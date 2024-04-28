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MotoGP İspanya GP
Yarış raporu

MotoGP İspanya GP: Heyecan dolu yarışta Bagnaia, Marquez'e geçit vermedi!

2024 Dünya MotoGP Şampiyonası'nın İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilen 4. yarışında zafer, son iki sezonun şampiyonu Francesco Bagnaia'nın oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa 7. sıradan başlayan Bagnaia, çok iyi bir ilk turun ardından galibiyet mücadelesine ortak oldu ve Jorge Martin ile pole pozisyonundan başlayan Marc Marquez'in olduğu grupla mücadeleye başladı.

Bu üçlüden ilk turlarda öne çıkan isim, sprint yarışının da galibi Martin'di. Martin, birkaç pozisyon değişikliğinin ardından liderliği ele geçirdi ancak hemen arkasında Bagnaia bulunuyordu.

Liderliğini korumak için zorlayan Martin, yarışın bitmesine 15. tur kala düşerek yarışa veda edince Bagnaia liderliğe yükseldi.

Bagnaia liderliğe yükseldiğinde, onun arkasında ilk turlarda lider gruba dahil olan Marco Bezzecchi vardı. Bagnaia'nın liderliğe yükseldiğini gören Marquez, çok geçmeden Bezzecchi'yi geçerek 2. sıraya yükseldi ve turlar ilerledikçe Bagnaia ile farkı minik minik kırpmaya başladı. İkili arasındaki fark 0.7 sn civarındayken son 5 tura girerken bu fark 0.2 sn'nin altına kadar düştü!

Marquez'in ilk hamlesi, son 4 tura girmeden önce geldi. İkili minik bir temasla uzun süre yan yana gittiler. İlk mücadelede Bagnaia önde kalmayı başardı. 21. turun içerisinde Marquez bir kez daha denedi, öne geçti ancak virajdan çıkışta yerini koruyamadı.

Son 2 tura girerken Bagnaia bir miktar hızlandı ve pistin en hızlı yarış turuyla farkı yarım saniyenin üzerine çıkardı. Marquez, kalan bölümde zorlamaya devam etse de Bagnaia'nın performansına cevap veremedi ve Jerez'de zafer Bagnaia'nın oldu.

Bagnaia Jerez'deki zaferle bu sezon ikinci ana yarış galibiyetini elde ederken, Martin'in düşmesiyle puan farkını önemli ölçüde kapatmış oldu. Martin 92 puanda kalırken, Bagnaia kazandığı 25 puanla 75 puana yükseldi ve ikinci sıraya yükseldi.

Gresini Ducati'de bir önceki seneye ait motosikletle yarışan Marquez, Jerez'deki ikincilikle Ducati ile ilk ana yarış podyumunu alırken, 2022 Avustralya'dan sonra ilk kez kuru zeminde podyuma çıktı.

Liderlik mücadelesine ayak uyduramayan Bezzecchi, 3. olarak Jerez'de podyumu tamamlayan isim oldu. Podyumun arkasında Alex Marquez ve Enea Bastianini vardı. Ducati böylece Jerez'de ilk 5 sırada yer aldı.

Ducati motosikletlerinin arkasında en iyi isim, 6. sıradaki KTM sürücüsü Brad Binder olurken onu Di Giannantonio, Miguel Oliveira, Maverick Vineles takip ettiler.

Sezonun flaş çaylağı Pedro Acosta, ilk turda Johann Zarco ile yaşadığı temasın ardından 18. sıraya kadar geriledi ve podyum mücadelesinin çok uzağına düştü. Acosta, yaptığı geçişlerle ancak 10. sıraya kadar yükselebildi.

Jerez'de puan kazanan son isimler Raul Fernandez, Joan Mir, Alex Rins, Takaaki Nakagami ve Fabio Quartararo oldular. Stefan Bradl ve Luca Marini yarışı tamamlayabilen son isimler oldular.

Augusto Fernandez, Jack Miller, Franco Morbidelli, Lorenzo Savadori, Martin, Zarco, Aleix Espargaro ve Dani Pedrosa yarışı tamamlayamayan isimlerdi.

Miller ve Morbidelli arasında yaşanan kaza ile Espargaro ve Zarco arasında yaşanan kaza yarıştan sonra hakemler tarafından incelenecek.

Sezonun 5. yarışı olan Fransa GP, 10 - 12 Mayıs tarihleri arasında koşulacak.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 25

-

       25
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 25

+0.372

0.372

 0.372     20
3 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 25

+3.903

3.903

 3.531     16
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 25

+7.205

7.205

 3.302     13
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 25

+7.253

7.253

 0.048     11
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+7.801

7.801

 0.548     10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 25

+10.063

10.063

 2.262     9
8 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 25

+10.979

10.979

 0.916     8
9 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 25

+11.217

11.217

 0.238     7
10 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 25

+20.762

20.762

 9.545     6
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+23.508

23.508

 2.746     5
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 25

+23.584

23.584

 0.076     4
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 25

+28.452

28.452

 4.868     3
14 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 25

+29.049

29.049

 0.597     2
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 25

+32.015

32.015

 2.966     1
16 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 25

+41.433

41.433

 9.418      
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 25

+43.323

43.323

 1.890      
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 19

6 laps

     Yarış dışı  
dnf Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 17

8 laps

     Yarış dışı  
dnf Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 17

8 laps

     Yarış dışı  
dnf Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 11

14 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 10

15 laps

     Yarış dışı  
dnf France J. Zarco Team LCR 5 Honda 9

16 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 9

16 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 26 KTM 3

22 laps

     Kaza  
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Devamı gelecek...

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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