MotoGP İspanya 1. antrenman: İlk seansın en hızlısı Binder

Jerez, geçen yıl pandemi nedeniyle Temmuz ayına kadar ertelenen sezon başlangıcına ev sahipliği yapan pistti.

Bu yılki yarış hafta sonu, geçene seneye göre daha soğuk şartlarda başladı ve Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro başlangıçta 1:40.834'lük zaman turuyla tempoyu belirleyen isim oldu.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, 1:40.661'lik zaman turuyla Espargaro'yu geçen ilk isim olurken, sonrasında liderliği 1:39.792 yapan takım arkadaşı Maverick Vinales aldı.

Ardından dereceler 1:39'un da altına indi ve Espargaro 1:38.204'lük zaman turuyla tekrar zirveye çıktı.

Son bölümde İspanyol sürücünün zamanını geçebilen tek isim KTM sürücüsü Brad Binder'di ve 1:38.013'lük zaman turuyla seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Aprilia sürücüsü Espargaro, 1:38.204'lük zaman turuyla seansı ikinci sırada tamamlarken, geçen yıl burada korkutucu kaza yaparak uzun süre pistlerden uzak kalan Marc Marquez ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in arkasında Ducati'den Francesco Bagnaia ve Quartararo yer aldı. İlk altıyı ise Ducati'den Johann Zarco tamamladı.

Miguel Oliveira yedinci sırada yer alırken, Honda fabrika sürücüsü Pol Espargaro sekizinci oldu. İlk onu Vinales ve Suzuki sürücüsü Johan Mir tamamladı.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 11. olurken, Francesco Morbidelli 12. ve Lorenzo Savadori 13. oldu. Bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl, Suzuki'den Alex Rins'in gerisinde 15. oldu.

İlk iki yarıştan istediğini alamayan Jack Miller 17. olurken, liderin 0.858 saniye ardında kaldı.

Rossi ilk seansta ancak 20. en iyi zamanı yaparken, bu hafta sonu Pramac'tan Jorge Martin'in yerini alan Tito Rabat 21. en iyi zamanı yaptı.

İlk antrenman sonucu: