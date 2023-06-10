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MotoGP İtalya 3. antrenman: Bagnaia zirvede, Augusto Fernandez büyük kaza yaptı!

Sıralama turlarından hemen önce düzenlenen antrenman seansında liderlik koltuğu Francesco Bagnaia'ya ait, onu Luca Marini ve iyi başlayan Fabio Quartararo takip ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Üç haftalık aranın ardından geri dönen MotoGP heyecanı, Cumartesi günü önce üçüncü antrenman seansı, sonra da sıralama turlarıyla başlayacak.

Bulutlu bir hava ve soğuk bir pistte gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansının en büyük olayı hiç şüphesiz ki Augusto Fernandez'in kazasıydı.

Son dakikalarında soğuk lastiklerle hızlı bir tur deneyen Fernandez, 14. virajda ufak bir hatası sonucu kendini yerde buldu.

Kazanın ardından neyse ki Fernandez hemen ayağa kalkabildi, ancak birden fazla kez takla atan motosikleti paramparça oldu!

 

Seans pistin temizlenmesi için kırmızı bayraklarla durduruldu, bu da normalde 11.50'de başlaması gereken sıralama turlarının birkaç dakika ertelenmesi ve 12.00'da başlaması anlamına geliyor.

Fernandez ise motosikletine büyük hasar vermesinin ardından sıralama seansında -ve büyük ihtimalle hafta sonunun kalanında- tek motosikletle yarışacak.

 

Moto3 İtalya - 3. antrenman seansı sonuç tablosu

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 14 1'46.314     177.605
2 Italy Luca Marini 16 1'46.459 0.145 0.145 177.364
3 France Fabio Quartararo 12 1'46.491 0.177 0.032 177.310
4 Italy Franco Morbidelli 13 1'46.522 0.208 0.031 177.259
5 Australia Jack Miller 14 1'46.555 0.241 0.033 177.204
6 France Johann Zarco 13 1'46.593 0.279 0.038 177.141
7 Spain Jorge Martin 14 1'46.722 0.408 0.129 176.926
8 Spain Alex Marquez 13 1'46.779 0.465 0.057 176.832
9 Portugal Miguel Oliveira 15 1'46.779 0.465 0.000 176.832
10 Spain Maverick Viñales 13 1'46.797 0.483 0.018 176.802
11 South Africa Brad Binder 14 1'46.891 0.577 0.094 176.647
12 Spain Alex Rins 14 1'46.903 0.589 0.012 176.627
13 Spain Marc Marquez 13 1'46.922 0.608 0.019 176.596
14 Italy Enea Bastianini 14 1'47.031 0.717 0.109 176.416
15 Spain Aleix Espargaro 11 1'47.032 0.718 0.001 176.414
16 Italy Marco Bezzecchi 15 1'47.098 0.784 0.066 176.305
17 Japan Takaaki Nakagami 14 1'47.111 0.797 0.013 176.284
18 Italy Fabio Di Giannantonio 11 1'47.177 0.863 0.066 176.175
19 Spain Augusto Fernandez 13 1'47.183 0.869 0.006 176.165
20 Italy Michele Pirro 8 1'47.260 0.946 0.077 176.039
21 Italy Lorenzo Savadori 13 1'47.826 1.512 0.566 175.115
22 Spain Raul Fernandez 8 1'48.031 1.717 0.205 174.783
23 Germany Jonas Folger 14 1'49.098 2.784 1.067 173.073
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