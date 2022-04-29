MotoGP İspanya 2. antrenman: Quartararo en hızlısı, Marquez 19. olabildi

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Öğleden sonra sürücüleri karşılayan daha sıcak şartlar, tur zamanlarının sabaha kıyasla hemen daha iyi olduğu anlamına geliyordu.

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, 1:38.174'lük bir zaman turuyla ilk anlarda liderliği alsa da, kısa bir süre sonra 1:37.970 yapan Fabio Quartararo ilk sırayı eline geçirdi.

Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:37.881 yaparken kısa bir süre sonra Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro sahneye çıktı ve 1:37.878 yaparak ilk sıraya oturdu.

Seans genel anlamda olaysız geçse de, önemli anların baş rolünde Honda sürücüsü Marc Marquez vardı.

İspanyol sürücü, seansın başlarında son virajda yaşadığı olaydan yaklaşık 20 dakika sonra altıncı virajda Honda'sının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Marquez, Honda'sını kaldırıp yola devam etse de, saniyeler sonra bu kez dokuzuncu virajda ıslak olan bir bölüme çıktı ve motosikletinin kontrolünü bir kez daha kaybederek ikinci kez kaza yaptı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime yedi dakika kala gridin çoğu yeni lastiklerle zaman turu denemesi yapmaya başladı ve zaman tablosu tamamen değişti.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, yeni set yumuşak lastikle 1:37.778 yaptı ve tablonun en tepesine yerleşti.

Japon sürücü bir sonraki turunda en hızlı dereceyi 1:37.551'e çekerken, orada pek fazla kalamadı çünkü Bagnaia zirveye çıktı. İtalyan sürücü ilk önce 1:37.283, sonra da 1:37.263 yaptı.

Son sözü ise ilk antrenman seansında kaza yapan Yamaha sürücüsü ve şampiyona lideri Quartararo söyledi. Fransız sürücü 1:37.071 yaparken, bu tur hafta sonunun şimdiye kadarki en iyi turu oldu.

Enea Bastianini son bölümde derecesini epey geliştirdi ve 1:37.272 yaparak seansı 0.2 saniye geride ikinci bitirdi. İlk üçü tamamlayan isim, ilk yarışlara kıyasla daha iyi bir cuma günü geçiren Bagnaia oldu.

Jorge Martin ikinci seansta derecesini epey geliştirmesinin ardından dördüncü olurken, Nakagami en iyi Honda sürücüsü olarak beşinci, KTM'den Brad Binder altıncı ve Pol Espargaro yedinci oldu.

Alex Rins, Suzuki'nin ilk seansa göre geride kaldığı ikinci seansta 0.655 saniye geride sekizinci olurken, ilk onu Maverick Vinales ve Jack Miller tamamladı.

İlk seansın lideri Jon Mir, Pramac Ducati'den Johann Zarco'nun ardında ancak 12. en iyi zamanı yapabildi.

İkinci seansta geride kalan Aleix Espargaro 13. olurken, seansın sonunda yaşadıkları olaydan ötürü ikinci Marc Marquez'e epey kızgındı.

Seansa ikinci motosikletiyle devam eden Marc Marquez 1.1 saniye geride 19. olurken, LCH Honda'dan Alex Marquez de geride kaldı ve ancak 16. olabildi.

Seans sonucu: