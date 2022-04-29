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MotoGP / İspanya GP Antrenman raporu

MotoGP İspanya 2. antrenman: Quartararo en hızlısı, Marquez 19. olabildi

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, MotoGP İspanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında en hızlı isim olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez iki kez kaza yaptı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP İspanya 2. antrenman: Quartararo en hızlısı, Marquez 19. olabildi
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Öğleden sonra sürücüleri karşılayan daha sıcak şartlar, tur zamanlarının sabaha kıyasla hemen daha iyi olduğu anlamına geliyordu.

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, 1:38.174'lük bir zaman turuyla ilk anlarda liderliği alsa da, kısa bir süre sonra 1:37.970 yapan Fabio Quartararo ilk sırayı eline geçirdi.

Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:37.881 yaparken kısa bir süre sonra Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro sahneye çıktı ve 1:37.878 yaparak ilk sıraya oturdu.  

Seans genel anlamda olaysız geçse de, önemli anların baş rolünde Honda sürücüsü Marc Marquez vardı.

İspanyol sürücü, seansın başlarında son virajda yaşadığı olaydan yaklaşık 20 dakika sonra altıncı virajda Honda'sının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Marquez, Honda'sını kaldırıp yola devam etse de, saniyeler sonra bu kez dokuzuncu virajda ıslak olan bir bölüme çıktı ve motosikletinin kontrolünü bir kez daha kaybederek ikinci kez kaza yaptı. 

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime yedi dakika kala gridin çoğu yeni lastiklerle zaman turu denemesi yapmaya başladı ve zaman tablosu tamamen değişti.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, yeni set yumuşak lastikle 1:37.778 yaptı ve tablonun en tepesine yerleşti.

Japon sürücü bir sonraki turunda en hızlı dereceyi 1:37.551'e çekerken, orada pek fazla kalamadı çünkü Bagnaia zirveye çıktı. İtalyan sürücü ilk önce 1:37.283, sonra da 1:37.263 yaptı.

Son sözü ise ilk antrenman seansında kaza yapan Yamaha sürücüsü ve şampiyona lideri Quartararo söyledi. Fransız sürücü 1:37.071 yaparken, bu tur hafta sonunun şimdiye kadarki en iyi turu oldu.

Enea Bastianini son bölümde derecesini epey geliştirdi ve 1:37.272 yaparak seansı 0.2 saniye geride ikinci bitirdi. İlk üçü tamamlayan isim, ilk yarışlara kıyasla daha iyi bir cuma günü geçiren Bagnaia oldu.

Jorge Martin ikinci seansta derecesini epey geliştirmesinin ardından dördüncü olurken, Nakagami en iyi Honda sürücüsü olarak beşinci, KTM'den Brad Binder altıncı ve Pol Espargaro yedinci oldu.

Alex Rins, Suzuki'nin ilk seansa göre geride kaldığı ikinci seansta 0.655 saniye geride sekizinci olurken, ilk onu Maverick Vinales ve Jack Miller tamamladı.

İlk seansın lideri Jon Mir, Pramac Ducati'den Johann Zarco'nun ardında ancak 12. en iyi zamanı yapabildi.

İkinci seansta geride kalan Aleix Espargaro 13. olurken, seansın sonunda yaşadıkları olaydan ötürü ikinci Marc Marquez'e epey kızgındı.

Seansa ikinci motosikletiyle devam eden Marc Marquez 1.1 saniye geride 19. olurken, LCH Honda'dan Alex Marquez de geride kaldı ve ancak 16. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'37.071  
2 Italy Enea Bastianini Ducati 20 1'37.272 0.201
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'37.283 0.212
4 Spain Jorge Martin Ducati 19 1'37.368 0.297
5 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'37.581 0.510
6 South Africa Brad Binder KTM 19 1'37.585 0.514
7 Spain Pol Espargaro Honda 21 1'37.590 0.519
8 Spain Alex Rins Suzuki 22 1'37.726 0.655
9 Spain Maverick Viñales Aprilia 19 1'37.759 0.688
10 Australia Jack Miller Ducati 18 1'37.762 0.691
11 France Johann Zarco Ducati 18 1'37.830 0.759
12 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'37.842 0.771
13 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'37.848 0.777
14 Italy Franco Morbidelli Yamaha 18 1'37.952 0.881
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'38.012 0.941
16 Spain Alex Marquez Honda 21 1'38.027 0.956
17 Italy Luca Marini Ducati 16 1'38.102 1.031
18 Italy Marco Bezzecchi Ducati 20 1'38.196 1.125
19 Spain Marc Marquez Honda 15 1'38.200 1.129
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 21 1'38.285 1.214
21 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 17 1'38.313 1.242
22 Germany Stefan Bradl Honda 18 1'38.322 1.251
23 Australia Remy Gardner KTM 19 1'38.353 1.282
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 19 1'38.888 1.817
25 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 18 1'38.960 1.889
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