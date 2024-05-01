MotoGP, İspanya GP taraftar sayısını 100 bin civarında fazla saymış

İlk başta 300.000'den bir miktar az sayıda taraftarın, 2024 sezonunun dördüncü turu için Jerez pistine gelerek ev sahibi favoriler Marc Marquez, Jorge Martin ve Pedro Acosta'nın zafer mücadelesini izleyeceği bildirildi.

Bu, İspanya GP'sini serinin tarihinde en çok izlenen MotoGP etkinliği haline getirerek geçen yıl Fransa Grand Prix'si tarafından kırılan rekoru gölgede bıraktığı manasına geliyordu.

Ancak Pazartesi gecesi geç saatlerde MotoGP bir düzeltme yayınlayarak 26-28 Nisan'daki yarış hafta sonu boyunca Jerez'de sadece 181.289 taraftarın bulunduğunu açıkladı.

Bu rakam; 2024 İspanya GP'yi neredeyse 10 yıldır Jerez'de düzenlenen en geniş katılımlı yarış haline getirse de, tüm zamanların Fransa GP rekorundan hâlâ biraz uzakta.

Le Mans 2023 yılında 278,805 seyirciyi ağırladı ve 12 Mayıs'ta sezonun beşinci turuna ev sahipliği yapmaya hazırlanırken yine dolu tribünlere sahip olacak.

MotoGP yaptığı açıklamada hatadan dolayı kamuoyundan özür diledi ve hatanın arka planını açıkladı.

Açıklamada, "2024 İspanya GP'sinde MotoGP, etkinliğin bir önceki katılım rekorunu kırarak şimdiye kadarki en iyi katılımlı Grand Prix olduğu haberini yayınladı."

Miguel Oliveira, Trackhouse Yarış Ekibi Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Katılımcı sayılarında bir yanlış hesaplama oldu ve etkinlikteki atmosferi kutlama hevesimizle MotoGP yarışından hemen önce yanlış rakamlar yayınladık. Hatamızdan dolayı özür dileriz."

"Etkinliğin doğru hafta sonu katılım rakamı 181,289'dur; bu yeni bir rekor değildir ancak yaklaşık on yıldır Jerez'deki en iyi katılımlı Grand Prix'dir ve sporun şu anda keyfini çıkardığı olumlu seyirci ve katılım rakamları trendini sürdürmektedir."

"2024 İspanya GP'si de tüm zamanların klasiği olan devlerin kapışmasının ardından uzun yıllar boyunca en iyiler listelerinde yer alacak. Umarız dünyanın dört bir yanından katılan ve izleyen herkes Endülüs'teki inanılmaz yarış hafta sonundan keyif almıştır."

"MotoGP bundan sonra, 2023 Fransa Grand Prix'sine katılan 278.805 kişi sayesinde MotoGP tarihindeki en yüksek katılımlı etkinliğe ev sahipliği yapma rekorunu elinde tutan Le Mans'a gidiyor." sözlerine yer verildi.

Dorna'nın baş ticari sorumlusu Dan Rossomondo da Twitter/X üzerinden aynı açıklamayı paylaşırken şunları ekledi: "Bu işi yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız için üzgünüm. Özellikle de özel birkaç gün olduğu için üzgünüm."