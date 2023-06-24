MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda

MotoGP padoğu, Mugello ve Sachsenring'de arka arkaya gerçekleştirilen yarışların ardından yine ara vermedi ve sezonun 8. ayağı için AssenTT'ye geldi.

Arka arkaya gerçekleştirilecek 3. yarışın son parçası olan AssenTT yarışı, aynı zamanda yaz arasından önceki son yarış konumunda.

"Motosiklet dünyasının katedrali" olarak da bilinen, takvimdeki en ikonik pistlerden biri olan AssenTT'de ilk kez sprint yarış gerçekleştirildi.

13 turluk bu mücadele öncesinde Marco Bezzecchi pole pozisyonundaydı, Francesco Bagnaia ise ikinciydi. Luca Marini ise ilk çizgiyi tamamlıyordu. Böylelikle Ducati'ler ve İtalyanlar ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Ayak başparmağında kırıkla yarışan Fabio Quartararo sürpriz bir şekilde dördüncü cepteydi. Brad Binder ile Aleix Espargaro ise ikinci çizgiyi tamamlıyordu.

Üçüncü çizgide Maveric Vinales, Johann Zarco ve Alex Marquez vardı.

Formasyon turunun tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleştiler ve 13 turluk mücadele başladı. Startta Bagnaia ve Bezzecchi ilk viraja yan yana girdiler. Arkalarda ise KTM'de Binder süper bir start alarak üçüncü sıraya çıkmıştı.

Bagnaia ve Bezzecchi ilk iki virajda mücadele ettiler, Bagnaia önde kalmayı başardı. Öndeki ikilinin mücadele etmesini fırsata çeviren Binder ise Bezzecchi'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi.

İkinci tura geldiğimizde Bezzecchi sırasını geri aldı ve yeniden Bagnaia'yı kovalamaya başladı. Dördüncü tura geldiğimizde Bezzecchi geçişini yaptı ve yeniden liderliğe yükseldi.

Bezzecchi'nin liderlik geçişi:

Altıncı tura geldiğimizde Bezzecchi ön tarafta nefes alabileceği bir boşluk oluşturmuştu. Onun 0.7 sn arkasında Bagnaia hâlâ ikinciydi.

Onların arkasında Binder, Quartararo, Espargaro, Martin, Marini, Vinales ilk 8'i tamamlıyordu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dokuzuncu tura geldiğimizde Bezzecchi ön taraftaki avantajını bir saniyeye kadar çıkarmıştı. Bagnaia ise Binder'in 0.8 saniye kadar önündeydi. Kısacası ilk 3'teki sürücüler sağlıklı bir farkla ilerliyordu.

Bezzecchi, bitime kadar aradaki farkı 1.5 saniyeye çıkardı ve zafere ulaştı. Startta liderliği kaybeden ve üçüncü sıraya gerileyen Bezzecchi, pistteki en hızlı isimdi ve dördüncü turda Bagnaia'yı geçmesinin ardından bir daha arkasına bakmadı. İtalyan sürücü bu zaferle 12 puanı hanesine yazdırmış oldu. Bagnaia ise ikinciydi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın son turunda 3. sıra mücadelesinde drama yaşandı. Yarışı 3. sırada götüren Binder, izin verilen pist limitleri ihlali sayısını aştı ve son turda uzun tur cezası aldı. KTM sürücüsü, son turda bu cezayı çekemediği için bu ceza 3 saniye cezasına çevrildi.

Yani Binder çizgiyi 3. sırada geçse de 3 saniye ceza alarak 5. sıraya geriledi. Böylelikle Quartararo üçüncü, Espargaro dördüncü sıraya yükselmiş oldu.

Ayak başparmağında kırıkla yarışan ve ağrı kesici alarak sürül yapan Quartararo, savaşçı kimliğini ortaya koydu ve en sevdiği pistlerden birinde harika bir sonuç almış oldu.

Espargaro ile Binder ise ilk 5'i tamamladı.

Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son sprint yarışın galibi Jorge Martin altıncı olurken; günün son puanları Vinales, Marini ve Bastianini'ye gitti.

Marc Marquez ise damalı bayrağı 17. sırada gördü.

Yarış sonucu: