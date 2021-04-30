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MotoGP / İspanya GP Antrenman raporu

MotoGP İspanya 2. antrenman: Bagnaia en hızlısı, Marquez 16. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia, İspanya'daki ikinci antrenman seansında en hızlı isim olurken, Marc Marquez son bölümde zaman turunu geliştirmeyince 16. sırada kaldı.

MotoGP İspanya 2. antrenman: Bagnaia en hızlısı, Marquez 16. oldu

Dünya şampiyonu Joan Mir, ikinci antrenman seansının başlangıcında, ilk seansı bitirdiği kullanılmış orta lastiklerle piste çıktı ve 1:39.781'lik zaman turuyla ilk sıraya yükseldi.

Tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi, ilk bölümde liderlik şampiyona lideri Fabio Quartararo, Yamaha'dan takım arkadaşı Maverick Vinales, Pramac'tan Johann Zarco, HRC'den Stefan Bradl ve Aprilia'dan Aleix Espargaro arasında el değişti.

Sonrasında SRT sürücüsü Franco Morbidelli, 1:37.965 yaparak Quartararo'yu geçti ve ardından bu dereceyi 1:37.704'e çekti.

Pramac sürücüsü Tito Rabat'ın bitime 15 dakika kala son virajda yaptığı kazaya rağmen sürücülerin çoğu seansı yarış simülasyonu yapmak için kullandılar.

Bitime dört dakika kala dereceler hızla iyileşmeye başladı ve peş peşe hızlı tur denemeleri geldi.

Quartararo, 1:37.695'le liderliği alırken, Espargaro 1:37.646 ile Aprilia'yı ilk sıraya taşıdı. Ancak son sözü söyleyen isim 1:37.209 yapan Ducati fabrika takımı sürücüsü Bagnaia oldu.

Quartararo, Bagnaia'nın en yakın takipçisiydi ve seansı 0.178 saniye geride ikinci sırada tamamladı, onu da Espargaro takip etti. 

Morbidelli, seansın son bölümünde yumuşak lastiklerle zaman turu denemesi yapmadı ancak A-versiyon Yamaha ile dördüncü oldu. Onu da Vinales takip etti.

Nakagami, KTM sürücüsü Miguel Oliveira ve Suzuki sürücüsü Alex Rins'in önünde altıncı oldu.

Zarco ve ilk seansın lideri Brad Binder ilk onu tamamlarken, Stefan Bradl 11., Ducati sürücüsü Jack Miller 12 . ve Mir 13. oldu.

Pol Espargaro ve Marc Marquez, son bölümde zaman turu denemesi yapmadılar.

Bu yüzden de seansı 14. ve 16. sıralarda tamamladılar.

Alex Marquez, ancak 20. olurken, Valentino Rossi 21. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'37.209  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'37.387 0.178
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 17 1'37.646 0.437
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'37.704 0.495
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 20 1'37.726 0.517
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'37.775 0.566
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'37.816 0.607
8 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'37.847 0.638
9 France Johann Zarco Ducati 17 1'37.888 0.679
10 South Africa Brad Binder KTM 19 1'37.896 0.687
11 Germany Stefan Bradl Honda 20 1'37.939 0.730
12 Australia Jack Miller Ducati 18 1'37.965 0.756
13 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'38.040 0.831
14 Spain Pol Espargaro Honda 20 1'38.115 0.906
15 Italy Luca Marini Ducati 17 1'38.274 1.065
16 Spain Marc Marquez Honda 18 1'38.295 1.086
17 Italy Danilo Petrucci KTM 19 1'38.462 1.253
18 Italy Enea Bastianini Ducati 19 1'38.516 1.307
19 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 16 1'38.594 1.385
20 Spain Alex Marquez Honda 20 1'38.618 1.409
21 Italy Valentino Rossi Yamaha 20 1'38.698 1.489
22 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'38.713 1.504
23 Spain Tito Rabat Ducati 19 1'39.023 1.814
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Marquez: "Moto3 yıldızı Acosta, yakında MotoGP'de olacak"

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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Editör Lewis Duncan

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