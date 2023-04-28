MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak!

Jerez'deki bir saatlik öğleden sonra seansı genel olarak yavaş geçti, ancak son dakikalarda herkes bir anda çılgınca gaza basmaya başladı ve ortalık karıştı.

Tüm bu kaosun ardından liderlik koltuğu Espargaro'ya, ikinci sıra takım arkadaşı Maverick Vinales'e, üçüncü sıra ise Jack Miller'a gitti. İlk antrenman seansının lideri Dani Pedrosa dokuzunculuğu aldı ve direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı!

Geçen yıl bu pistte galibiyete uzanan Bagnaia, yine bu pistte dört pole pozisyonu kazanan Quartararo ve şampiyona lideri Marco Bezzecchi için felaket bir öğleden sonra oldu; üç isim de ilk 10'a giremedi ve yarın sıralama turlarına Q1'den başlayacaklar.

Seans özeti

Söylediğimiz gibi seans oldukça yavaş başladı ve Marc Marquez'in yedeği Iker Lecuona hariç kimse derecesini geliştiremedi -o da zaten son sıradaydı.

Lecuona 12. dakikada son virajda kaza geçirdi ve bariyerlere çarptı. Honda sürücüsünde bir sıkıntı yoktu, ancak bariyerlerin onarılması gerekiyordu, dolayısıyla seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seans 10 dakika sonra yeniden başladı, ancak son 13 dakikaya kadar dereceler neredeyse hiç gelişmedi.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk büyük hamle, 1.36.899 ile kombine sıralamada üçüncü sıraya yükselen Vinales'ten geldi.

Seansın bitimine sadece 40 saniye kala, Vinales 1.36.710 ile Pedrosa'nın ilk seanstaki en iyi derecesini de geride bıraktı!

Ancak kısa süre sonra çok iyi bir tur atan Aleix Espargaro, 1.36.708 yaparak sadece 0.002 saniye farkla takım arkadaşını geride bıraktı!

Jack Miller üçüncü, Johann Zarco dördüncü, Miguel Oliveira beşinci sıralarda yer aldılar. Alex Marquez altıncılığı alırken, onu hayal kırıklığı yaşayan Bezzecchi ve Bagnaia izledi.

İlk onu ise Pedrosa ve Luca Marini tamamladılar.

Quartararo, fabrika Yamaha'sıyla takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin önünde 16. olurken, Honda'da iki kez kaza yapan Joan Mir 18. oldu.

Sakatlıktan dönmeye çalışan Enea Bastianini 21. sırada kalırken, son üç sırada Augusto Fernandez, Jonas Folger ve Iker Lecuona yer almaktalar.

Direkt olarak Q2'ye kalan sürücüler şu şekilde: Jorge Martin, Johann Zarco, Jack Miller, Dani Pedrosa, Miguel Oliveira, Alex Marquez, Takaaki Nakagami ve Luca Marini. Miller ve joker olarak yarışan Pedrosa'nın yanı sıra Oliveira, Alex Marquez, Takaaki Nakagami.

MotoGP İspanya - 2. antrenman