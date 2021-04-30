MotoGP İspanya 2. antrenman: Bagnaia en hızlısı, Marquez 16. oldu

Dünya şampiyonu Joan Mir, ikinci antrenman seansının başlangıcında, ilk seansı bitirdiği kullanılmış orta lastiklerle piste çıktı ve 1:39.781'lik zaman turuyla ilk sıraya yükseldi. Tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi, ilk bölümde liderlik şampiyona lideri Fabio Quartararo, Yamaha'dan takım arkadaşı Maverick Vinales, Pramac'tan Johann Zarco, HRC'den Stefan Bradl ve Aprilia'dan Aleix Espargaro arasında el değişti.

Sonrasında SRT sürücüsü Franco Morbidelli, 1:37.965 yaparak Quartararo'yu geçti ve ardından bu dereceyi 1:37.704'e çekti.

Pramac sürücüsü Tito Rabat'ın bitime 15 dakika kala son virajda yaptığı kazaya rağmen sürücülerin çoğu seansı yarış simülasyonu yapmak için kullandılar.

Bitime dört dakika kala dereceler hızla iyileşmeye başladı ve peş peşe hızlı tur denemeleri geldi.

Quartararo, 1:37.695'le liderliği alırken, Espargaro 1:37.646 ile Aprilia'yı ilk sıraya taşıdı. Ancak son sözü söyleyen isim 1:37.209 yapan Ducati fabrika takımı sürücüsü Bagnaia oldu.

Quartararo, Bagnaia'nın en yakın takipçisiydi ve seansı 0.178 saniye geride ikinci sırada tamamladı, onu da Espargaro takip etti.

Morbidelli, seansın son bölümünde yumuşak lastiklerle zaman turu denemesi yapmadı ancak A-versiyon Yamaha ile dördüncü oldu. Onu da Vinales takip etti.

Nakagami, KTM sürücüsü Miguel Oliveira ve Suzuki sürücüsü Alex Rins'in önünde altıncı oldu.

Zarco ve ilk seansın lideri Brad Binder ilk onu tamamlarken, Stefan Bradl 11., Ducati sürücüsü Jack Miller 12 . ve Mir 13. oldu.

Pol Espargaro ve Marc Marquez, son bölümde zaman turu denemesi yapmadılar.

Bu yüzden de seansı 14. ve 16. sıralarda tamamladılar.

Alex Marquez, ancak 20. olurken, Valentino Rossi 21. oldu.

Seans sonucu: