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MotoGP / İspanya GP Sıralama turları raporu

MotoGP İspanya: Espargaro kendi evinde pole pozisyonunda, Miller ikinci!

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'ya gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
MotoGP İspanya: Espargaro kendi evinde pole pozisyonunda, Miller ikinci!

Heyecanla beklenen 2023 MotoGP sezonu, geçtiğimiz ayın sonunda Portekiz'de start almıştı, ardından ara verilmeden Arjantin'e gelinmiş ve sezonun ikinci yarışı koşulmuştu. MotoGP padoğu, bir haftalık aranın ardından Texas, Amerika'ya gelmiş ve "beygir gücü rodeocuları" COTA'da piste çıkmıştı. 

Sezonun 4. hafta sonu ise Jerez'de gerçekleştiriliyor ve sürücülerin oldukça yakından tanıdığı Jerez Pisti'nde oldukça çekişmeli bir sıralama seansı izledik. 

Sprint yarış ve Grand Prix dizilimini belirleyecek bu seansta en hızlı derece Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'dan geldi. 

İspanyol sürücü, böylelikle hem bugünkü Sprint yarışına hem de yarın gerçekleştirilecek ana yarışa pole pozisyonundan başlamaya hak kazandı. 

Yarış gridi: 

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Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1 seansı

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistteydi. 

Portekiz'de sakatlık yaşayan Pol Espagraro ile Marc Marquez bu hafta sonu da motosikletlerinde yoktu. Tech3 GasGas'da Espargaro'nun yerine Jonas Folger, Honda'da ise Marquez yerine Iker Lecuona yarışıyordu. 

Portekiz'de sakatlanan bir başka isim olan Enea Bastianini ise motosikletine dönmeyi başardı ama antrenman turlarının ardından büyük acı yaşadığından hafta sonundan çekildi. Dolayısıyla İtalyan sürücüyü de sürüş yaparken izleyemedik.  

Q1'de Franceso Bagnaia, Marco Bezzecchi Fabio Quartararo bazı yüksek profilli isimleri de gördük.

Q1'de mücadele eden 12 isim şöyleydi: Franceso Bagnaia, Raul Fernandez, Alex Rins, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Joan Mir, Fabio di Giannantonio, Stefan Bradl, Enea Bastianini, Jonas Folger, Iker Lecuona, Augusto Fernandez. 

İdeal koşullarda gerçekleştirilen seansın orta noktasına geldiğimizde Marco Bezzecchi 1:36.886 ile ilk sıradaydı. Fabio Quartararo ise ikinciydi. Binder, Morbidelli ve Bagnaia ise ilk 5'i tamamlıyordu. 

Bitime 5 dakika kala sürücüler son denemeleri için piste çıktılar. Seansın sonunda ise Bagnaia 1:36.493 ile ilk sıradaydı. Brad Binder ise 0.048 saniye geride ikinciydi. 

Böylelikle bu iki isim Q2'ye kaldılar. Şampiyona lideri Marco Bezzecchi ise 0.085 saniye geride üçüncü sıradaydı ve elendi. 

Franco Morbidelli de dördüncü olarak elendi ama takım arkadaşının önündeydi. Di Giannantonio ilk 5'i tamamlarken, Quartararo altıncı oldu. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 7 1'36.493     165.015
2 South Africa Brad Binder 7 1'36.541 0.048 0.048 164.933
3 Italy Marco Bezzecchi 9 1'36.578 0.085 0.037 164.869
4 Italy Franco Morbidelli 8 1'36.793 0.300 0.215 164.503
5 Italy Fabio Di Giannantonio 8 1'36.967 0.474 0.174 164.208
6 France Fabio Quartararo 8 1'37.072 0.579 0.105 164.030
7 Spain Raul Fernandez 8 1'37.164 0.671 0.092 163.875
8 Spain Alex Rins 8 1'37.256 0.763 0.092 163.720
9 Germany Stefan Bradl 8 1'37.297 0.804 0.041 163.651
10 Spain Joan Mir 8 1'37.346 0.853 0.049 163.569
11 Spain Augusto Fernandez 8 1'37.753 1.260 0.407 162.888
12 Germany Jonas Folger 8 1'38.492 1.999 0.739 161.665
13 Spain Iker Lecuona 8 1'38.582 2.089 0.090 161.518
14 Italy Enea Bastianini 0        
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2 seansı

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

Q2 seansında şu isimler mücadele etti: Aleix Espagraro, Maverick Vinales, Dani Pedrosa, Jorge Martin, Johann Zarco, Jack Miller, Miguel Oliveira, Alex Marquez, Takaaki Nakagami, Luca Marini, Bagnaia, Binder. 

Q2 seansının başında sürücüleri bir sürpriz karşıladı: Yağmur! 

Aslında Q1 seansının son anlarında kendisini gösteren yağmur, Q1 seansının sonunda yeni yeni yağmaya başlayan yağmur, sürücüleri pek etkilememişti.

Ancak Q2 seansı başlarken yağmur artık gerçek bir tehditti. İşin garip tarafı, tüm pist ıslanmıyordu; yağmur sadece 1 ve 6. virajın ıslanmasına neden oldu. 

Yine de Binder hariç herkes slick'lerle piste çıktı. Evet, slick lastikler biraz kayıyordu ama kesinlikle yağmur lastiklerinden daha hızlılardı. 

Her turda dereceler daha da hızlanıyordu ve her şey son turlara kalmıştı. Aleix Espargaro, son turunda 1:37.216 yaparak en hızlı isim oldu ve MotoGP kariyerinin 5. pole pozisyonuna uzandı. 

 

Espargaro çizgiyi geçmeden önce zirvede olan Miller ise ikinci oldu. Bu tarz çetrefilli koşulların usta ismi Miller, Espargaro'nun 0.221 saniye kadar gerisinde ikinciydi. 

Pramac Ducati'den Jorge Martin ise Miller'ın 0.021 saniye gerisinde ilk çizgiyi tamamladı. Böylelikle Jerez'de ilk çizgide 2 İspanyol olacak. 

Q1'den gelen sürücüler arka arkaya dizildiler: Binder dördüncü, Bagnaia beşinciydi. 

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM'nin özel davetiyle yarışa Dani Pedrosa yine harika bir performans sergiledi ve altıncı sırayı aldı. Onun arkasında Miguel Oliveira, Johann Zarco ve Luca Marini yer aldı. 

Espargaro'nun takım arkadaşı Maverick Vinales 10. oldu. Son iki sıra ise Nakagami ile Alex Marquez'e gitti. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Aleix Espargaro 9 1'37.216     163.787
2 Australia Jack Miller 7 1'37.437 0.221 0.221 163.416
3 Spain Jorge Martin 8 1'37.458 0.242 0.021 163.381
4 South Africa Brad Binder 8 1'37.532 0.316 0.074 163.257
5 Italy Francesco Bagnaia 8 1'37.557 0.341 0.025 163.215
6 Spain Dani Pedrosa 8 1'37.583 0.367 0.026 163.171
7 Portugal Miguel Oliveira 9 1'37.596 0.380 0.013 163.150
8 France Johann Zarco 7 1'37.616 0.400 0.020 163.116
9 Italy Luca Marini 9 1'37.666 0.450 0.050 163.033
10 Spain Maverick Viñales 7 1'37.765 0.549 0.099 162.868
11 Japan Takaaki Nakagami 9 1'37.876 0.660 0.111 162.683
12 Spain Alex Marquez 9 1'37.920 0.704 0.044 162.610
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MotoGP Jerez 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Oliveira lider, Quartararo ikinci

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