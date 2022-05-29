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MotoGP / İtalya GP Yarış raporu

MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı

Mugello'da gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sini Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia kazandı.

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MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı
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2022 MotoGP sezonunun 8. ayağı, bu hafta sonu İtalya'nın Mugello Pisti'nde gerçekleştiriliyor. 

Dün, kuru-ıslak koşullarda gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Gresini Racing sürücüsü Fabio Di Giannantonio'nun olmuştu.

Sıralama raporu:

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte, 23 turluk yarış başladı. Pole adamı Fabio Di Giannantonio istediği startı alamadı ve ilk viraja diğer sürücülerle yan yana girdi. Di Giannantonio, ilk virajdaki ataklara rağmen liderliğini korusa da ilk sektörün sonunda liderlik el değiştirdi. 

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Luca Marini, ilk sektörün sonunda liderliği eline geçirdi. Marco Bezzecchi ise ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle VR46'lar ilk iki sırayı aldılar. 

İlk turun sonuna geldiğimizde, Bezzecchi, takım arkadaşı Marini'yi geçerek liderliği eline geçirdi. Böylelikle Bezzecchi, Marini, Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro ilk 5'yle ilk turu tamamlamış olduk. 

İkinci tura geldiğimizde, Quartararo, Di Giannantonio'yu arkasında bıraktı ve 3. sıraya yükseldi. Arkada ise Francesco Bagnaia, Espargaro'yu geçerek 5. sırayı aldı. Bagnaia, sonrasında Di Giannantonio'yu da geçti ve 4. sıraya yükseldi. 

Önde yer alan VR46'lar birbirlerini yakın şekilde takip etmeye devam ettiler. Onların arkasında ise Quartararo vardı. Fransız sürücü, VR46 pilotlarına yaklaşmaya başladı. 3. tura geldiğimizde Quartararo artık geçiş yapabilecek kadar yakındı ve son dünya şampiyonu, ilk olarak Marini'yi arkasında bıraktı. 

Quartararo, bu geçişin ardından hemen lider Bezzecchi'yi kovalamaya başladı. Onun arkasında ise Bagnaia, Marini'yi kovalıyordu. Bagnaia, düzlükte o kadar hızlıydı ki aynı düzlükte hem Marini'yi hem de Quartararo'yu geçmeyi başardı ve ikinci sıraya yükseldi. 

Bagnaia, oldukça hızlıydı ve ilk turlarda harika yükselerek galibiyetin favorisi konumuna geldi. İtalyan sürücü, ikinci sıraya yükselmesiyle birlikte lider Bezzecchi'yi hızlıca yakaladı. 

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu esnada Pol Espargaro 9. virajda kaza yaptı. Hızlı bir virajda yapılan bu kazada neyse ki Espargaro'nun durumu iyiydi. Sonrasında Joan Mir'in de kaza yaptığını gördük. Mir'in kazasından bir dakika dahi geçmemişti ki diğer Suzuki sürücüsü Alex Rins de düştü.

Suzuki, sıralama turlarında Q1'de elenmelerinin ardından yarışta da umduğunu bulamadı. Le Mans'dan sonra, bu hafta sonu da Suzuki iki motoruyla birden yarış dışı kaldı. 

Bu kazaların ardından, Bagnaia, Bezzecchi'yi ilk virajda arkasında bırakmayı başardı ve liderliği eline geçirdi. 

3. sıradaki Quartararo da Bezzecchi'yi yakından takip ediyordu ve Fransız sürücü, birkaç tur sonra Bezzecchi'yi geçti. Ducati süren Bezzecchi, düzlüklerde Quartararo'nun Yamaha'sına kıyasla daha hızlıydı ve pozisyonunu geri almak istedi.

İtalyan sürücü, ilk virajda Quartararo'yu geçmeye çalışsa da Quartararo geç frenajla pozisyonunu korudu. Arkadan gelen Marini ise Bezzecchi'yi geçti. Bezzecchi, ava giderken avlanmış oldu ve 4. sıraya geriledi.

