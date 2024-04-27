MotoGP İspanya GP: Kazaların bol olduğu sprint yarışının galibi Martin oldu

Sprint yarışının açılış turunda Martin liderliğe yükseldi. Ancak ilk Gresini Ducati galibiyetini gözüne kestiren ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Marquez, ilk turda üçüncü sıraya gerilemesine rağmen tekrar liderliğe çıktı.

Ancak dokuzuncu turda Marquez 9. virajda, Martin'in arkasındaki üçlü Alex Marquez, Enea Bastianini ve Brad Binder'in 5. virajda düştü.

Maverick Vinales bir sonraki turda üçüncü sıradayken aynı yerde kaza yaptı.

Toplamda, 25 sürücüden sadece 16'sı damalı bayrağa ulaşmayı başardı.

Son şampiyon Francesco Bagnaia, üçüncü turun 1. virajında Marco Bezzecchi ve Brad Binder ile çarpışarak yarış dışı kaldı.

Tüm bu kaosun ardından Tech3'ün çaylak sürücüsü Pedro Acosta ikinci olurken, Yamaha'dan Fabio Quartararo 23. sıradan gelip podyumun son basamağına çıktı.

Martin, sprint yarışından sonra Acosta'nın 29 puan önünde şampiyona liderliğini sürdürürken, Bagnaia 42 puan geride kaldı.

Jerez'deki 12 turluk sprint için ışıklar söndüğünde Binder fabrika KTM'si ile gridde dördüncü sıradan liderliğe yükseldi.

Martin, Marquez'in önünde ikinci sıraya yerleşirken, Bagnaia kendini altıncı sırada buldu. 9. virajda Martin liderliği Binder'den geri aldı.

Önde Marc Marquez, 9. virajda Binder'i zorlu bir hamleyle geçerek ikinci sıraya yerleşti. Ancak, KTM sürücüsü üçüncü turun son virajında geç frenle atak yapmasının ardından ikilinin dışarı açılmasına neden oldu.

Bu hamle Alex Marquez'in ikiliyi geçmesini sağladı.

Marc Marquez, Gresini takım arkadaşı ve kardeşi Alex Marquez'i 1. virajda ikinci olarak geçerken, Marco Bezzecchi'nin VR46 Ducati'sini Bagnaia'nın iç tarafına atmasıyla dışarı açıldı o esnada iç çizgide bulunan Binder ile Bezzecchi arasında kalan Bagnaia motosikletinden düştü ve yarış dışı kaldı.

Olay FIM komiserleri tarafından inceleme altına alındı ancak bu temastan bir ceza çıkmadı.

Tüm bu kaos içinde Martin, dördüncü turun başında Marc Marquez'e 1.3s fark atmıştı. Ancak Marquez yedinci turun başında Martin'i geride bıraktı.

Marquez, Martin'in 7. virajdan geçerken bir anlık boşluğundan faydalanarak 9. viraja doğru bir hamle yaptı ve bunu temiz bir şekilde uygulayarak liderliğe yükseldi.

Ancak dokuzuncu turda, Alex Marquez, Binder ve Bastianini'nin 5. virajda aynı şekilde kaza yapmasından saniyeler sonra Marquez 9. virajda düşerek 2021'den bu yana ilk kez kazanma eline geçen kazanma şansı son buldu.

Yarışın sonuna kadar Martin rahat bir şekilde liderlikte kaldı ve İspanyol pilot yılın ikinci sprint galibiyetini Acosta'nın 2.970 saniye önünde aldı.

Yamaha'dan Quartararo, yarışın sonunu saran kaos ortaya çıkmadan önce dokuzuncu sırada dolaşırken, kariyerinin en iyi geri dönüşünü başararak 23. sıradan gelip podyuma çıktı.

Vinales'in 10. turda üçüncü sıradayken 5. virajda düşmesinin ardından Quartararo kendini beklenmedik bir kürsü pozisyonunda buldu. Jerez'de KTM adına wildcard ile yarışan Dani Pedrosa'yı 0.050 saniye farkla geride bırakarak üçüncülüğü elde etti.

Pramac Ducati adına ilk beşi tamamlayan Franco Morbidelli, son turun son virajında LCR Honda'dan Johann Zarco'yu geçtikten sonra Zarco da motosikletinden düştü.

Marc Marquez düştükten sonra dokuzunculuğa geriledi ancak ön tarafta tekrar düşenler olması sebebiyle altıncı olan Raul Fernandez'in ardında yedinci oldu.

Tech3'ten Augusto Fernandez ve Oliveira son sprint puanlarını aldılar.

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