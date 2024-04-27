MotoGP İspanya GP: Marc Marquez, Ducati ile ilk pole pozisyonunu elde etti!

Son yarış olan Amerika GP'sinde Gresini Ducati'ye geçtiktan sonra ilk kez lider giden Marquez, Jerez'de kendi seyircisinin önünde bir adım daha atarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Islak zeminde yapılan Q2 seansında ilk hızlı turu atan Marquez, 1:46.773'lük bir derece elde etti ve geçen yılki Portekiz Grand Prix'sinden sonra ilk pole pozisyonunu elde etti.

Bu pole pozisyonu, altı kez dünya şampiyonu olan Marquez'in medyaya Ducati'ye adaptasyon süresinin "bittiğini" söylemesinden bir gün sonra geldi.

Bezzecchi, VR46 takımı ile ikinciliği alırken, şampiyona lideri Jorge Martin ilk çizgideki son isim oldu.

Brad Binder ıslak koşullarda gerçekleşen seansı dördüncü sırada tamamlarken, geçen yılın İspanya GP galibi Francesco Bagnaia fabrika Ducati'siyle yedinci sırada kaldı.

Marc Marquez'in de katıldığı son antrenman seansında yağan yağmur 2. seans başladığında hafiflemiş olsa da, pist kuru zemin lastiklerine geçiş için yeterli seviyede kurumadı.

Marquez seansın başında 1:48.016 ile liderliği aldı anca kısa bir süre sonra Binder 1:47.807 ile liderliği devraldı.

Bitime üç dakikadan az bir süre kala Bezzecchi 1:47.044'lük dereceyle geçici olarak pole pozisyonunu aldı ancak Marquez'in atağını durdurmak için hiçbir şey yapamadı.

Marquez 1. virajda önden kayma yaşamasına rağmen 1:46.773'lük bir derece elde etti ve pole pozisyonu kendisinin oldu. Aldığı bu pole pozisyonu Ducati ile ilk toplamda ise 93. pole pozisyonu oldu.

Martin, Binder ve Fabio Di Giannantonio'nun arasında yarışa üçüncü sırada başlayacak.

Alex Marquez, Gresini Ducati ile altıncı sıraya alırken, son şampiyon Bagnaia'yı Morbidelli ve Enea Bastianini'nin (Ducati) önünde yedinci sırada kaldı.

Acosta 10. olurken, Vinales 11. ve Espargaro 12. oldu.