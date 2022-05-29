MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı

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2022 MotoGP sezonunun 8. ayağı, bu hafta sonu İtalya'nın Mugello Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Dün, kuru-ıslak koşullarda gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Gresini Racing sürücüsü Fabio Di Giannantonio'nun olmuştu.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte, 23 turluk yarış başladı. Pole adamı Fabio Di Giannantonio istediği startı alamadı ve ilk viraja diğer sürücülerle yan yana girdi. Di Giannantonio, ilk virajdaki ataklara rağmen liderliğini korusa da ilk sektörün sonunda liderlik el değiştirdi.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Luca Marini, ilk sektörün sonunda liderliği eline geçirdi. Marco Bezzecchi ise ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle VR46'lar ilk iki sırayı aldılar.

İlk turun sonuna geldiğimizde, Bezzecchi, takım arkadaşı Marini'yi geçerek liderliği eline geçirdi. Böylelikle Bezzecchi, Marini, Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro ilk 5'yle ilk turu tamamlamış olduk.

İkinci tura geldiğimizde, Quartararo, Di Giannantonio'yu arkasında bıraktı ve 3. sıraya yükseldi. Arkada ise Francesco Bagnaia, Espargaro'yu geçerek 5. sırayı aldı. Bagnaia, sonrasında Di Giannantonio'yu da geçti ve 4. sıraya yükseldi.

Önde yer alan VR46'lar birbirlerini yakın şekilde takip etmeye devam ettiler. Onların arkasında ise Quartararo vardı. Fransız sürücü, VR46 pilotlarına yaklaşmaya başladı. 3. tura geldiğimizde Quartararo artık geçiş yapabilecek kadar yakındı ve son dünya şampiyonu, ilk olarak Marini'yi arkasında bıraktı.

Quartararo, bu geçişin ardından hemen lider Bezzecchi'yi kovalamaya başladı. Onun arkasında ise Bagnaia, Marini'yi kovalıyordu. Bagnaia, düzlükte o kadar hızlıydı ki aynı düzlükte hem Marini'yi hem de Quartararo'yu geçmeyi başardı ve ikinci sıraya yükseldi.

Bagnaia, oldukça hızlıydı ve ilk turlarda harika yükselerek galibiyetin favorisi konumuna geldi. İtalyan sürücü, ikinci sıraya yükselmesiyle birlikte lider Bezzecchi'yi hızlıca yakaladı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu esnada Pol Espargaro 9. virajda kaza yaptı. Hızlı bir virajda yapılan bu kazada neyse ki Espargaro'nun durumu iyiydi. Sonrasında Joan Mir'in de kaza yaptığını gördük. Mir'in kazasından bir dakika dahi geçmemişti ki diğer Suzuki sürücüsü Alex Rins de düştü.

Suzuki, sıralama turlarında Q1'de elenmelerinin ardından yarışta da umduğunu bulamadı. Le Mans'dan sonra, bu hafta sonu da Suzuki iki motoruyla birden yarış dışı kaldı.

Bu kazaların ardından, Bagnaia, Bezzecchi'yi ilk virajda arkasında bırakmayı başardı ve liderliği eline geçirdi.

3. sıradaki Quartararo da Bezzecchi'yi yakından takip ediyordu ve Fransız sürücü, birkaç tur sonra Bezzecchi'yi geçti. Ducati süren Bezzecchi, düzlüklerde Quartararo'nun Yamaha'sına kıyasla daha hızlıydı ve pozisyonunu geri almak istedi.

İtalyan sürücü, ilk virajda Quartararo'yu geçmeye çalışsa da Quartararo geç frenajla pozisyonunu korudu. Arkadan gelen Marini ise Bezzecchi'yi geçti. Bezzecchi, ava giderken avlanmış oldu ve 4. sıraya geriledi.

Sonraki turda VR46 sürücüleri mücadele etmeye devam ettiler. Bezzecchi, ilk virajda Marini'yi geçti ve pozisyonunu geri aldı.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu esnada, Enea Bastianini kaza yaptı. Bastianini, şampiyonada Quartararo'nun sadece 8 puan arkasındaydı ve bu kazayla birlikte bu fark 28'e çıktı. İtalyan sürücü, kritik bir hata yapmış oldu.

Ön tarafta Bagnaia rahattı, Quartararo ile arasındaki fark 1 saniyede kalmaya devam ediyordu. Arkada ise Aleix Espargaro 3. sıraya yükselmeyi başardı.

Bu noktadan sonra yarış oturdu ve daha sakin bir şekilde ilerledi. Bagnaia, 5. sıradan başladığı yarışı kazanarak, Ducati'nin evinde zafere ulaştı. Quartararo, Ducati'lerin düzlükte oldukça hızlı olduğu bu yarışta ikinci olmayı başardı ve şampiyonadaki avantajını artırdı.

Espargaro, podyumun son basamağında kendine yer buldu ve bu sezonki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Johann Zarco, 4. sırayı alırken; Bezzecchi 5. oldu. Marini ise altıncıydı. VR46 sürücüleri, takımın sahibi Valentino Rossi'nin 46 numarasının emekliliğe ayrıldığı bu özel hafta sonunda harika performanslar ortaya koydular.

Brad Binder, harika yükseldiği bu yarışta damalı bayrağı 7. sırada gördü. Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira'nın önünde 8. sırayı aldı.

Günün son puanı ise Marc Marquez'e gitti. Marquez, bu yarışın ardından 4. kez kolundan ameliyat olacak ve sezonu kapatacak. 6 kez dünya şampiyonunu bu sezon tekrar görmeyeceğiz. İspanyol sürücü, 2023 sezonunda %100 bir şekilde dönmek istiyor.

Pole'den başlayan Di Giannantonio çizgiyi 11. sırada geçti. Fabrika Ducati sürücü Jack Miller 15., fabrika Yamaha sürücü Franco Morbidelli ise 16. oldu.

MotoGP sezonu, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Katalonya Grand Prix ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Fans Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images