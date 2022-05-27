MotoGP İtalya 2. antrenman: Kırmızı bayraklı antrenman seansında Espargaro en hızlısı

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Mugello'da gerçekleştirilen 45 dakikalık ikinci antrenman seansında sıcak şartlar kendisini gösterdi ancak bunun kombine edilmiş dereceler üzerinde olumsuz bir etkisi yoktu.

Seansın başlangıcında en hızlı zaman 1:47.126 ile Aleix Espargaro'nun elindeydi ve daha sonra kendisini 1:46.381 yapan Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco geride bıraktı.

Bir yandan kombine edilmiş derecelerde ilerlemeler vardı, diğer yandan en hızlı tur gelişmeye devam etti.

Zarco, seansın sonuna doğru dördüncü virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Piste çok fazla çakıl saçılmıştı ve pistin temizlenmesi için seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Suzuki'den Alex Rins de aynı bölgede Zarco ile oldukça benzer bir kaza yaptı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia 2. antrenman seansının sonunda 1:45.940 yaparak seansın yeni lideri oldu fakat son sözü Aprilia ile 1:45.891'lik bir tur zamanı yakalayan Espargaro söyledi.

Böylelikle Aprilia sürücüsü 1:45.891lik turuyla en hızlı isim olurken, Bagnaia 0.049 saniye geride ikinci sırada yer aldı. Sadece bu iki isim 1:46'nın altına inebildi.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller'ın üçüncü olduğu seansta Zarco dördüncü, Luca Marini beşinci ve Enea Bastianini altıncı oldu.

Böylelikle ilk altıda beş Ducati sürücüsü yer almış oldu.

KTM'den Brad Binder, nispeten iyi bir seans geçirip yedinci olurken, onu Marco Bezzecchi takip etti.

Son şampiyon ve şampiyona lideri Fabio Quartararo, Yamaha'nın pek iyi görünmediği günde, ikinci antrenman seansını dokuzuncu bitirirken, ilk onu ilk ona girebilen tek Honda sürücüsü olan Pol Espargaro tamamladı.

Hava tahminleri yarın yağmur yağacağını işaret ettiği için bu dereceler, sıralama turları için kilit öneme sahip olabilir.

Jorge Martin 10. sırayı sadece 0.011 saniye ile kaçırıp 11. olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez daha iyi bir öğleden sonra geçirmesine rağmen 12. ve Alex Rins 13. oldu.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami'nin önünde 14. olurken, Japon sürücüyü Fabio di Giannantonio, Maverick Vinales, Alex Marquez ve Joan Mir takip etti.

Suzuki böylelikle iki motosikletle birden ilk onun dışında kaldı.

3. antrenman seansı cumartesi günü 10:55'te gerçekleştirilecek.

2. antrenman sonucu: