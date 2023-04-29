MotoGP İspanya: Sprint yarışında zafer Binder'ın, KTM 1-3, Espargaro kaza yaptı!

MotoGP'de sezonun 4. hafta sonunda sıralama turlarının da bitmesiyle sıra Sprint yarışına geldi. Bu hafta son gridde yine yeni yüzler vardı.

Portekiz'de sakatlık yaşayan Pol Espagraro ile Marc Marquez bu hafta sonu da motosikletlerinde olamıyorlar. Tech3 GasGas'da Espargaro'nun yerine Jonas Folger, Honda'da ise Marquez yerine WSBK'dan Iker Lecuona yarışıyor.

Buna ek olarak, MotoGP'nin efsanelerinden Dani Pedrosa, KTM'nin özel davetiyle Jerez'e geldi ve o da bu hafta sonu yarışıyor.

Portekiz'de sakatlanan bir başka isim olan Enea Bastianini ise motosikletine dönmeyi başarmıştı ama antrenman turlarının ardından büyük acı yaşadığından hafta sonundan çekildi. Dolayısıyla İtalyan sürücüyü de sürüş yaparken izleyemedik.

Yarış öncesinde gridde bir İspanyol ilk cepteydi: Aleix Espargaro. Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna uzanan Espagraro, kendi evindeki yarışa ilk sıradan başladı.

Jack Miller ile Jorge Martin ise ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. İkinci çizgiden ise Brad Binder, Francesco Bagnaia ve Dani Pedrosa vardı.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Isınma turunun da tamamlanmasıyla herkes griddeki yerini aldı ve 12 turluk yarış başladı. KTM'ler çizgiden çok iyi kalktılar ve ilk virajı ilk iki sırada döndüler. Miller lider, Binder ikinciydi.

Ancak sonrasında büyük bir kaza yaşandı. Orta sıralarda Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Augusto Fernandez ve Franco Morbidelli oldukça büyük bir kazaya karıştılar.

Morbidelli, ikinci virajda önden kayma yaşayarak Alex Marquez'e çarptı. Marquez de ardından Fernandez ile Bezzecchi'yi düşürdü ve dört sürücü birden kendini yerde buldu.

Yarış kontrol, hemen kırmızı bayrakla yarışı durdurdu. Neyse ki sürücülerin durumu iyiydi.

Kırmızı bayrak periyodu yaklaşık 10 dakika kadar sürdü ve yarış kontrol, yarışın orijinal grid dizilimiyle ve durarak startla yeniden başlayacağını açıkladı. Yani KTM'lerin mükemmel startı boşa gitmiş oldu.

Kazaya karışan tüm sürücüler yarışa yeniden başlayabilecek durumdaydılar ve önce ısınma sonra da formasyon turunun tamamlanmasıyla Espargaro ilk cebe yerleşti. Ardından Miller ve Martin de geldiler.

Diğer sürücülerin de ceplerine yerleşmesiyle artık 11 tur olan yarış orijinal grid dizilimiyle yeniden başladı.

Yarışın ikinci startına da KTM'ler damga vurdu: İlk virajın ardından Binder liderdi, Miller ikinciydi. Pole pozisyonundan başlayan Pol Espargaro ilk sektörün sonunda 5. sıraya kadar gerilemişti. Üçüncü sıradaki Martin, ilk tur bitmeden Miller'ı geçti ve ikinci sıraya çıktı.

Böylelikle ilk turu Binder, Martin, Miller, Bagnaia, Espargaro ilk 5'i ile tamamladık. Sonraki turda Martin sıralar kaybetti ve 4. sıraya geriledi.

Bir sonraki turda ise Miller, Binder'ı geçerek liderliği eline geçirdi.

Miller liderliği alıyor:

Son 5 tura girdiğimizde Miller, Binder ve Bagnaia ilk 3'te gitmeye devam ediyordu ama Bagnaia, KTM'lerin üzerindeki baskısını artırmıştı.

Pole pozisyonundan başlayan Espargaro ise bu noktada kaza yaptı ve 9. virajda düşerek yarışa veda etti. Sonrasında Joan Mir'in de düştüğünü gördük.

Bitime 3 tur kala ise KTM'ler Bagnaia'dan biraz kurtulmuş gibiydi ve kendi aralarında mücadele etmeye başladılar.

Binder, sürekli olarak geçiş fırsatı kovalıyordu. Onların arkasında ise Martin, Bagnaia'yı 3. sıra için geçmeye çalışıyordu.

Binder, son tura girilirken geçişini yaptı ve liderliği Miller'dan aldı. Böylelikle son tura girilirken Binder, Miller, Bagnaia, Martin, Miguel Oliveira ilk 5'i vardı.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder, son turda hata yapmadı ve ön tarafta rahattı. Miller ise hata yaptı ve Bagnaia ikinci sıraya yükseldi.

Ancak dediğimiz gibi Binder önde hata yapmadı ve bu sezonki 2. sprint yarış zaferine ulaştı!

Dördüncü sıradan start alan Binder, harika bir startla ilk virajı lider dönmesinin ardından yarış içerisinde takım içerisine geçilse de bitime 2 tur kala liderliği yeniden ele geçirdi ve bu sezonki 2. sprint zaferini aldı.

Bagnaia, son turdaki geçişiyle damalı bayrağı 2. sırada gördü, Miller üçüncü oldu. Jorge Martin bir noktasında 2. sıraya yükseldiği yarışı 4. sırada noktalarken; Miguel Oliveira ilk 5'i tamamladı.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Fotoğraf: Miquel Liso

Dani Pedrosa yarışı 6. sırada tamamlarken; günün son puanları Maverick Vinales ile Johann Zarco'ya gitti.

Joan Mir, Alex Marquez, Takaaki Nakagami ve Aleix Espargaro ise kaza yaparak yarışı tamamlayamadılar.

Sprint yarış sonucu: