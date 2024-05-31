MotoGP İtalya GP 1. antrenman: Vinales hızlı başladı, Quartararo ikinci
Mugello'da gerçekleştirilen ilk MotoGP antrenman seansını Aprilia sürücüsü Maverick Vinales lider tamamladı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Mugello'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansı güneşli bir havada gerçekleşti ve sürücüler de hemen piste çıkarak ritim yakalamaya başladılar.
Seans başladıktan kısa bir süre sonra Yamaha sürücüsü Alex Rins kaza yaptı ve motosikletine hasar verdi.
İlk yarım saatin lideri 1:46.587 ile Marc Marquez olurken, bu derece son 10 dakikaya kadar kimse tarafından geçilmedi. Sonrasında Pedro Acosta 1:46.459 yaptı ve ilk sıraya çıktı.
Maverick Vinales bitime dört dakika kala 1:46.140 yaparken, saniyeler sonra Acosta kendisini yerde buldu.
Son anlarda zirvede herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Vinales seansı lider tamamlayan isim oldu.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Fabio Quartararo son anlarda kaydettiği 1:46.328'lik derecesiyle 0.188 saniye geride ikinci olurken, yerel kahraman Franco Morbidelli 0.288 saniye geride üçüncü oldu.
Acosta kazaya rağmen dördüncü olurken, şampiyona lideri Jorge Martin beşinci, Marquez altıncı ve Aleix Espargaro yedinci oldu.
Yamaha'nın iyi göründüğü seansta Rins sekizinci, Francesco Bagnaia dokuzuncu ve Alex Marquez onuncu oldu.
Özel davetle piste çıkan Pol Espargaro, ilk seansı 15. tamamlarken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 1,4 saniye geride 19. olan Luca Marini oldu.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|19
|
1'46.140
|177.897
|2
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|16
|
+0.188
1'46.328
|0.188
|177.582
|3
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|19
|
+0.288
1'46.428
|0.100
|177.415
|4
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|17
|
+0.319
1'46.459
|0.031
|177.364
|5
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|17
|
+0.447
1'46.587
|0.128
|177.151
|6
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|20
|
+0.447
1'46.587
|0.000
|177.151
|7
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|18
|
+0.450
1'46.590
|0.003
|177.146
|8
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|15
|
+0.579
1'46.719
|0.129
|176.931
|9
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|16
|
|10
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|19
|
+0.676
1'46.816
|0.097
|176.771
|11
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|16
|
+0.771
1'46.911
|0.095
|176.614
|12
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|19
|
+0.876
1'47.016
|0.105
|176.440
|13
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|20
|
+0.968
1'47.108
|0.092
|176.289
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|19
|
+0.976
1'47.116
|0.008
|176.276
|15
|P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing
|44
|KTM
|16
|
+0.993
1'47.133
|0.017
|176.248
|16
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|17
|
+1.057
1'47.197
|0.064
|176.142
|17
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|18
|
|18
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|19
|
+1.156
1'47.296
|0.099
|175.980
|19
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|16
|
+1.442
1'47.582
|0.286
|175.512
|20
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|17
|
+1.446
1'47.586
|0.004
|175.506
|21
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|16
|
+1.602
1'47.742
|0.156
|175.251
|22
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|18
|
+1.672
1'47.812
|0.070
|175.138
|23
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|18
|
+1.764
1'47.904
|0.092
|174.988
|24
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|17
|
+1.972
1'48.112
|0.208
|174.652
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