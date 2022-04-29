MotoGP İspanya 1. antrenman: Mir lider, Quartararo kaza yaptı!

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Perşembe akşamı yağan şiddetli yağmurun ardından ilk antrenman seansında, pistin çeşitli bölümlerinde ıslaklıklar vardı fakat tüm grid kuru zemin lastikleriyle piste çıktı.

MotoGP'de Jerez'i iki kez kazanmayı başaran dünya şampiyonu Quartararo, ilk anlarda 1:41.849 yaptı ve daha sonra bunu 1:39.226'ya çekti.

Sonrasında Quartararo ve Marc Marquez arasında mini bir düello yaşandı. Honda sürücüsü 1:39.028 yaparken, Quartararo saniyeler sonra 1:38.780 yaptı.

Daha sonra şampiyona lideri Quartararo, ıslak bir bölüme dokunmasının ardından düştü ve tehlikeli bir kaza yaptı. Biraz sarsılan Fransız sürücü, garaja dönmeden önce bir süre bekledi.

Sonrasında kendisini toparladı ve garaja dönerek, ikinci M1'iyle tekrar piste çıktı.

Quartararo, iyi bir tur zamanıyla geldiğin son bölümde bir başka tehlikeli an daha yaşadı ve pist dışına çıktı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha sürücüleri bunları yaşarken, dereceler gelişmeye devam etti. Joan Mir 1:38.422'lik turuyla liderliği alırken, saniyeler sonra 1:38.368 yapan Alex Marquez zirveye yükseldi.

Ancak son sözü 1:38.194 yapan Suzuki sürücüsü söyledi ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Suzuki sürücülerinin güçlü göründüğü seansta Alex Rins, son turunda ikinci sıraya yükseldi ve 0.025 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle Suzuki 1-2 yapmış oldu.

Alex Marquez son anlarda derecesini geliştirememesine rağmen üçüncü olurken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro dördüncü ve Quartararo beşinci oldu.

İkinci LCR motosikletiyle Takaaki Nakagami altıncı olurken, Brad Binder yedinci ve Honda sürücüsü Pol Espargaro sekizinci oldu. İlk onu Aprilia'dan Maverick Vinales ve Ducati'den Jack Miller tamamladı.

Marquez, ilk ona giremeyen tek -ana- Honda sürücüsüydü ve seansı 11. sırada tamamladı. Fakat seansı test amaçlı kullandığı için sürpriz bir sonuç değildi.

Enea Bastianini, 2021 Ducati ile 12. en iyi zamanı yaparken, Ducati ile yine ilk ona giremeyen Francesco Bagnaia, Jorge Martin'in önünde 13. oldu.

Raul Fernandez, ilk antrenman seansında yer almazken, sakatlığı nedeniyle hafta sonunun kalanında mücadele etmeyecek.

Aprilia sürücüsü Lorenzo Savadori, tıpkı Honda test sürücüsü Stefan Bradl gibi bu hafta sonu özel davetle piste çıktılar. İkili ilk seansta 23. ve 20. oldular.

Seans sonucu: