Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Quartararo: "Mugello'daki 2022 performansımız, 2021'in tam tersi" Sonraki / MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı
MotoGP / İtalya GP Antrenman raporu

MotoGP İtalya 3. antrenman: Bagnaia en hızlısı, Marquez 21. oldu

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP İtalya Grand Prix'si öncesi üçüncü antrenmanda kaza yapmasına rağmen birinci oldu ve Marc Marquez 21. sırada yer aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
MotoGP İtalya 3. antrenman: Bagnaia en hızlısı, Marquez 21. oldu
Haberi dinle

İtalyan üretici, bu hafta sonu Mugello'da favori görülmesine rağmen üçüncü antrenmana oldukça felaket bir başlangıç yaptı.

Gresini çaylağı Fabio Di Giannantonio, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ile aynı anda 1. virajdaki çakıllara uçtu.

Aynı zamanda fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller, 8. virajda teknik bir sorun nedeniyle durmak zorunda kaldı. Takım arkadaşı Bagnaia ise kısa bir süre sonra 12. virajda kaza yaptı.

Pramac sürücüsü Jorge Martin de 45 dakikalık seansın bitimine yarım saatten az bir süre kala kaza yaptı.

Miller, seansın yarısında yumuşak lastikler ile hızlı tur denemesi yapan ilk sürücü oldu fakat üçüncü sektörde zaman kaybettiği için turu bir araya getiremedi.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, kayda değer bir gelişim gösteren ilk sürücü oldu ve seansın bitimine 20 dakikadan az bir süre kala 1:46.121 yaparak üçüncülüğe yükseldi.

Suzuki'den Joan Mir de bir süre sonra ilk 10'a yükseldi ve kısa bir anlığına şampiyona lideri Fabio Quartararo'yu Q2'nin dışına çıkardı.

Yamaha sürücüsü ilk yumuşak lastik sürüşünden sonra tekrar dokuzuncu sıraya yükselse de, son etaplarda 8. virajda yaptığı büyük bir hata nedeniyle hayal kırıklığına uğradı ve Cuma günkü formunun, 2021'de Mugello'da kazandığı zamana kıyasla tamamen "zıt" olduğunu söyledi.

Bu sırada Bagnaia zaman ekranlarını aydınlattı ve seansın bitmesine 11 dakika kala 1:45.393 yaparak gridin neredeyse yarım saniye önüne geçti.

Bagnaia, bu turla beraber Q2'ye çıktı ve turunu 1:45.669'a çeken Aleix Espargaro'nun önünde liderliğini korudu.

Luca Marini, VR46 Ducati ile ilk üçü tamamladı ve Pranac'dan Johann Zarco, VR46’dan Bezzecchi, Le Mans yarış kazananı Enea Bastianini ve Pramac’dan Jorge Martin onu takip etti.

Honda fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro, LCR'den Takaaki Nakagami'nin önünde sekizinci oldu ve Quartararo, Vinales'in sadece 0.028 saniye önünde 10. olarak Q2'ye çıktı.

Her iki Suzuki sürücüsü de Q2'ye çıkamadı ve Alex Rins 12. olurken, Joan Mir 16. oldu. Miller ise Ducati fabrika takımını ilk ona taşıyamadı ve 15. oldu.

KTM sürücüleri Q2'ye giremedi ve Miguel Oliveira 14. sırada yer alırken, altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez 1.184 saniye daha yavaştı ve seansı 21. sırada bitirdi.

RNF Racing çaylağı Darryn Binder, Bastianini'den saniyeler sonra son virajda kaza yaptı ve olay, sarı bayraklar hâlâ gösterilirken meydana gelmiş olabileceği için inceleme altına alındı.

2022 MotoGP İtalya Grand Prix'si sıralama turları 15:10'da gerçekleştirilecek.

MotoGP İtalya GP - FP3 sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'45.393  
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'45.669 0.276
3 Italy Luca Marini Ducati 1'45.762 0.369
4 France Johann Zarco Ducati 1'45.767 0.374
5 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'45.853 0.460
6 Italy Enea Bastianini Ducati 1'45.860 0.467
7 Spain Jorge Martin Ducati 1'45.879 0.486
8 Spain Pol Espargaro Honda 1'45.880 0.487
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'45.999 0.606
10 France Fabio Quartararo Yamaha 1'46.032 0.639
11 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'46.060 0.667
12 Spain Alex Rins Suzuki 1'46.064 0.671
13 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'46.116 0.723
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'46.154 0.761
15 Australia Jack Miller Ducati 1'46.169 0.776
16 Spain Joan Mir Suzuki 1'46.337 0.944
17 Spain Alex Marquez Honda 1'46.363 0.970
18 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'46.483 1.090
19 South Africa Brad Binder KTM 1'46.500 1.107
20 Italy Michele Pirro Ducati 1'46.557 1.164
21 Spain Marc Marquez Honda 1'46.577 1.184
22 Spain Raul Fernandez KTM 1'46.739 1.346
23 Australia Remy Gardner KTM 1'46.939 1.546
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'46.963 1.570
25 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'47.023 1.630
26 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'47.046 1.653
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Quartararo: "Mugello'daki 2022 performansımız, 2021'in tam tersi"
Önceki haber

Quartararo: "Mugello'daki 2022 performansımız, 2021'in tam tersi"
Sonraki haber

MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı

MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir! İtalya GP
MotoGP

Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir!

MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı İtalya GP
MotoGP

MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı

Quartararo: "Mugello'daki 2022 performansımız, 2021'in tam tersi" İtalya GP
MotoGP

Quartararo: "Mugello'daki 2022 performansımız, 2021'in tam tersi"

Son Haberler

Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir!
MotoGP MotoGP

Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir!

MotoGP İtalya: Di Giannantonio, kuru-ıslak seansta kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı
MotoGP MotoGP

MotoGP İtalya: Di Giannantonio, kuru-ıslak seansta kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı

MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı
MotoGP MotoGP

MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı

MotoGP İtalya 3. antrenman: Bagnaia en hızlısı, Marquez 21. oldu
MotoGP MotoGP

MotoGP İtalya 3. antrenman: Bagnaia en hızlısı, Marquez 21. oldu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.