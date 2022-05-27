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MotoGP / İtalya GP Antrenman raporu

MotoGP İtalya 2. antrenman: Kırmızı bayraklı antrenman seansında Espargaro en hızlısı

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, kırmızı bayrağın çıktığı ikinci MotoGP antrenman seansında zirvede yer aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP İtalya 2. antrenman: Kırmızı bayraklı antrenman seansında Espargaro en hızlısı
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Mugello'da gerçekleştirilen 45 dakikalık ikinci antrenman seansında sıcak şartlar kendisini gösterdi ancak bunun kombine edilmiş dereceler üzerinde olumsuz bir etkisi yoktu.

Seansın başlangıcında en hızlı zaman 1:47.126 ile Aleix Espargaro'nun elindeydi ve daha sonra kendisini 1:46.381 yapan  Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco geride bıraktı.

Bir yandan kombine edilmiş derecelerde ilerlemeler vardı, diğer yandan en hızlı tur gelişmeye devam etti.

Zarco, seansın sonuna doğru dördüncü virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Piste çok fazla çakıl saçılmıştı ve pistin temizlenmesi için seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Suzuki'den Alex  Rins de aynı bölgede Zarco ile oldukça benzer bir kaza yaptı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia 2. antrenman seansının sonunda 1:45.940 yaparak seansın yeni lideri oldu fakat son sözü Aprilia ile 1:45.891'lik bir tur zamanı yakalayan Espargaro söyledi.

Böylelikle Aprilia sürücüsü 1:45.891lik turuyla en hızlı isim olurken, Bagnaia 0.049 saniye geride ikinci sırada yer aldı. Sadece bu iki isim 1:46'nın altına inebildi.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller'ın üçüncü olduğu seansta Zarco dördüncü, Luca Marini beşinci ve Enea Bastianini altıncı oldu.

Böylelikle ilk altıda beş Ducati sürücüsü yer almış oldu.

KTM'den Brad Binder, nispeten iyi bir seans geçirip yedinci olurken, onu Marco Bezzecchi takip etti.

Son şampiyon ve şampiyona lideri Fabio Quartararo, Yamaha'nın pek iyi görünmediği günde, ikinci antrenman seansını dokuzuncu bitirirken, ilk onu ilk ona girebilen tek Honda sürücüsü olan Pol Espargaro tamamladı.

Hava tahminleri yarın yağmur yağacağını işaret ettiği için bu dereceler, sıralama turları için kilit öneme sahip olabilir.

Jorge Martin 10. sırayı sadece 0.011 saniye ile kaçırıp 11. olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez daha iyi bir öğleden sonra geçirmesine rağmen 12. ve Alex Rins 13. oldu.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami'nin önünde 14. olurken, Japon sürücüyü Fabio di Giannantonio, Maverick Vinales, Alex Marquez ve Joan Mir takip etti.

Suzuki böylelikle iki motosikletle birden ilk onun dışında kaldı.

3. antrenman seansı cumartesi günü 10:55'te gerçekleştirilecek.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'45.891    
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'45.940 0.049 0.049
3 Australia Jack Miller Ducati 1'46.313 0.422 0.373
4 France Johann Zarco Ducati 1'46.349 0.458 0.036
5 Italy Luca Marini Ducati 1'46.362 0.471 0.013
6 Italy Enea Bastianini Ducati 1'46.395 0.504 0.033
7 South Africa Brad Binder KTM 1'46.439 0.548 0.044
8 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'46.473 0.582 0.034
9 France Fabio Quartararo Yamaha 1'46.519 0.628 0.046
10 Spain Pol Espargaro Honda 1'46.618 0.727 0.099
11 Spain Jorge Martin Ducati 1'46.629 0.738 0.011
12 Spain Marc Marquez Honda 1'46.658 0.767 0.029
13 Spain Alex Rins Suzuki 1'46.663 0.772 0.005
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'46.818 0.927 0.155
15 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'46.852 0.961 0.034
16 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'46.915 1.024 0.063
17 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'47.053 1.162 0.138
18 Spain Alex Marquez Honda 1'47.151 1.260 0.098
19 Spain Joan Mir Suzuki 1'47.269 1.378 0.118
20 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'47.468 1.577 0.199
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'47.583 1.692 0.115
22 Australia Remy Gardner KTM 1'47.684 1.793 0.101
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'47.687 1.796 0.003
24 Italy Michele Pirro Ducati 1'47.726 1.835 0.039
25 Spain Raul Fernandez KTM 1'47.998 2.107 0.272
26 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'48.088 2.197 0.090
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