Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir
MotoGP / İspanya GP Haberler

MotoGP İspanya 1. antrenman: İlk seansın en hızlısı Binder

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jerez'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında KTM sürücüsü Brad Binder zirvede yer aldı.

MotoGP İspanya 1. antrenman: İlk seansın en hızlısı Binder

Jerez, geçen yıl pandemi nedeniyle Temmuz ayına kadar ertelenen sezon başlangıcına ev sahipliği yapan pistti.

Bu yılki yarış hafta sonu, geçene seneye göre daha soğuk şartlarda başladı ve Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro başlangıçta 1:40.834'lük zaman turuyla tempoyu belirleyen isim oldu.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, 1:40.661'lik zaman turuyla Espargaro'yu geçen ilk isim olurken, sonrasında liderliği 1:39.792 yapan takım arkadaşı Maverick Vinales aldı.

Ardından dereceler 1:39'un da altına indi ve Espargaro 1:38.204'lük zaman turuyla tekrar zirveye çıktı.

Son bölümde İspanyol sürücünün zamanını geçebilen tek isim KTM sürücüsü Brad Binder'di ve 1:38.013'lük zaman turuyla seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Aprilia sürücüsü Espargaro, 1:38.204'lük zaman turuyla seansı ikinci sırada tamamlarken, geçen yıl burada korkutucu kaza yaparak uzun süre pistlerden uzak kalan Marc Marquez ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in arkasında Ducati'den Francesco Bagnaia ve Quartararo yer aldı. İlk altıyı ise Ducati'den Johann Zarco tamamladı.

Miguel Oliveira yedinci sırada yer alırken, Honda fabrika sürücüsü Pol Espargaro sekizinci oldu. İlk onu Vinales ve Suzuki sürücüsü Johan Mir tamamladı.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 11. olurken, Francesco Morbidelli 12. ve Lorenzo Savadori 13. oldu. Bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl, Suzuki'den Alex Rins'in gerisinde 15. oldu.

İlk iki yarıştan istediğini alamayan Jack Miller 17. olurken, liderin 0.858 saniye ardında kaldı.

Rossi ilk seansta ancak 20. en iyi zamanı yaparken, bu hafta sonu Pramac'tan Jorge Martin'in yerini alan Tito Rabat 21. en iyi zamanı yaptı.

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 South Africa Brad Binder KTM 19 1'38.013  
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1'38.204 0.191
3 Spain Marc Marquez Honda 20 1'38.291 0.278
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 22 1'38.301 0.288
5 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'38.344 0.331
6 France Johann Zarco Ducati 19 1'38.397 0.384
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 18 1'38.398 0.385
8 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'38.433 0.420
9 Spain Maverick Viñales Yamaha 22 1'38.434 0.421
10 Spain Joan Mir Suzuki 15 1'38.484 0.471
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'38.484 0.471
12 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'38.492 0.479
13 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 17 1'38.630 0.617
14 Spain Alex Rins Suzuki 18 1'38.706 0.693
15 Germany Stefan Bradl Honda 19 1'38.764 0.751
16 Spain Alex Marquez Honda 20 1'38.819 0.806
17 Australia Jack Miller Ducati 19 1'38.871 0.858
18 Italy Danilo Petrucci KTM 19 1'39.054 1.041
19 Italy Enea Bastianini Ducati 20 1'39.110 1.097
20 Italy Valentino Rossi Yamaha 20 1'39.299 1.286
21 Spain Tito Rabat Ducati 21 1'39.502 1.489
22 Italy Luca Marini Ducati 19 1'39.531 1.518
23 Spain Iker Lecuona KTM 19 1'39.825 1.812
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir

Önceki haber

Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ricciardo, Portekiz GP'de DRS bölgelerinin artırılmasından memnun

2s
2
Formula 1

Bottas, yaşadığı lastik sorunlarını DAS'ın çözeceğinden emin değil

43 dk
3
GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

17s
4
Formula 1

Brivio: "Alonso ile konuşmak, Mir'le konuşmaktan farksız"

3s
5
Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

1g
Son Haberler
MotoGP İspanya 1. antrenman: İlk seansın en hızlısı Binder
MOTOGP

MotoGP İspanya 1. antrenman: İlk seansın en hızlısı Binder

33dk
Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir
MOTOGP

Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir

2s
Marquez'in Jerez için net bir hedefi yok
MOTOGP

Marquez'in Jerez için net bir hedefi yok

3s
Brivio: "Alonso ile konuşmak, Mir'le konuşmaktan farksız"
F1

Brivio: "Alonso ile konuşmak, Mir'le konuşmaktan farksız"

3s
MotoGP sürücüleri, sosyal medya kullanımı konusunda sıkıntılarını dile getirdiler
MOTOGP

MotoGP sürücüleri, sosyal medya kullanımı konusunda sıkıntılarını dile getirdiler

4s
Son Videolar
2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
13s

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
23s

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü 00:33
MotoGP
21 Nis 2021

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak 00:32
MotoGP
21 Nis 2021

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

MotoGP Portekiz yarışı grid pozisyonları 00:38
MotoGP
17 Nis 2021

MotoGP Portekiz yarışı grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir İspanya GP
MotoGP

Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir

Marquez'in Jerez için net bir hedefi yok İspanya GP
MotoGP

Marquez'in Jerez için net bir hedefi yok

MotoGP sürücüleri, sosyal medya kullanımı konusunda sıkıntılarını dile getirdiler İspanya GP
MotoGP

MotoGP sürücüleri, sosyal medya kullanımı konusunda sıkıntılarını dile getirdiler

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo, Portekiz GP'de DRS bölgelerinin artırılmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Portekiz GP'de DRS bölgelerinin artırılmasından memnun

Bottas, yaşadığı lastik sorunlarını DAS'ın çözeceğinden emin değil
Formula 1 Formula 1

Bottas, yaşadığı lastik sorunlarını DAS'ın çözeceğinden emin değil

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

Brivio: "Alonso ile konuşmak, Mir'le konuşmaktan farksız"
Formula 1 Formula 1

Brivio: "Alonso ile konuşmak, Mir'le konuşmaktan farksız"

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

MotoGP İspanya 1. antrenman: İlk seansın en hızlısı Binder
MotoGP MotoGP

MotoGP İspanya 1. antrenman: İlk seansın en hızlısı Binder

Leclerc: "Tam gaz gidilen Sprint yarışları heyecan verici olacak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Tam gaz gidilen Sprint yarışları heyecan verici olacak"

Norris: ''Ferrari veya AlphaTauri kolay şekilde önümüze geçebilir''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Ferrari veya AlphaTauri kolay şekilde önümüze geçebilir''

Son Haberler

MotoGP İspanya 1. antrenman: İlk seansın en hızlısı Binder
MotoGP MotoGP

MotoGP İspanya 1. antrenman: İlk seansın en hızlısı Binder

Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir
MotoGP MotoGP

Rossi'nin MotoGP takımı planları sekteye uğramış olabilir

Marquez'in Jerez için net bir hedefi yok
MotoGP MotoGP

Marquez'in Jerez için net bir hedefi yok

Brivio: "Alonso ile konuşmak, Mir'le konuşmaktan farksız"
Formula 1 Formula 1

Brivio: "Alonso ile konuşmak, Mir'le konuşmaktan farksız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.