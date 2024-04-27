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MotoGP İspanya GP

MotoGP İspanya GP: Kazaların bol olduğu sprint yarışının galibi Martin oldu

Pramac'tan Jorge Martin, Marc Marquez'in yaptığı kazayla İspanya Grand Prix sprint zaferini hediye etmesinin ardından MotoGP şampiyonasındaki liderliğini sürdürdü.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sprint yarışının açılış turunda Martin liderliğe yükseldi. Ancak ilk Gresini Ducati galibiyetini gözüne kestiren ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Marquez, ilk turda üçüncü sıraya gerilemesine rağmen tekrar liderliğe çıktı.

Ancak dokuzuncu turda Marquez 9. virajda, Martin'in arkasındaki üçlü Alex Marquez, Enea Bastianini ve Brad Binder'in 5. virajda düştü.

Maverick Vinales bir sonraki turda üçüncü sıradayken aynı yerde kaza yaptı.

Toplamda, 25 sürücüden sadece 16'sı damalı bayrağa ulaşmayı başardı. 

Son şampiyon Francesco Bagnaia, üçüncü turun 1. virajında Marco Bezzecchi ve Brad Binder ile çarpışarak yarış dışı kaldı.

Tüm bu kaosun ardından Tech3'ün çaylak sürücüsü Pedro Acosta ikinci olurken, Yamaha'dan Fabio Quartararo 23. sıradan gelip podyumun son basamağına çıktı.

Martin, sprint yarışından sonra Acosta'nın 29 puan önünde şampiyona liderliğini sürdürürken, Bagnaia 42 puan geride kaldı.

Jerez'deki 12 turluk sprint için ışıklar söndüğünde Binder fabrika KTM'si ile gridde dördüncü sıradan liderliğe yükseldi.

Martin, Marquez'in önünde ikinci sıraya yerleşirken, Bagnaia kendini altıncı sırada buldu. 9. virajda Martin liderliği Binder'den geri aldı. 

Önde Marc Marquez, 9. virajda Binder'i zorlu bir hamleyle geçerek ikinci sıraya yerleşti. Ancak, KTM sürücüsü üçüncü turun son virajında geç frenle atak yapmasının ardından ikilinin dışarı açılmasına neden oldu.

Bu hamle Alex Marquez'in ikiliyi geçmesini sağladı.

Marc Marquez, Gresini takım arkadaşı ve kardeşi Alex Marquez'i 1. virajda ikinci olarak geçerken, Marco Bezzecchi'nin VR46 Ducati'sini Bagnaia'nın iç tarafına atmasıyla dışarı açıldı o esnada iç çizgide bulunan Binder ile Bezzecchi arasında kalan Bagnaia motosikletinden düştü ve yarış dışı kaldı.

Olay FIM komiserleri tarafından inceleme altına alındı ancak bu temastan bir ceza çıkmadı.

Tüm bu kaos içinde Martin, dördüncü turun başında Marc Marquez'e 1.3s fark atmıştı. Ancak Marquez yedinci turun başında Martin'i geride bıraktı.

Marquez, Martin'in 7. virajdan geçerken bir anlık boşluğundan faydalanarak 9. viraja doğru bir hamle yaptı ve bunu temiz bir şekilde uygulayarak liderliğe yükseldi.

Ancak dokuzuncu turda, Alex Marquez, Binder ve Bastianini'nin 5. virajda aynı şekilde kaza yapmasından saniyeler sonra Marquez 9. virajda düşerek 2021'den bu yana ilk kez kazanma eline geçen kazanma şansı son buldu.

Yarışın sonuna kadar Martin rahat bir şekilde liderlikte kaldı ve İspanyol pilot yılın ikinci sprint galibiyetini Acosta'nın 2.970 saniye önünde aldı.

Yamaha'dan Quartararo, yarışın sonunu saran kaos ortaya çıkmadan önce dokuzuncu sırada dolaşırken, kariyerinin en iyi geri dönüşünü başararak 23. sıradan gelip podyuma çıktı.

Vinales'in 10. turda üçüncü sıradayken 5. virajda düşmesinin ardından Quartararo kendini beklenmedik bir kürsü pozisyonunda buldu. Jerez'de KTM adına wildcard ile yarışan Dani Pedrosa'yı 0.050 saniye farkla geride bırakarak üçüncülüğü elde etti.

Pramac Ducati adına ilk beşi tamamlayan Franco Morbidelli, son turun son virajında LCR Honda'dan Johann Zarco'yu geçtikten sonra Zarco da motosikletinden düştü.

Marc Marquez düştükten sonra dokuzunculuğa geriledi ancak ön tarafta tekrar düşenler olması sebebiyle altıncı olan Raul Fernandez'in ardında yedinci oldu. 

Tech3'ten Augusto Fernandez ve Oliveira son sprint puanlarını aldılar.

MotoGP İspanya GP Sprint Yarışı

Poz. Sürücü Marka Fark
Jorge Martín Ducati  
Pedro Acosta KTM 2.970
Fabio Quartararo Yamaha 7.052
Dani Pedrosa KTM 7.102
Franco Morbidelli Ducati 8.481
Raul Fernandez Aprilia 15.882
Marc Marquez Ducati 18.131
Augusto Fernandez KTM 18.278
Miguel Oliveira Aprilia 18.418
10  Joan Mir Honda 18.553
11  Takaaki Nakagami Honda 21.136
12  Johann Zarco Honda 21.948
13  Fabio Di Giannantonio Ducati 23.478
14  Jack Miller KTM 37.901
15  Alex Rins Yamaha 1'02.288
16  Lorenzo Savadori Aprilia 1'22.979
Luca Marini Honda  
Stefan Bradl Honda  
Maverick Vinales Aprilia  
Alex Marquez Ducati  
Brad Binder KTM  
Enea Bastianini Ducati  
Marco Bezzecchi Ducati  
F.Bagnaia Ducati  
Aleix Espargaro Aprilia  

 

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