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MotoGP / İtalya GP Antrenman raporu

MotoGP İtalya 1. antrenman: Nakagami ilk seansta en hızlısı

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, pek çok takımın güncelleme getirdiği hafta sonunda ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP İtalya 1. antrenman: Nakagami ilk seansta en hızlısı
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Mugello hafta sonunun ilk 45 dakikalık seansı mükemmel şartlarda başlarken, bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Ducati test sürücüsü Michele Pirro, Dünya Superbike motosikletinin renklerine boyanmış GP22'siyle seansın ilk anlarında zirveye çıktı.

Mugello'da test sürücüsü rolüyle yüzlerce tur atan Pirro ilk önce 1:48.636 yaparken, sonrasında bu turu 1:47.826'ya ve en sonda da 1:47.432'ye çekti.

Sonrasında 1:47.423'lük bir zaman turu yakalayan Alex Rins liderliğe yükseldi ancak onun liderliği de kısa sürdü çünkü Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'dan 1:47.161 geldi.

Bu hafta sonu Mugello'ya çok sayıda güncelleme paketi getirilirken, Aprilia yeni bir motor ve Formula 1 tarzı arka kanat denedi. Bunlarla ilk turları da özel davetle piste çıkan Lorenzo Savadori attı.

Espargaro, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni motoru ikinci antrenmanda deneyeceğini söylemişti.

Yamaha ve KTM, azami hızı artırıp, sürüklenmeyi azaltmak amacıyla yeni bir aerodinamik paketle geldi. Bu, özellikle Yamaha için kilit öneme sahip çünkü bu yıl düzlüklerde epey yavaş kaldılar.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Photo by: Marc Fleury

Honda da bu sabah Marquez tarafından denenen yeni bir şasi kullanıyor ve bunu diğer şasilerle kıyaslıyor.

Seansın son 15 dakikalık bölümüne girilirken Francesco Bagnaia, 1:47.070 yaptı ve zaman tablosunda liderliğe çıktı.

İlk antrenman seansı büyük oranda olaysız geçse de, Espargaro ve Miguel Oliveira arasında tehlikeli bir an yaşandı. Ancak iki sürücü de sorunsuz şekilde yola devam ettiler.

Sonrasında Espargaro da tıpkı Bagnaia gibi 1:47.070 yaptı ve ikili aynı zamanla 1. ve 2. sıralara çıktılar.

Fakat son sözü önce 1:47.040, sonra da 1:46.662 yapan Takaaki Nakagami söyledi ve zaman tablosunda en tepeye çıkarak seansı lider tamamladı.

Nakagami aynı zamanda 1:47'nin altına inebilen tek isim de oldu.

Bagnaia ve Espargaro aynı zamanla ilk üçü tamamladılar. Fakat ikisi de 0.408 saniye kadar geride kaldı.

Bu ikiliyi sadece 0.001 saniye geriden Alex Rins takip ederken, ilk beşi Le Mans yarışının galibi Enea Bastianini tamamladı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Marc Fleury

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller, Honda sürücüsü Pol Espargaro ve Pramac Ducati'den Johann Zarco'nun önünde altıncı oldu.

Valentino Rossi'nin takımı için yarışan Luca Marini ilk onu tamamlarken, şampiyona lideri Fabio Quartararo 0.731 saniye geride 11. oldu.

Pirro, ilk bölümde attığı turla 12. olurken, Alex Marquez, Marco Bezzecchi ve Joan Mir ilk 15 sırayı tamamladılar.

Testlere odaklanan Marc Marquez seansı Oliveira, Brad Binder ve Franco Morbidelli'nin önünde 19. bitirirken, onu da Jorge Martin takip etti.

İkinci antrenman seansı 15:10'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'46.662    
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'47.070 0.408 0.408
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'47.070 0.408 0.000
4 Spain Alex Rins Suzuki 1'47.071 0.409 0.001
5 Italy Enea Bastianini Ducati 1'47.186 0.524 0.115
6 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'47.191 0.529 0.005
7 Australia Jack Miller Ducati 1'47.315 0.653 0.124
8 Spain Pol Espargaro Honda 1'47.367 0.705 0.052
9 France Johann Zarco Ducati 1'47.367 0.705 0.000
10 Italy Luca Marini Ducati 1'47.383 0.721 0.016
11 France Fabio Quartararo Yamaha 1'47.393 0.731 0.010
12 Italy Michele Pirro Ducati 1'47.432 0.770 0.039
13 Spain Alex Marquez Honda 1'47.562 0.900 0.130
14 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'47.584 0.922 0.022
15 Spain Joan Mir Suzuki 1'47.658 0.996 0.074
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'47.727 1.065 0.069
17 South Africa Brad Binder KTM 1'47.746 1.084 0.019
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'47.820 1.158 0.074
19 Spain Marc Marquez Honda 1'47.875 1.213 0.055
20 Spain Jorge Martin Ducati 1'47.903 1.241 0.028
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'48.078 1.416 0.175
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'48.253 1.591 0.175
23 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'48.335 1.673 0.082
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'48.910 2.248 0.575
25 Spain Raul Fernandez KTM 1'48.911 2.249 0.001
26 Australia Remy Gardner KTM 1'48.960 2.298 0.049
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