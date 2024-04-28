MotoGP İspanya GP: Heyecan dolu yarışta Bagnaia, Marquez'e geçit vermedi!

Yarışa 7. sıradan başlayan Bagnaia, çok iyi bir ilk turun ardından galibiyet mücadelesine ortak oldu ve Jorge Martin ile pole pozisyonundan başlayan Marc Marquez'in olduğu grupla mücadeleye başladı.

Bu üçlüden ilk turlarda öne çıkan isim, sprint yarışının da galibi Martin'di. Martin, birkaç pozisyon değişikliğinin ardından liderliği ele geçirdi ancak hemen arkasında Bagnaia bulunuyordu.

Liderliğini korumak için zorlayan Martin, yarışın bitmesine 15. tur kala düşerek yarışa veda edince Bagnaia liderliğe yükseldi.

Bagnaia liderliğe yükseldiğinde, onun arkasında ilk turlarda lider gruba dahil olan Marco Bezzecchi vardı. Bagnaia'nın liderliğe yükseldiğini gören Marquez, çok geçmeden Bezzecchi'yi geçerek 2. sıraya yükseldi ve turlar ilerledikçe Bagnaia ile farkı minik minik kırpmaya başladı. İkili arasındaki fark 0.7 sn civarındayken son 5 tura girerken bu fark 0.2 sn'nin altına kadar düştü!

Marquez'in ilk hamlesi, son 4 tura girmeden önce geldi. İkili minik bir temasla uzun süre yan yana gittiler. İlk mücadelede Bagnaia önde kalmayı başardı. 21. turun içerisinde Marquez bir kez daha denedi, öne geçti ancak virajdan çıkışta yerini koruyamadı.

Son 2 tura girerken Bagnaia bir miktar hızlandı ve pistin en hızlı yarış turuyla farkı yarım saniyenin üzerine çıkardı. Marquez, kalan bölümde zorlamaya devam etse de Bagnaia'nın performansına cevap veremedi ve Jerez'de zafer Bagnaia'nın oldu.

Bagnaia Jerez'deki zaferle bu sezon ikinci ana yarış galibiyetini elde ederken, Martin'in düşmesiyle puan farkını önemli ölçüde kapatmış oldu. Martin 92 puanda kalırken, Bagnaia kazandığı 25 puanla 75 puana yükseldi ve ikinci sıraya yükseldi.

Gresini Ducati'de bir önceki seneye ait motosikletle yarışan Marquez, Jerez'deki ikincilikle Ducati ile ilk ana yarış podyumunu alırken, 2022 Avustralya'dan sonra ilk kez kuru zeminde podyuma çıktı.

Liderlik mücadelesine ayak uyduramayan Bezzecchi, 3. olarak Jerez'de podyumu tamamlayan isim oldu. Podyumun arkasında Alex Marquez ve Enea Bastianini vardı. Ducati böylece Jerez'de ilk 5 sırada yer aldı.

Ducati motosikletlerinin arkasında en iyi isim, 6. sıradaki KTM sürücüsü Brad Binder olurken onu Di Giannantonio, Miguel Oliveira, Maverick Vineles takip ettiler.

Sezonun flaş çaylağı Pedro Acosta, ilk turda Johann Zarco ile yaşadığı temasın ardından 18. sıraya kadar geriledi ve podyum mücadelesinin çok uzağına düştü. Acosta, yaptığı geçişlerle ancak 10. sıraya kadar yükselebildi.

Jerez'de puan kazanan son isimler Raul Fernandez, Joan Mir, Alex Rins, Takaaki Nakagami ve Fabio Quartararo oldular. Stefan Bradl ve Luca Marini yarışı tamamlayabilen son isimler oldular.

Augusto Fernandez, Jack Miller, Franco Morbidelli, Lorenzo Savadori, Martin, Zarco, Aleix Espargaro ve Dani Pedrosa yarışı tamamlayamayan isimlerdi.

Miller ve Morbidelli arasında yaşanan kaza ile Espargaro ve Zarco arasında yaşanan kaza yarıştan sonra hakemler tarafından incelenecek.

Sezonun 5. yarışı olan Fransa GP, 10 - 12 Mayıs tarihleri arasında koşulacak.

Devamı gelecek...