/s hıza çıkarak tüm zamanların en yüksek hız rekorunu eşitledi.

Zaman tablosunda ise Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin 1:45.582 ile liderdi.

Martin'in liderliği devam ederken, Pedro Acosta 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu.

Son 18 dakikaya girerken Maverick Vinales 1:45.424 yaparak zirveye çıktı ve bu tur Pecco Bagnaia’nın attığı 1:44.938’lik tura kadar zirvede kaldı.

Kalan bölümde Bagnaia’yı geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı İtalyan sürücü lider tamamladı.

Yamaha sürücüsü Alex Rins 1:45.211'lik derecesiyle sürpriz şekilde ikinci olurken, ilk üçü 1:45.326 ile Acosta tamamladı.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miguel Oliveira'nın dördüncü olduğu seansta, Marc Marquez beşinci ve Enea Bastianini altıncı oldu.

İlk onu en hızlı turunda trafiğe takılan Jorge Martin, Bagnaia'nın kendisini engellemesi nedeniyle epey sinirlenen Alex Marquez, Vinales ve Aleix Espargaro tamamladı.

Fabio Quartararo, iyi turlar çıkarsa da yakın seansı 11. sırada tamamlarken, Brad Binder 13., Jack Miller 17. ve en iyi Honda sürücüsü Takaaki Nakagmai 19. oldu.

İkinci antrenman sonucu: