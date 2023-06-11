MotoGP İtalya: Bagnaia domine ederek kazandı, Marquez düştü!

Start oldukça sorunsuz ve kazasız geçildi, en büyük sürpriz dört sıra kazanarak ilk viraja lider giren Jack Miller oldu!

İç çizgiyi korumayı başaran ve liderliği sağlamlaştıran Miller, kısa süre sonra yerini geri alan Bagnaia'ya geçilerek ikinciliğe geriledi.

Startın kaybedeni Marquez kardeşler oldular, Marc beşinciliğe, Alex altıncılığa geriledi. Uzun bir aranın ardından geri dönen Enea Bastianini de 12. sıraya kadar gerilemişti.

İkinci tura girdiğimizde Ducati sürücüleri atağa geçti, ilk olarak Jorge Martin ikinciliği aldı, sonrasında da Luca Marini sıkı bir şekilde Miller'ı kovalamaya geçti.

Bagnaia ise arkasındaki sıkı mücadeleden faydalanarak farkı 0.6 saniye bandına kadar çekmişti, ancak Martin kendisiyle benzer tempoda ilerlemekteydi.

Üçüncü turun ilk virajında ortalık hafiften karıştı: Marini, Miller, Alex ve Marc yan yana geldiler, ancak Alex'in çok agresif bir atağı sonucu hem Miller, hem kendisi az kalsın düşeceklerdi! Bu olayın en çok yaradığı isimse bir sıra kazanan Marc oldu.

Ufak çaplı kaosun ardından sıralama bu grupta biraz daha oturdu: Bagnaia 0.5 saniye farkla liderdi, Martin üçüncü Marini ile 1.4 saniye fark açmayı başarmıştı, onu sırasıyla Marc, Alex, Miller ve bu gruba yaklaşan Johann Zarco ile Brad Binder takip etmekteydi.

Miller'ın kan kaybı yarışın bu bölümünde devam etti, aynı tur içinde arkasındaki iki isme birden geçilen Avustralyalı sürücü sekizinciliğe kadar geriledi.

Bitime 18 tur kala ufak bir hata yapan Marc kendini bir anda yerde buldu. Kazanın ardından epey sinirlendiği görülen Marquez, sağ tarafında kalan reklam panosunu yumrukladı.

Marc'ın kazasından sonra yarışta taşlar biraz olsun yerine oturdu, asıl heyecan verici nokta, Bagnaia-Martin farkının halen 0.6 saniye olmasıydı!

Bitime 12 tur kala iki önemli olay oldu: ilki Miguel Oliveira'nın kendini yerde bularak yarışa veda etmesi, diğeriyse Alex'in Marini'ye karşı atağa geçmesiydi!

İlk virajda kapıyı açık bulan Alex kısa süreliğine öndeydi, ancak Marini dış çizgiden çekiş yakalayarak yerini geri aldı.

Alex bir tur sonra bir deneme daha yaptı ve geçişini tamamlayarak yerini sağlamlaştırdı. Zarco da bu ikilinin arkasına kadar gelmeyi başardı.

Bitime dokuz tur kala tıpkı abisi gibi bir önden kayma yaşayan Alex kendini yerde buldu ve yarışa veda eden üçüncü isim oldu.

Bu, Marini'nin üçüncülüğe yükselmesi, Zarco için de bir podyum şansı doğması anlamına gelmekteydi.

İki tur sonra eline gelen şansı değerlendiren Zarco, uzun düzlüğe geçilirken atağını yaptı ve öne geçti, ancak Marini düzlükte karşı atak yaparak yerini geri aldı.

Zarco buna rağmen ideal çizgi arayışına devam etti ve iki viraj sonra Marini'yi bir daha geçerek üçüncü sıraya yükseldi! Aynı dakikalarda Bagnaia'da gaza basmış, farkı 1.5 saniyeye kadar çekmişti.

Yarışın son on turunda neredeyse hiçbir değişiklik olmadı, böylece Bagnaia damalı bayrağı 1.5 saniye civarı farkla ilk sırada görerek tüm turlarını lider gittiği yarışı kazanmayı başardı.

Şampiyonadaki farkı da 21 puana çeken Pecco, bu sezon ikinci kez hem sprint yarışını, hem de ana yarışı kazanmayı başardı!

İkinci sıra istikrarsızlığıyla ünlü Martin'e giderken, podyumu Zarco'nun tamamlamasıyla Pramac çifte podyum yaptı.

Marini'nin dördüncülüğü, Ducati'nin ilk dört sırayı kapatması anlamına geliyordu!

KTM bir kez daha Ducati'nin hemen arkasında yer aldı, nitekim sezonun en iyi isimlerinden Brad Binder beşinciliğe ulaşmayı başarmıştı!

Diğer KTM ile Jack Miller ancak yedinci olabilirken, takım arkadaşlarını Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ayırdı.

Sekizincilik nispeten zayıf bir hafta sonu geçiren Bezzecchi'ye giderken, Enea Bastianini geri dönüşünü güçlü bir dokuzunculukla taçlandırdı.

Yamaha bir kez daha büyük hayal kırıklığı yaşadı: Franco Morbidelli onunculuğa ulaşırken, yarış boyunca takım arkadaşını kovalayan Fabio Quartararo ancak 11. olabildi.

Koltuğunu kaybetmesi beklenen Morbidelli'nin bu performansının yarışın önemli noktalarından biri olduğunu belirtelim.

Puan alan son dört isimse sırasıyla Maverick Vinales, yarışı tamamlayabilen tek Honda ile Takaaki Nakagami, Fabio Di Giannantonio ve Augusto Fernandez oldular.

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