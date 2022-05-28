MotoGP İtalya: Di Giannantonio, kuru-ıslak seansta kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı

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2022 MotoGP sezonunun 8. ayağı, bu hafta sonu İtalya'nın Mugello Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Cuma ve cumartesi günlerinde gerçekleştirilen 4 antrenman seansının ardından bugün gözler sıralama turlarına çevrildi.

Q1

Cuma günü güneş kendini gösterse de bu sabah Mugello'da hava karardı ve gri bulutlar gökyüzünü sardılar. Sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen 4. antrenman seansında da yağmur yağdı. Görevliler, 4 sektörde de yağmur olduğunu rapor etmişti.

Hava tahmin raporları, sıralama turlarında yağmur olabileceğini söylüyordu ve sıralama seansına gri bulutlar altında ıslak bir zeminde başladık. Seansın başında da yağmur çiseliyordu ve seansın ilk dakikalarında tüm sürücüler ıslak zemin lastiklerini tercih ettiler.

Marc Marquez, Joan Mir, Alex Rins, Jack Miller, Maverick Vinales, Franco Morbidelli gibi isimler; Q1 seansında mücadele ediyorlardı.

Yağmur seansın içerisinde daha da artabilirdi ve zemin daha da ıslanabilirdi, dolayısıyla seansın başında atılan turlar önemliydi. Yağmur lastikleriyle atılan ilk turların ardından ise Miguel Oliveira, Jack Miller'ın önünde liderdi. Sürücüler, bir süre daha ıslak zemin lastikleriyle turlamaya devam ettiler.

Sonrasında Brad Binder risk alarak kuru zemin lastiklerini taktı. Binder, kuru zemin lastikleriyle attığı turuyla birlikte rahat bir şekilde ilk sıraya yükseldi ve 3 saniye farkla en hızlı isim oldu.

Binder'ın slick lastiklerle en hızlı turu kaydetmesinin ardından, bitime 5 dakika kala diğer sürücüler de kuru zemin lastiklerine geçtiler. Bu noktada yağmur etkisini kaybetmişti ve kuru zemin lastikleriyle turlar gelmeye başladı.

Darryn Binder, RNF MotoGP Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez ve Miller, kuru zemin lastikleriyle turlarını tamamlamalarının ardından ilk iki sıraya yerleştiler. Marquez, turunda Miller'ı takip etmişti ve Miller'ın önünde liderdi.

Sonrasında seansın bitimine 10 saniye kala Fabio Di Giannantonio'dan mükemmel bir tur geldi ve çaylak sürücü ilk sıraya yükseldi. Böylelikle Miller, ilk 2'nin dışına itilmiş oldu.

Miller'ın son bir turu vardı ve Q2'ye çıkmak için bu turunda zaman bulması gerekiyordu. Miller, Marquez ve Di Giannantonio son turlarına başladılar.

Bu üç isim de son turlarında da derecelerini geliştirdiler ama sıralama değişmedi. Di Giannantonio, 1:47.219'luk derecesi ile en hızlı isim oldu. Marquez, 1:47.294 ile ikinci sırayı aldı. Bu ikili, Q2'ye kalmayı başardılar.

Seans boyunca Marquez tarafından takip edilen Miller, 3. olarak elendi. Suzuki sürücüleri, Le Mans'daki unutulası hafta sonunun ardından sıralama turlarında da istediklerini bulamadılar. Alex Rins ile Joan Mir Q1'de elendiler.

Fabrika Yamaha'dan Franco Morbidelli ise 13. olarak bir kez daha sıralama turlarına Q1 seansına veda etti.

Q1 sonucu:

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q2 seansının başında şimşekler ve gök gürültüleri, Mugello padoğunda net bir şekilde duyulabiliyordu. Yağmur her an pisti vurabilirdi ve sürücüler, pist kuruyken tur atabilmek için zaman kaybetmeden piste çıktılar.

Marquez, yağmurun gelebileceğinin farkındaydı ve kuru zeminde turunu hızlıca kaydedebilmek için grubun önüne geçmişti ki ilk sektörün sonunda ciddi bir kaza yaptı. İspanyol sürücü, daha seansın ilk saniyelerinde ciddi bir highside yaşadı. 6 kez dünya şampiyonu isim, neyse ki bu büyük kazaya rağmen iyiydi. Bu kazanın ardından RC213V alev aldı ve ufak çaplı bir yangın gördük.

Görevliler hemen motosikleti söndürdüler ve kaza alanını temizlemeye başladılar. Bu kazadan dolayı seansın daha ilk dakikasında kırmızı bayraklar çıktı.

Marc Marquez, seansın başında highside yaşıyor

Pistin temizlenmesiyle birlikte yeniden yeşil bayraklar sallandı ve sürücüler piste çıktılar. Marquez de piste çıkan isimler arasındaydı.

Bütün sürücüler, piste kuru zemin lastiğiyle çıktılar. Marquez, piste çıkış turunu tamamlamasının ardından pite döndü ve motosikletinden indi.

Diğer sürücüler ise zaman turlarına başladılar. Q1 seansının en hızlı ismi Di Giannantoni, 1:46.907'lik derecesiyle ilk turların ardından liderdi. Çaylak sürücü, ilk seansta elde ettiği tecrübe sayesinde diğer sürücülere kıyasla avantajlıydı. Onun arkasında Marco Bezzecchi ikinci, Luca Marini ise üçüncü sıradaydı.

Sonrasında Francesco Bagnaia ikinci sıraya yükselen isim oldu. Bu esnada, Marquez yeniden piste çıktı.

Son 3 dakikaya girilirken, Johann Zarco 1:46.875 yaptı ve en hızlı zamanı kaydederek ilk sıraya yükseldi. Ancak Zarco, zirvede uzun süre kalamadı.

İlk olarak Bagnaia, sonrasında da Di Giannantonio ilk sıraya yükseldi. Artık sürücüler seansın son zaman turlarını atıyorlardı ve son turlarda da Di Giannantonio'yu geçebilen olmadı. İtalyan çaylak, Q1'de pistte olmasının avantajını kullandı ve harika turlar ortaya koyarak kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzanmış oldu.

Marco Bezzecchi, takım arkadaşı Luca Marini'nin önünde ikinci oldu. VR46 takımı, takımın sahibi Valentino Rossi'nin numarasının emekliliğe ayrıldığı bu özel günde harika bir performans ortaya koydu. Yarın, ilk çizgide iki tane VR46 sürücüsü olacak.

Johann Zarco, en hızlı dördüncü zamanı kaydederken; Bagnaia 5. sırayı aldı. Şampiyona lideri Fabio Quartararo ise seansı 6. sırada noktaladı.

Aleix Espargaro, ilk 3 sektörde ilk çizgide yer almasına yetecek derecelerle geliyordu ancak son sektörde büyük zaman kaybetti ve 7. oldu.

Takaaki Nakagami, Pol Espargaro'nun önünde 8. oldu. Enea Bastianini, ise ilk 10'u tamamladı.

Jorge Martin, Marc Marquez'in önünde 11. sırayı aldı. Seansın başında kaza yapan Marquez, Q2'deki en yavaş isim oldu.

MotoGP İtalya Grand Prix, yarın TSİ 15.00'te başlayacak ve SSport'tan naklen yayınlanacak.

Q2 sonucu:

Sky lightning Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images