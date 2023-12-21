MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı

RNF Racing'in 2023 MotoGP sezonunun sonunda dağılmasının ardından, Marks ve şarkıcı Pitbull'un sahibi olduğu NASCAR takımı Trackhouse, Malezyalı ekipten boşalan grid sıralarını devraldı.

Trackhouse'un MotoGP'ye gelişi, serinin Amerika'daki varlığını genişletmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.

MotoGP ABD'de en son 2015 yılında COTA ve Indianapolis'in yer aldığı takvimde birden fazla yarış düzenlemişti. 2013 yılında ise ülkede üç Grand Prix yapılmıştı.

MotoGP 2016'dan bu yana Amerika'da sadece bir Grand Prix düzenledi ve son yıllarda seriye olan genel ilgi azaldı.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Marks, Dorna Sports'un Amerika'ya ikinci bir Grand Prix eklemek için çalıştığını söylüyor ancak seriye ev sahipliği yapabilecek pist sayısının az olduğunu kabul ediyor.

Marks, "Amerika çok büyük bir ülke ve birden fazla Grand Prix'ye sahip olmak yardımcı olacaktır."

"Sadece yeni bir pistin duyurulması ve tanıtılması bile MotoGP'yi parlatacaktır."

"İnsanlar daha önce görmedikleri şeylerden etkilenirler ve Dorna'nın bu yönde çalıştığını biliyorum."

"Şu anda bu konuşmalar nasıl gidiyor bilmiyorum ama biz yardım etmek için buradayız."

"Gidebileceğimiz çok fazla pist yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde harika tesislerimiz var, ancak bunların çoğu araba yarışları için tasarlanmış."

"MotoGP standartlarına kesinlikle uygun olan birkaç pist inşa ediliyor."

"Gelecek yıl ya da ondan sonraki yıl olmayabilir ama bunu mümkün kılmak için düşünülen birkaç pist var." dedi.

Fotoğraf: MotoGP Trackhouse Racing Team Aprilia sunumu

Son iki yılda Dorna yetkilileri bir teste ev sahipliği yapmak üzere olası adayları incelemek için harekete geçti.

Bu ziyaretlerden biri de Flatrock Motorsport Park'ın inşa edildiği Nashville, Tennessee'ye iki saat uzaklıktaki Westel'e yapıldı.

Yaklaşık 91 milyon euro'ya mal olacak çalışmaların 2024 yılında tamamlanması ve takvime mümkün olan en kısa sürede girmesi bekleniyor.

Aslında, güzergahın organizatörleri bu amaçla Dorna ile bir niyet mektubu imzaladı bile.

Wright Kardeşler İnşaat firması, Hermann Tilke liderliğindeki grupla birlikte çalışıyor ve amaçları, F1 dışındaki yarışmaların çoğuna ev sahipliği yapabilmek için Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) Grade II sertifikası almaktır.