MotoGP Hollanda Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci, Vinales podyumda!

Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan son iki sezonun şampiyonu Bagnaia, ilk turda liderliği ele geçirirken onun arkasına Jorge Martin geldi.

Sprint yarışına 7. sıradan başlayan Marc Marquez, 2. virajda motosikletinin kontrolünü kaybedip kendisini yerde buldu. Böylece Marc Marquez sprint yarışına veda etti.

Bagnaia ve Martin arasında çok yakın mücadele olurken, onların biraz arkasında Vinales vardı. Bagnaia ve Martin arasında liderlik mücadelesi devam etti.

Bagnaia önde bir miktar fark açarken, Martin ve Vinales yakın mücadeleye devam ediyordu. Ancak yarışın bitimine 7 tur kala Bagnaia adım adım fark açarak liderliğini korumayı sürdürdü. Martin, lider Bagnaia'nın 1.314 sn gerisindeydi.

Bitime 5 tur kala Enea Bastianini, Brad Binder'a karşı atak yaparak beşinci sıraya yükseldi. Bastianini bu sefer de Alex Marquez ile mücadele etti ve Alex Marquez'i de kolayca geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

O sırada ön sırada Bagnaia, Martin'e karşı fark açmaya devam etti. Onu sırasıyla Martin, Vinales, Bastianini ve Alex Marquez takip etti.

Yarışın son turunda Aleix Espergaro da, motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve günü puansız kapattı.

Francesco Bagnaia, rakibi Jorge Martin'e karşı fark açarak sprint yarışını kazandı. Martin 2.011 saniye geride ikinci olurken, Vinales de podyumda tamamladı.

Sprint yarışının sonucu: