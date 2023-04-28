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MotoGP İspanya: İlk antrenmanda büyük sürpriz, Dani Pedrosa lider!

MotoGP efsanesi Dani Pedrosa, uzun süre sonra döndüğü MotoGP'deki ilk antrenman seansını 0.034 saniye farkla lider tamamlamayı başardı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
MotoGP İspanya: İlk antrenmanda büyük sürpriz, Dani Pedrosa lider!

2006-2018 sezonları arasında Repsol Honda ile MotoGP'de mücadele eden ve uzun kariyerine tam 31 zafer sığdıran Dani Pedrosa, birçok otoriteye göre şampiyon olamamış en iyi sürücü konumunda.

Emekli olduktan kısa süre sonra KTM ile anlaşan ve test sürücüsü olarak ikinci kariyerine başlayan Pedrosa, en son 2021 Steiermark GP'sinde Wildcard ile yarışma imkanı bulmuş ve o yarışı 10. sırada noktalamıştı.

Bu hafta sonu ikinci kez Wildcard ile geri dönen Pedrosa, gelişim için kullanılan KTM RC16 ile oldukça rekabetçiydi ve seansın son dakikalarında 1.36.770 yaparak seansı lider tamamlamayı başardı!

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin 0.034 saniye geride ikinci sıradaydı, LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami ise ilk üçü tamamladı.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seans özeti

İlk antrenman oldukça bunaltıcı hava koşullarıyla başladı, ilk turların ardından liderlik koltuğunda 1.38.697 ile KTM sürücüsü Jack Miller yer almaktaydı. 

Kısa süre sonra 1.38.540 yapan Pedrosa liderliği aldı, sonraki 10 dakika içinde liderlik sırayla Miguel Oliveira, Fabio Quartararo ve yeniden Miller'a geçti.

Bitime 18 dakika kala 1.37.810 yapan Pedrosa liderliği geri aldı, bu tur son altı dakikaya kadar zirvedeki yerini korudu.

Son altı dakikaya girildikten kısa süre sonra yumuşak lastiklerle piste çıkan Nakagami, 1.37.580 ile zirveyi almayı başardı, sonrasında zirvede yine ciddi değişiklikler gördük.

İlk olarak Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco 1.37.432 ile liderliği alırken, kısa bir süre sonra Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro yeni set yumuşak hamurla 1.37.090 yaparak zirvenin yeni sahibi oldu.

Son iki dakikaya girilirken tempo daha da arttı, ilk olarak Nakagami 1.37.044 ile, sonra da Martin 1.36.804 ile zirveyi ele geçirdiler -ta ki Pedrosa damalı bayrağa 1.36.770 ile gelene ve son sözü söyleyene dek!

Luca Marini ilk üçün sadece 0.009 saniye gerisinde dördüncü olurken; onu Brad Binder, Alex Marquez, Jack Miller, Francesco Bagnaia ve Maverick Vinales takip etti -bu, Yamaha hariç tüm üreticilerin ilk onda yer alması anlamına geliyor.

Son yarışın galibi Alex Rins ancak 12. sırada yer alabilirken, Quartararo 18, yeni bir egzoz test eden Franco Morbidelli ise 20. sırada kaldılar. İki Yamaha da yeni set hamur denemesi yapmadı.

Sakatlıktan dönen Enea Bastianini ancak 13 tur atabildiği seansı 22. sırada tamamlarken, sakatlığı süren Marc Marquez'in yerine iki sene sonra MotoGP'ye dönen Iker Lecuona ise 3.739 saniye geride sonuncu sırada kaldı.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Dani Pedrosa KTM 20 1'36.770  
2 Spain Jorge Martin Ducati 20 1'36.804 0.034
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'37.044 0.274
4 Italy Luca Marini Ducati 19 1'37.053 0.283
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1'37.090 0.320
6 South Africa Brad Binder KTM 20 1'37.097 0.327
7 Spain Alex Marquez Ducati 19 1'37.138 0.368
8 Australia Jack Miller KTM 19 1'37.262 0.492
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 17 1'37.388 0.618
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 19 1'37.389 0.619
11 France Johann Zarco Ducati 20 1'37.432 0.662
12 Spain Alex Rins Honda 19 1'37.487 0.717
13 Portugal Miguel Oliveira Aprilia 17 1'37.633 0.863
14 Italy Marco Bezzecchi Ducati 19 1'37.682 0.912
15 Spain Joan Mir Honda 18 1'37.850 1.080
16 Germany Stefan Bradl Honda 17 1'37.902 1.132
17 Spain Raul Fernandez Aprilia 19 1'38.055 1.285
18 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'38.073 1.303
19 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 19 1'38.104 1.334
20 Italy Franco Morbidelli Yamaha 16 1'38.106 1.336
21 Spain Augusto Fernandez KTM 19 1'38.278 1.508
22 Italy Enea Bastianini Ducati 13 1'38.931 2.161
23 Germany Jonas Folger KTM 18 1'39.545 2.775
24 Spain Iker Lecuona Honda 16 1'40.509 3.739
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