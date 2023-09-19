MotoGP, ilk Hindistan GP'si öncesi vize kaosuyla karşı karşıya

Bu hafta sonu, eski Formula 1 pisti Buddh Uluslararası Pisti'nde Hindistan'daki ilk MotoGP yarışının yapılması bekleniyor.

Talep edilen pist çalışmalarının henüz yeni tamamlanmış olması ve homologasyon sürecinin henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle etkinlik şimdiden çok sayıda belirsizlikle karşı karşıya kaldı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro geçtiğimiz günlerde Autosport'a verdiği demeçte, yarışçıların pist güvenliği konusunda birlik içinde olduklarını ve yarışıp yarışmamaya karar vermeden önce Perşembe günü pisti bizzat inceleyeceklerini söyledi.

Padoğun çoğunun bugün (19 Eylül Salı) Hindistan'a uçması gerekiyordu, ancak birçoğu gerekli vizeyi alamadığı için uçuşlardan geri çevrildi.

Honda fabrika takımı ve aralarında sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez'in de bulunduğu iki sürücüsü de bu listede yer alıyor.

Marquez sosyal medya hesabından şöyle paylaşımda bulundu: "Hindistan vizesi olmadığı için uçuş ertelendi, bu yüzden bir süre pedal çevireceğiz."

Marquez, vizesinin gelmesi halinde Çarşamba günü Hindistan'a uçabilmeyi umuyor.

Hindistan GP reklamı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati ve Aprilia gibi bazı takımlar seyahat edebildi, bazıları ise edemedi.

Ortalık karışmış olsa da, bu durumdan etkilenenler hem Avrupa hem de Hindistan'da ilgili düzenlemeleri yapmakla görevli çeşitli kurumları işaret ediyor.

Honda, Çarşamba günü Hindistan'daki sürücüleriyle yapacağı fabrika ziyaretini iptal etmek zorunda kalırken, çok sayıda medya mensubu ve fotoğrafçı da vizelerini zamanında alamadıkları için uçuşlarını kaçırdı.

Uluslararası Yol Yarışı Ekipleri Birliği (IRTA) uçuşlarını değiştirmek için ödeme yapmak zorunda kalan ekiplere geri ödeme yapma sözü verdi.

Bu aşamada, etkinliğin planlandığı gibi yürütülebilmesi için herkesin en geç Perşembe gününe kadar Delhi'ye inebilmesi umuluyor.

Bununla birlikte, vize durumunun nasıl gelişeceğine bağlı olarak Cuma günkü etkinliğin kısmen ya da tamamen kısıtlanması önerisi masada.

Bu önlem geçen yıl Arjantin Grand Prix'sinde kargo uçaklarında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle yüklerin Termas de Rio Hondo'ya geç ulaşması üzerine alınmıştı. Bunun sonucunda Cuma günkü sürüşler iptal edilmişti.

Hindistan GP organizatörlerinden yakında bir güncelleme bekleniyor.