Sonraki turda VR46 sürücüleri mücadele etmeye devam ettiler. Bezzecchi, ilk virajda Marini'yi geçti ve pozisyonunu geri aldı. 

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu esnada, Enea Bastianini kaza yaptı. Bastianini, şampiyonada Quartararo'nun sadece 8 puan arkasındaydı ve bu kazayla birlikte bu fark 28'e çıktı. İtalyan sürücü, kritik bir hata yapmış oldu. 

Ön tarafta Bagnaia rahattı, Quartararo ile arasındaki fark 1 saniyede kalmaya devam ediyordu. Arkada ise Aleix Espargaro 3. sıraya yükselmeyi başardı. 

Bu noktadan sonra yarış oturdu ve daha sakin bir şekilde ilerledi. Bagnaia, 5. sıradan başladığı yarışı kazanarak, Ducati'nin evinde zafere ulaştı. Quartararo, Ducati'lerin düzlükte oldukça hızlı olduğu bu yarışta ikinci olmayı başardı ve şampiyonadaki avantajını artırdı. 

Espargaro, podyumun son basamağında kendine yer buldu ve bu sezonki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Johann Zarco, 4. sırayı alırken; Bezzecchi 5. oldu. Marini ise altıncıydı. VR46 sürücüleri, takımın sahibi Valentino Rossi'nin 46 numarasının emekliliğe ayrıldığı bu özel hafta sonunda harika performanslar ortaya koydular. 

Brad Binder, harika yükseldiği bu yarışta damalı bayrağı 7. sırada gördü. Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira'nın önünde 8. sırayı aldı.

Günün son puanı ise Marc Marquez'e gitti. Marquez, bu yarışın ardından 4. kez kolundan ameliyat olacak ve sezonu kapatacak. 6 kez dünya şampiyonunu bu sezon tekrar görmeyeceğiz. İspanyol sürücü, 2023 sezonunda %100 bir şekilde dönmek istiyor. 

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Pole'den başlayan Di Giannantonio çizgiyi 11. sırada geçti. Fabrika Ducati sürücü Jack Miller 15., fabrika Yamaha sürücü Franco Morbidelli ise 16. oldu.

MotoGP sezonu, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Katalonya Grand Prix ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Francesco Bagnaia 23 -       25
2 France Fabio Quartararo 23 0.635 0.635 0.635   20
3 Spain Aleix Espargaro 23 1.983 1.983 1.348   16
4 France Johann Zarco 23 2.590 2.590 0.607   13
5 Italy Marco Bezzecchi 23 3.067 3.067 0.477   11
6 Italy Luca Marini 23 3.875 3.875 0.808   10
7 South Africa Brad Binder 23 4.067 4.067 0.192   9
8 Japan Takaaki Nakagami 23 10.944 10.944 6.877   8
9 Portugal Miguel Oliveira 23 11.256 11.256 0.312   7
10 Spain Marc Marquez 23 11.800 11.800 0.544   6
11 Italy Fabio Di Giannantonio 23 12.916 12.916 1.116   5
12 Spain Maverick Viñales 23 12.917 12.917 0.001   4
13 Spain Jorge Martin 23 17.240 17.240 4.323   3
14 Spain Alex Marquez 23 17.568 17.568 0.328   2
15 Australia Jack Miller 23 17.687 17.687 0.119   1
16 South Africa Darryn Binder 23 20.265 20.265 2.578    
17 Italy Franco Morbidelli 23 20.296 20.296 0.031    
18 Italy Michele Pirro 23 21.305 21.305 1.009    
19 Australia Remy Gardner 23 30.548 30.548 9.243    
20 Italy Andrea Dovizioso 23 31.011 31.011 0.463    
21 Spain Raul Fernandez 23 42.723 42.723 11.712    
22 Italy Lorenzo Savadori 22 39.688 1 Lap 1 Lap    
  Italy Enea Bastianini 13          
  Spain Alex Rins 7          
  Spain Joan Mir 7          
  Spain Pol Espargaro 4          
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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