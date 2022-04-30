MotoGP İspanya 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun 0.067 saniye önünde lider

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Cumartesi sabahı Jerez'de mükemmel şartlar vardı ve hafta sonunun 45 dakikalık üçüncü antrenman seansında, tur zamanları cuma gününe oranla daha iyiydi.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, 1:37.732'lik zaman turuyla kombine edilmiş derecelerde kendisini geliştiren ilk isim oldu ve bu da onu üçüncü antrenman seansının zirvesine ve kombine edilmiş derecelerde dokuzuncu sıraya çıkardı.

Bir sonraki turunda Espargaro 1:37.386 yaparken, kısa bir süre sonra Suzuki sürücüsü Joan Mir'den peş peşe iyi turlar geldi. Mir ilk önce 1:37.341 yaptı ve daha sonra 1:37.122'lik bir zaman turu yakaladı.

Fakat son sözü geçen yılın kasım ayında Jerez'de, GP22 prototipini deneyen ve güçlü bir testi geride bırakan Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia söyledi.

Ducati sürücüsü 1:36.782'lik turuyla seansı lider tamamlarken, son bölümde atılan hızlı turlarla biraz baskı altına girdi. Yine de seansı lider tamamlayan isim oldu.

Son şampiyon Quartararo, Bagnaia'nın en yakın rakibi olarak öne çıkarken, 0.067 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Takaaki Nakagami, cumartesi sabahı LCR Honda RC213V'siyle hafta sonunun en iyi üçüncü zamanına imza attı.

Cuma günü büyük zorluklar yaşayan ve motosikletinde değişikliğe giden Marc Marquez, cumartesi sabahı güçlü bir adım atmasının ardından dördüncü oldu. Böylelikle de sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, cumartesi sabahı iyi bir tempo yakalayan sürücülerden birisiydi ve ilk beşe girebilecek tempodaydı. 1:36.975 yapan Vinales, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini'nin hemen önünde beşinci sırada yer aldı.

Seans içerisinde sadece bu altı isim 1:37'nin altına inebildi.

Aprilia ile yarışan bir başka isim olan Aleix Espargaro, seansı Suzuki'den Mir ve Jorge Martin'in önünde yedinci tamamlarken, ilk ona giren son isim Ducati'den Jack Miller'di.

Valentino Rossi'nin takımı için yarışan Marco Bezzecchi, ilk onu sadece 0.077 saniye ile kaçırdı ve 11. oldu.

Geçen hafta Portekiz'de pole pozisyonunu kazanan Pramac sürücüsü Johann Zarco ancak 12. olabildi ve bundan ötürü ilk bölümde piste çıkması gerekecek.

Sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkması gerekecek bir başka isim de 1:37.293'lük turuyla ancak 13. olabilen Suzuki sürücüsü Alex Rins oldu.

Her iki KTM sürücüsü de ilk onun dışında kalırken, Yamaha'da son bölüme yine sadece Quartararo kalabildi.

3. antrenman sonucu: