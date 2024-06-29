MotoGP Hollanda Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci, Vinales podyumda!
2024 MotoGP Şampiyonası'nın Hollanda'da gerçekleştirilen sprint yarışında zafer Francesco Bagnaia'nın oldu.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan son iki sezonun şampiyonu Bagnaia, ilk turda liderliği ele geçirirken onun arkasına Jorge Martin geldi.
Sprint yarışına 7. sıradan başlayan Marc Marquez, 2. virajda motosikletinin kontrolünü kaybedip kendisini yerde buldu. Böylece Marc Marquez sprint yarışına veda etti.
Bagnaia ve Martin arasında çok yakın mücadele olurken, onların biraz arkasında Vinales vardı. Bagnaia ve Martin arasında liderlik mücadelesi devam etti.
Bagnaia önde bir miktar fark açarken, Martin ve Vinales yakın mücadeleye devam ediyordu. Ancak yarışın bitimine 7 tur kala Bagnaia adım adım fark açarak liderliğini korumayı sürdürdü. Martin, lider Bagnaia'nın 1.314 sn gerisindeydi.
Bitime 5 tur kala Enea Bastianini, Brad Binder'a karşı atak yaparak beşinci sıraya yükseldi. Bastianini bu sefer de Alex Marquez ile mücadele etti ve Alex Marquez'i de kolayca geçerek dördüncü sıraya yükseldi.
O sırada ön sırada Bagnaia, Martin'e karşı fark açmaya devam etti. Onu sırasıyla Martin, Vinales, Bastianini ve Alex Marquez takip etti.
Yarışın son turunda Aleix Espergaro da, motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve günü puansız kapattı.
Francesco Bagnaia, rakibi Jorge Martin'e karşı fark açarak sprint yarışını kazandı. Martin 2.011 saniye geride ikinci olurken, Vinales de podyumda tamamladı.
Sprint yarışının sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|13
|
-
|12
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|13
|
+2.355
2.355
|2.355
|9
|3
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|13
|
+4.103
4.103
|1.748
|7
|4
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|13
|
+6.377
6.377
|2.274
|6
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+8.869
8.869
|2.492
|5
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+9.727
9.727
|0.858
|4
|7
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|13
|
+10.828
10.828
|1.101
|3
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+13.196
13.196
|2.368
|2
|9
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|13
|
+13.560
13.560
|0.364
|1
|10
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|13
|
+15.972
15.972
|2.412
|11
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|13
|
+16.036
16.036
|0.064
|12
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|13
|
+16.082
16.082
|0.046
|13
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|13
|
+18.739
18.739
|2.657
|14
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|13
|
+21.791
21.791
|3.052
|15
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|13
|
+22.450
22.450
|0.659
|16
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|13
|
+23.690
23.690
|1.240
|17
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+24.430
24.430
|0.740
|18
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|13
|
+29.568
29.568
|5.138
|19
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|13
|
+1.230
1.230
|dnf
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|12
|
1 lap
|Kaza
|dnf
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|4
|
9 laps
|Yarış dışı
|dnf
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|4
|
9 laps
|Yarış dışı
|dnf
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|1
|
12 laps
|Yarış dışı
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