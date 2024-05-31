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Antrenman raporu
MotoGP İtalya GP

MotoGP İtalya GP 1. antrenman: Vinales hızlı başladı, Quartararo ikinci

Mugello'da gerçekleştirilen ilk MotoGP antrenman seansını Aprilia sürücüsü Maverick Vinales lider tamamladı.

Ezel Tan
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Mugello'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansı güneşli bir havada gerçekleşti ve sürücüler de hemen piste çıkarak ritim yakalamaya başladılar.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Yamaha sürücüsü Alex Rins kaza yaptı ve motosikletine hasar verdi.

İlk yarım saatin lideri 1:46.587 ile Marc Marquez olurken, bu derece son 10 dakikaya kadar kimse tarafından geçilmedi. Sonrasında Pedro Acosta 1:46.459 yaptı ve ilk sıraya çıktı.

Maverick Vinales bitime dört dakika kala 1:46.140 yaparken, saniyeler sonra Acosta kendisini yerde buldu.

Son anlarda zirvede herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Vinales seansı lider tamamlayan isim oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo son anlarda kaydettiği 1:46.328'lik derecesiyle 0.188 saniye geride ikinci olurken, yerel kahraman Franco Morbidelli 0.288 saniye geride üçüncü oldu.

Acosta kazaya rağmen dördüncü olurken, şampiyona lideri Jorge Martin beşinci, Marquez altıncı ve Aleix Espargaro yedinci oldu.

Yamaha'nın iyi göründüğü seansta Rins sekizinci, Francesco Bagnaia dokuzuncu ve Alex Marquez onuncu oldu.

Özel davetle piste çıkan Pol Espargaro, ilk seansı 15. tamamlarken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 1,4 saniye geride 19. olan Luca Marini oldu.

Seans sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 19

1'46.140

   177.897  
2 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 16

+0.188

1'46.328

 0.188 177.582  
3 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 19

+0.288

1'46.428

 0.100 177.415  
4 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 17

+0.319

1'46.459

 0.031 177.364  
5 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 17

+0.447

1'46.587

 0.128 177.151  
6 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 20

+0.447

1'46.587

 0.000 177.151  
7 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 18

+0.450

1'46.590

 0.003 177.146  
8 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+0.579

1'46.719

 0.129 176.931  
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 16

 

      
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.676

1'46.816

 0.097 176.771  
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+0.771

1'46.911

 0.095 176.614  
12 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 19

+0.876

1'47.016

 0.105 176.440  
13 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 20

+0.968

1'47.108

 0.092 176.289  
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+0.976

1'47.116

 0.008 176.276  
15 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 16

+0.993

1'47.133

 0.017 176.248  
16 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 17

+1.057

1'47.197

 0.064 176.142  
17 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 18

 

      
18 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 19

+1.156

1'47.296

 0.099 175.980  
19 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 16

+1.442

1'47.582

 0.286 175.512  
20 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 17

+1.446

1'47.586

 0.004 175.506  
21 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 16

+1.602

1'47.742

 0.156 175.251  
22 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 18

+1.672

1'47.812

 0.070 175.138  
23 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 18

+1.764

1'47.904

 0.092 174.988  
24 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 17

+1.972

1'48.112

 0.208 174.652  
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