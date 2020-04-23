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MotoGP / Son dakika

MotoGP yeni bir Sanal Yarış daha yapacak

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MotoGP yeni bir Sanal Yarış daha yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Nis 2020 12:41

MotoGP, 3 Mayıs'ta ertelenen İspanya Grand Prix'inin yerine yeni bir Sanal Yarış yapacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 MotoGP takviminin ilk yarışları iptal edildi ya da ertelendi. Bunlara bugün Dutch TT yarışı da eklendi. 

MotoGP, gerçek dünyadaki yarışların yerine MotoGP 19 video oyununda iki sanal #StayAtHomeGP gerçekleştirdi. Mugello'daki ilk yarışta 10 ve Red Bull Ring'deki 11 MotoGP sürücüsü yer aldı.

Katılan sürücüler arasında son şampiyon Marc Marquez, yedi kez dünya şampiyonu Valentino Rossi ve 2019 çaylağı Fabio Quartararo da vardı.

MotoGP, şimdi Jerez'deki İspanya Grand Prix'sinin yapılması planlanan 3 Mayıs hafta sonunda bir başka sanal yarış daha yapacak.

Hafta sonunda format ile yeni kurallar uygulanacak.

Buna göre MotoGP sınıfında, 11 takımın her biri birer sürücü ile yarışabilecek. Fabrika Honda takımı için bu durum geçerli olmayacak. Bu nedenle hem Marc hem de Alex Marquez'i son şampiyonlar olarak yarışa katılabilecekler.

Etkinlikte ilk kez Moto2 ve Moto3 sınıfları da yer alacak.

Her iki sınıfta da 10 sürücü yer alacak ve giriş hakkı, geçen ayki Katar Grand Prix'si sonuçlarına göre belirlenecek.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Tetsuta Nagashima ve Aspar KTM’den Albert Arenas, Moto2 ile Moto3 Losail'deki zaferlerinin ardından iki şampiyonaya liderlik ediyorlar.

Sanal Jerez yarışı için henüz hiçbir sınıf için katılımcı listesi açıklanmadı.

Yaklaşan sanal İspanyol Grand Prix'sinin MotoGP 20 mi yoksa MotoGP 19 oyununda mı yapılacağı bilinmiyor.

Önceki iki MotoGP sanal yarışını Honda’dan Alex Marquez ve Pramac Ducati’nin Francesco Bagnaia kazanmıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , eSports
Editör Lewis Duncan

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