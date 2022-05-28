MotoGP İtalya 3. antrenman: Bagnaia en hızlısı, Marquez 21. oldu

Haberi dinle

İtalyan üretici, bu hafta sonu Mugello'da favori görülmesine rağmen üçüncü antrenmana oldukça felaket bir başlangıç yaptı.

Gresini çaylağı Fabio Di Giannantonio, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ile aynı anda 1. virajdaki çakıllara uçtu.

Aynı zamanda fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller, 8. virajda teknik bir sorun nedeniyle durmak zorunda kaldı. Takım arkadaşı Bagnaia ise kısa bir süre sonra 12. virajda kaza yaptı.

Pramac sürücüsü Jorge Martin de 45 dakikalık seansın bitimine yarım saatten az bir süre kala kaza yaptı.

Miller, seansın yarısında yumuşak lastikler ile hızlı tur denemesi yapan ilk sürücü oldu fakat üçüncü sektörde zaman kaybettiği için turu bir araya getiremedi.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, kayda değer bir gelişim gösteren ilk sürücü oldu ve seansın bitimine 20 dakikadan az bir süre kala 1:46.121 yaparak üçüncülüğe yükseldi.

Suzuki'den Joan Mir de bir süre sonra ilk 10'a yükseldi ve kısa bir anlığına şampiyona lideri Fabio Quartararo'yu Q2'nin dışına çıkardı.

Yamaha sürücüsü ilk yumuşak lastik sürüşünden sonra tekrar dokuzuncu sıraya yükselse de, son etaplarda 8. virajda yaptığı büyük bir hata nedeniyle hayal kırıklığına uğradı ve Cuma günkü formunun, 2021'de Mugello'da kazandığı zamana kıyasla tamamen "zıt" olduğunu söyledi.

Bu sırada Bagnaia zaman ekranlarını aydınlattı ve seansın bitmesine 11 dakika kala 1:45.393 yaparak gridin neredeyse yarım saniye önüne geçti.

Bagnaia, bu turla beraber Q2'ye çıktı ve turunu 1:45.669'a çeken Aleix Espargaro'nun önünde liderliğini korudu.

Luca Marini, VR46 Ducati ile ilk üçü tamamladı ve Pranac'dan Johann Zarco, VR46’dan Bezzecchi, Le Mans yarış kazananı Enea Bastianini ve Pramac’dan Jorge Martin onu takip etti.

Honda fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro, LCR'den Takaaki Nakagami'nin önünde sekizinci oldu ve Quartararo, Vinales'in sadece 0.028 saniye önünde 10. olarak Q2'ye çıktı.

Her iki Suzuki sürücüsü de Q2'ye çıkamadı ve Alex Rins 12. olurken, Joan Mir 16. oldu. Miller ise Ducati fabrika takımını ilk ona taşıyamadı ve 15. oldu.

KTM sürücüleri Q2'ye giremedi ve Miguel Oliveira 14. sırada yer alırken, altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez 1.184 saniye daha yavaştı ve seansı 21. sırada bitirdi.

RNF Racing çaylağı Darryn Binder, Bastianini'den saniyeler sonra son virajda kaza yaptı ve olay, sarı bayraklar hâlâ gösterilirken meydana gelmiş olabileceği için inceleme altına alındı.

2022 MotoGP İtalya Grand Prix'si sıralama turları 15:10'da gerçekleştirilecek.

MotoGP İtalya GP - FP3 sonuçları: