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MotoGP / İspanya GP Antrenman raporu

MotoGP İspanya 1. antrenman: Mir lider, Quartararo kaza yaptı!

İspanya GP öncesi gerçekleştirilen ilk MotoGP antrenman sansında Suzuki sürücüleri ilk sırada yer alırken, şampiyona lideri Fabio Quartararo kaza yaptı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP İspanya 1. antrenman: Mir lider, Quartararo kaza yaptı!
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Perşembe akşamı yağan şiddetli yağmurun ardından ilk antrenman seansında, pistin çeşitli bölümlerinde ıslaklıklar vardı fakat tüm grid kuru zemin lastikleriyle piste çıktı.

MotoGP'de Jerez'i iki kez kazanmayı başaran dünya şampiyonu Quartararo, ilk anlarda 1:41.849 yaptı ve daha sonra bunu 1:39.226'ya çekti.

Sonrasında Quartararo ve Marc Marquez arasında mini bir düello yaşandı. Honda sürücüsü 1:39.028 yaparken, Quartararo saniyeler sonra 1:38.780 yaptı.

Daha sonra şampiyona lideri Quartararo, ıslak bir bölüme dokunmasının ardından düştü ve tehlikeli bir kaza yaptı. Biraz sarsılan Fransız sürücü, garaja dönmeden önce bir süre bekledi.

Sonrasında kendisini toparladı ve garaja dönerek, ikinci M1'iyle tekrar piste çıktı.

Quartararo, iyi bir tur zamanıyla geldiğin son bölümde bir başka tehlikeli an daha yaşadı ve pist dışına çıktı. 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha sürücüleri bunları yaşarken, dereceler gelişmeye devam etti. Joan Mir 1:38.422'lik turuyla liderliği alırken, saniyeler sonra 1:38.368 yapan Alex Marquez zirveye yükseldi.

Ancak son sözü 1:38.194 yapan Suzuki sürücüsü söyledi ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Suzuki sürücülerinin güçlü göründüğü seansta Alex Rins, son turunda ikinci sıraya yükseldi ve 0.025 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle Suzuki 1-2 yapmış oldu.

Alex Marquez son anlarda derecesini geliştirememesine rağmen üçüncü olurken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro dördüncü ve Quartararo beşinci oldu.

İkinci LCR motosikletiyle Takaaki Nakagami altıncı olurken, Brad Binder yedinci ve Honda sürücüsü Pol Espargaro sekizinci oldu. İlk onu Aprilia'dan Maverick Vinales ve Ducati'den Jack Miller tamamladı.

Marquez, ilk ona giremeyen tek -ana- Honda sürücüsüydü ve seansı 11. sırada tamamladı. Fakat seansı test amaçlı kullandığı için sürpriz bir sonuç değildi.

Enea Bastianini, 2021 Ducati ile 12. en iyi zamanı yaparken, Ducati ile yine ilk ona giremeyen Francesco Bagnaia, Jorge Martin'in önünde 13. oldu.

Raul Fernandez, ilk antrenman seansında yer almazken, sakatlığı nedeniyle hafta sonunun kalanında mücadele etmeyecek.

Aprilia sürücüsü Lorenzo Savadori, tıpkı Honda test sürücüsü Stefan Bradl gibi bu hafta sonu özel davetle piste çıktılar. İkili ilk seansta 23. ve 20. oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Joan Mir Suzuki 18 1'38.194  
2 Spain Alex Rins Suzuki 21 1'38.219 0.025
3 Spain Alex Marquez Honda 21 1'38.368 0.174
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 21 1'38.426 0.232
5 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'38.439 0.245
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'38.458 0.264
7 South Africa Brad Binder KTM 19 1'38.502 0.308
8 Spain Pol Espargaro Honda 20 1'38.521 0.327
9 Spain Maverick Viñales Aprilia 20 1'38.627 0.433
10 Australia Jack Miller Ducati 21 1'38.754 0.560
11 Spain Marc Marquez Honda 20 1'38.806 0.612
12 Italy Enea Bastianini Ducati 18 1'38.866 0.672
13 Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 1'38.898 0.704
14 Spain Jorge Martin Ducati 19 1'38.907 0.713
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'38.979 0.785
16 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'38.991 0.797
17 France Johann Zarco Ducati 20 1'39.033 0.839
18 Italy Marco Bezzecchi Ducati 22 1'39.122 0.928
19 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 20 1'39.182 0.988
20 Germany Stefan Bradl Honda 20 1'39.322 1.128
21 Australia Remy Gardner KTM 20 1'39.700 1.506
22 Italy Luca Marini Ducati 19 1'39.749 1.555
23 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 17 1'40.035 1.841
24 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 19 1'40.065 1.871
25 South Africa Darryn Binder Yamaha 18 1'41.352 3.158
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