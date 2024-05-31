MotoGP İtalya GP 1. antrenman: Vinales hızlı başladı, Quartararo ikinci

Mugello'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansı güneşli bir havada gerçekleşti ve sürücüler de hemen piste çıkarak ritim yakalamaya başladılar.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Yamaha sürücüsü Alex Rins kaza yaptı ve motosikletine hasar verdi.

İlk yarım saatin lideri 1:46.587 ile Marc Marquez olurken, bu derece son 10 dakikaya kadar kimse tarafından geçilmedi. Sonrasında Pedro Acosta 1:46.459 yaptı ve ilk sıraya çıktı.

Maverick Vinales bitime dört dakika kala 1:46.140 yaparken, saniyeler sonra Acosta kendisini yerde buldu.

Son anlarda zirvede herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Vinales seansı lider tamamlayan isim oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo son anlarda kaydettiği 1:46.328'lik derecesiyle 0.188 saniye geride ikinci olurken, yerel kahraman Franco Morbidelli 0.288 saniye geride üçüncü oldu.

Acosta kazaya rağmen dördüncü olurken, şampiyona lideri Jorge Martin beşinci, Marquez altıncı ve Aleix Espargaro yedinci oldu.

Yamaha'nın iyi göründüğü seansta Rins sekizinci, Francesco Bagnaia dokuzuncu ve Alex Marquez onuncu oldu.

Özel davetle piste çıkan Pol Espargaro, ilk seansı 15. tamamlarken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 1,4 saniye geride 19. olan Luca Marini oldu.

Seans sonucu: