MotoGP İtalya 3. antrenman: Bagnaia zirvede, Augusto Fernandez büyük kaza yaptı!

Üç haftalık aranın ardından geri dönen MotoGP heyecanı, Cumartesi günü önce üçüncü antrenman seansı, sonra da sıralama turlarıyla başlayacak.

Bulutlu bir hava ve soğuk bir pistte gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansının en büyük olayı hiç şüphesiz ki Augusto Fernandez'in kazasıydı.

Son dakikalarında soğuk lastiklerle hızlı bir tur deneyen Fernandez, 14. virajda ufak bir hatası sonucu kendini yerde buldu.

Kazanın ardından neyse ki Fernandez hemen ayağa kalkabildi, ancak birden fazla kez takla atan motosikleti paramparça oldu!

Seans pistin temizlenmesi için kırmızı bayraklarla durduruldu, bu da normalde 11.50'de başlaması gereken sıralama turlarının birkaç dakika ertelenmesi ve 12.00'da başlaması anlamına geliyor.

Fernandez ise motosikletine büyük hasar vermesinin ardından sıralama seansında -ve büyük ihtimalle hafta sonunun kalanında- tek motosikletle yarışacak.

Moto3 İtalya - 3. antrenman seansı sonuç tablosu