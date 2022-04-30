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MotoGP / İspanya GP Antrenman raporu

MotoGP İspanya 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun 0.067 saniye önünde lider

Ducati'den Francesco Bagnaia, Jerez'de gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı zamanın sahibi oldu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP İspanya 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun 0.067 saniye önünde lider
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Cumartesi sabahı Jerez'de mükemmel şartlar vardı ve hafta sonunun 45 dakikalık üçüncü antrenman seansında, tur zamanları cuma gününe oranla daha iyiydi.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, 1:37.732'lik zaman turuyla kombine edilmiş derecelerde kendisini geliştiren ilk isim oldu ve bu da onu üçüncü antrenman seansının zirvesine ve kombine edilmiş derecelerde dokuzuncu sıraya çıkardı.

Bir sonraki turunda Espargaro 1:37.386 yaparken, kısa bir süre sonra Suzuki sürücüsü Joan Mir'den peş peşe iyi turlar geldi. Mir ilk önce 1:37.341 yaptı ve daha sonra 1:37.122'lik bir zaman turu yakaladı.

Fakat son sözü geçen yılın kasım ayında Jerez'de, GP22 prototipini deneyen ve güçlü bir testi geride bırakan Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia söyledi. 

Ducati sürücüsü 1:36.782'lik turuyla seansı lider tamamlarken, son bölümde atılan hızlı turlarla biraz baskı altına girdi. Yine de seansı lider tamamlayan isim oldu.

Son şampiyon Quartararo, Bagnaia'nın en yakın rakibi olarak öne çıkarken, 0.067 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Takaaki Nakagami, cumartesi sabahı LCR Honda RC213V'siyle hafta sonunun en iyi üçüncü zamanına imza attı.

Cuma günü büyük zorluklar yaşayan ve motosikletinde değişikliğe giden Marc Marquez, cumartesi sabahı güçlü bir adım atmasının ardından dördüncü oldu. Böylelikle de sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, cumartesi sabahı iyi bir tempo yakalayan sürücülerden birisiydi ve ilk beşe girebilecek tempodaydı. 1:36.975 yapan Vinales, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini'nin hemen önünde beşinci sırada yer aldı.

Seans içerisinde sadece bu altı isim 1:37'nin altına inebildi.

Aprilia ile yarışan bir başka isim olan Aleix Espargaro, seansı Suzuki'den Mir ve Jorge Martin'in önünde yedinci tamamlarken, ilk ona giren son isim Ducati'den Jack Miller'di.

Valentino Rossi'nin takımı için yarışan Marco Bezzecchi, ilk onu sadece 0.077 saniye ile kaçırdı ve 11. oldu.

Geçen hafta Portekiz'de pole pozisyonunu kazanan Pramac sürücüsü Johann Zarco ancak 12. olabildi ve bundan ötürü ilk bölümde piste çıkması gerekecek.

Sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkması gerekecek bir başka isim de 1:37.293'lük turuyla ancak 13. olabilen Suzuki sürücüsü Alex Rins oldu.

Her iki KTM sürücüsü de ilk onun dışında kalırken, Yamaha'da son bölüme yine sadece Quartararo kalabildi.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 1'36.782  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'36.849 0.067
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'36.899 0.117
4 Spain Marc Marquez Honda 20 1'36.925 0.143
5 Spain Maverick Viñales Aprilia 16 1'36.975 0.193
6 Italy Enea Bastianini Ducati 18 1'36.976 0.194
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'37.059 0.277
8 Spain Joan Mir Suzuki 21 1'37.060 0.278
9 Spain Jorge Martin Ducati 20 1'37.074 0.292
10 Australia Jack Miller Ducati 21 1'37.124 0.342
11 Italy Marco Bezzecchi Ducati 20 1'37.201 0.419
12 France Johann Zarco Ducati 20 1'37.230 0.448
13 Spain Alex Rins Suzuki 21 1'37.293 0.511
14 South Africa Brad Binder KTM 18 1'37.314 0.532
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 18 1'37.315 0.533
16 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'37.494 0.712
17 Spain Pol Espargaro Honda 18 1'37.630 0.848
18 Italy Luca Marini Ducati 20 1'37.642 0.860
19 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 20 1'37.731 0.949
20 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 20 1'37.880 1.098
21 Germany Stefan Bradl Honda 16 1'38.013 1.231
22 Australia Remy Gardner KTM 18 1'38.095 1.313
23 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 17 1'38.207 1.425
24 Spain Alex Marquez Honda 14 1'38.237 1.455
25 South Africa Darryn Binder Yamaha 19 1'38.238 1.456
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