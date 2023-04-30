MotoGP İspanya: Bagnaia kazandı ve şampiyona liderliğine yükseldi, KTM 2-3 yaptı, Bezzecchi düştü!

MotoGP'de sezonun 4. yarışı bugün İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi ve Moto3 ile Moto2 sınıflarının ardından son olarak premier sınıf piste çıktı.

Motosiklet yarışlarının en üst sınıfında bu hafta sonu yine yeni yüzler gördük.

Portekiz'de sakatlık yaşayan Pol Espagraro ile Marc Marquez bu hafta sonu da motosikletlerinde olamadılar. Tech3 GasGas'da Espargaro'nun yerine Jonas Folger, Honda'da ise Marquez yerine WSBK'dan Iker Lecuona yarıştı.

Buna ek olarak, MotoGP'nin efsanelerinden Dani Pedrosa, KTM'nin özel davetiyle Jerez'e geldi ve o da bu hafta sonu mücadele etti.

Portekiz'de sakatlanan bir başka isim olan Enea Bastianini ise motosikletine dönmeyi başarmıştı ama antrenman turlarının ardından büyük acı yaşadığından hafta sonundan çekildi. Dolayısıyla İtalyan sürücüyü de sürüş yaparken izleyemedik.

Yarış öncesinde gridde bir İspanyol ilk cepteydi: Aleix Espargaro. Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna uzanan Espagraro, tıpkı dün olduğu gibi bugün de kendi evindeki yarışa ilk sıradan başladı.

Jack Miller ve Jorge Martin ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. İkinci çizgide ise Sprint yarış galibi Brad Binder, Francesco Bagnaia ve özel davetle yarışan Dani Pedrosa vardı.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Isınma turunun da tamamlanmasıyla herkes griddeki yerini aldı ve 25 turluk yarış başladı. Startta neredeyse Sprint yarışın tekrarını yaşadık: Tıpkı dün olduğu gibi KTM'ler yine çizgiden roket gibi uçtular ve ilk virajı 1-2 döndüler. Sonrasında da ikinci virajda yaşanan bir kaza nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.

Yarışa 16. sıradan başlayan Fabio Quartararo, ikinci virajda Marco Bezzecchi ve Miguel Oliveira'nın motosikletleri arasında sıkışıp düştü ve Oliveira'yı da düşürdü.

Bezzecchi yoluna devam edebildi ama Quartararo ile Oliveira ise oldukça sert bir şekilde düştüler. Oliveira sert bir şekilde kafasını yere vurmasının ardından bariyerlere çarptı.

Bu kazanın ardından hemen kırmızı bayraklar çıktı ve doktorlar hem Quartararo hem de Oliveira'ya müdahale ettiler.

Neyse ki iki sürücünün de bilinci açıktı ama Oliveira'nın sol omzu çıkmıştı. Sezonun ilk yarışında da kendi hatası olmayan bir kazaya karışan ve sakatlanan Oliveira, maalesef yine kendi hatası olmayan bir kazaya karıştı ve yine sakatlandı.

Portekizli sürücü, 2023'e cidden oldukça şanssız bir başlangıç yaptı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bahsettiğimiz gibi ilk turdaki kazadan dolayı kırmızı bayraklar çıktı, bu da orijinal grid dizilimiyle yeniden start alınacağı anlamına geliyordu.

Oliveira, sağlık merkezindeydi ve sol omzu çıktığı açıklandı ve kendisi yarışabilecek durumda değildi. Quartararo ise kazadan dolayı biraz acı hissetse de M1'ine bindi ve gridin yolunu tuttu.

Isınma turunda ise enteresan bir karar geldi: Hakemler, iki motosiklet arasında sandviç olan Quartararo'ya "sorumsuz sürüş" nedeniyle uzun tur cezası verdiler.

Önce ısınma sonra da formasyon turunun tamamlanmasıyla Espargaro ilk cebe yerleşti. Ardından Miller ve Martin de geldiler.

Diğer sürücülerin de ceplerine yerleşmesiyle artık 24 tur olan yarış orijinal grid dizilimiyle yeniden başladı.

KTM'ler yine roket gibi kalktılar ama bu sefer Binder ilk virajda liderdi, Miller ikinciydi. Pole'den kalkan Espargaro yine ön lastiği yerde tutmakta zorlandı ve 5. sıraya kadar geriledi.

Bagnaia ile Martin ise 3. sıra için mücadele etti ve Bagnaia, 3. sıraya yükseldi. Böylelikle ilk turu Binder, Miller, Bagnaia, Martin, Espargaro ilk 5'i tamamladık.

Yarışın 2. startı:

İlk turda düşen 2 sürücü oldu: Alex Rins ve evet, doğru tahmin ettiniz, Joan Mir.

LCR Honda'da Rins motosikletine geri dönüp yarışa devam edebildi ama 2 tur sonra garaja gelerek yarışı bıraktı. Fabrika Honda'da da Mir yarışa devam edemedi ve bu sezon bir kez daha yarış kalmış oldu.

Joan Mir, Repsol Honda Team crash Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci tura geldiğimizde liderlik el değiştirdi ve Miller, takım arkadaşını geçerek ilk sıraya çıktı. Ön tarafta KTM'lerin mücadelesi vardı ve Binder, 5. tura girilirken yeniden zirvedeydi.

3. sıradaki Bagnaia ise yarışın bu noktasında öndeki KTM'leri yakından takip ediyordu ve İtalyan sürücü, 5. turun son bölümünde Miller'ı geçerek 2. sıraya yükseldi.

İtalyan sürücü, bu atağı yaparken Miller'la temas yaşadı ve bu, biraz agresif bir ataktı. Hakemler de bu ataktan dolayı Bagnaia'ya 1 sıra pozisyon düşme cezası verdiler ve Ducati sürücüsü, 2. sırayı Miller'a geri bırakmak zorunda kaldı.

Bu esnada Quartararo, uzun tur cezasını doğru çekmediği için bir uzun tur cezası aldı.

Quartararo'nun 2. kez uzun tur cezası çekmesine neden olan an:

10. tura geldiğimizde, Bagnaia, ikinci sıra için yeniden Miller'ı geçmeye çalıştı ama Avustralyalı sürücü motosikletini çok iyi konumlandırdı ve pozisyonunu korudu.

Yarışın orta noktasına, 12. tura geldiğimizde Binder, Miller, Bagnaia, Martin, Johann Zarco, Espargaro ilk 6'sı vardı.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, 15. turun sonunda Miller'ı geçmeyi başardı ve bu sefer kendisine ceza getirmeyecek bir geçişle ikinci sıraya yükseldi.

Bu noktada lider Binder, 0.750 saniye kadar öndeydi ama Bagnaia, ikinci sırayı almasıyla birlikte hemen arayı azaltmaya başladı. Üçüncü sıraya gerileyen Miller ise Martin'in baskısı altına girdi.

17. tura girdiğimizde ise iki Ducati birden yerde kaldı: Johann Zarco ve şampiyona lideri Marco Bezzecchi!

Jerez'e şampiyona lideri olarak gelen Bezzecchi, bu kazasıyla birlikte şampiyona liderliğini kaybetmiş oldu.

Bezzecchi'nin kazası:

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team crash Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 5 tura girilirken Binder, Bagnaia, Miller, Martin, Espargaro ilk 5'i devam ediyordu ama Bagnaia, son 5 tura girilmesiyle vites artırdı.

Ducati sürücüsü, yarışın en hızlı turunu kaydetti ve Binder'ın hemen arkasına geldi. Bagnaia'nın geçiş yapması artık an meselesiydi ve bitime 3 tur kala, Bagnaia temiz bir atakla liderliğe yükseldi.

Binder, kalan turlarda Bagnaia'ya geri atak yapamadı ve ustaca bir sürüş ortaya çıkaran İtalyan sürücü, Jerez'de zaferin ismi oldu. Bagnaia, böylelikle bu sezon düşmediği 2. yarışı da kazanmış oldu ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Bezzecchi'nin kaza yaptığı bu yarışı kazanan Bagnaia, şu anda Bezzecchi'nin 22 puan önünde şampiyona lideri konumunda.

KTM'de Brad Binder harika bir hafta sonunu geride bıraktı. Binder ana yarışta zafere ulaşamasa da hem Sprint yarışta zafere ulaştı hem de ana yarışta 2. oldu ve büyük puanlar topladı.

Jack Miller ise damalı bayrağı 3. sırada gördü ve podyumu tamamladı. Böylelikle fabrika KTM iki sürücüsüyle birden podyuma çıkmış oldu.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Ducati'de Jorge Martin sağlam bir hafta sonunu arkasında bıraktı ve ana yarışı 4. sırada noktaladı.

Pole pozisyonundan başlayan Aleix Espargaro, kendi evindeki yarışta ilk 5'i tamamlarken; VR46 sürücüsü Luca Marini altıncıydı.

Bu hafta sonu özel davetle yarışan Dani Pedrosa, tüm hafta sonu harika performans sergiledi ve ana yarışı 7. sırada tamamladı.

Alex Marquez sekizinci sırayı alırken; Takaaki Nakagami dokuzuncuydu.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışı 10. sırada tamamlayan Fabio Quartararo, gerçekten kabus gibi bir hafta sonunu arkasında bıraktı. Sıralama turlarını 16. sırada tamamlayan Quartararo, yarışın 1. startında ciddi bir kazaya karışmasının ardından tartışılacak bir uzun tur cezası aldı.

Sonrasında da uzun tur cezasını doğru çekemediği için ikinci kez uzun tur cezası alan Quartararo, tüm bunlara rağmen yarışı 10. sırada noktalamayı başardı.

Franco Morbidelli takım arkadaşının arkasında yer alırken; onun arkasında ise Fabio di Giannantonio, Augusto Fernandez, Stefan Bradl vardı. Günün son puanı ise Raul Fernandez'e gitti.

2023 MotoGP sezonu, 14 Mayıs'taki Le Mans Grand Prix'si ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing podium Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images