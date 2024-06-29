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Yarış raporu
MotoGP Hollanda GP

MotoGP Hollanda Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci, Vinales podyumda!

2024 MotoGP Şampiyonası'nın Hollanda'da gerçekleştirilen sprint yarışında zafer Francesco Bagnaia'nın oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan son iki sezonun şampiyonu Bagnaia, ilk turda liderliği ele geçirirken onun arkasına Jorge Martin geldi.

Sprint yarışına 7. sıradan başlayan Marc Marquez, 2. virajda motosikletinin kontrolünü kaybedip kendisini yerde buldu. Böylece Marc Marquez sprint yarışına veda etti.

Bagnaia ve Martin arasında çok yakın mücadele olurken, onların biraz arkasında Vinales vardı. Bagnaia ve Martin arasında liderlik mücadelesi devam etti. 

Bagnaia önde bir miktar fark açarken, Martin ve Vinales yakın mücadeleye devam ediyordu. Ancak yarışın bitimine 7 tur kala Bagnaia adım adım fark açarak liderliğini korumayı sürdürdü. Martin, lider Bagnaia'nın 1.314 sn gerisindeydi.

Bitime 5 tur kala Enea Bastianini, Brad Binder'a karşı atak yaparak beşinci sıraya yükseldi. Bastianini bu sefer de Alex Marquez ile mücadele etti ve Alex Marquez'i de kolayca geçerek dördüncü sıraya yükseldi. 

O sırada ön sırada Bagnaia, Martin'e karşı fark açmaya devam etti. Onu sırasıyla Martin, Vinales, Bastianini ve Alex Marquez takip etti.

Yarışın son turunda Aleix Espergaro da, motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve günü puansız kapattı.

Francesco Bagnaia, rakibi Jorge Martin'e karşı fark açarak sprint yarışını kazandı. Martin 2.011 saniye geride ikinci olurken, Vinales de podyumda tamamladı. 

Sprint yarışının sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13

-

       12
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13

+2.355

2.355

 2.355     9
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13

+4.103

4.103

 1.748     7
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13

+6.377

6.377

 2.274     6
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+8.869

8.869

 2.492     5
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+9.727

9.727

 0.858     4
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+10.828

10.828

 1.101     3
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+13.196

13.196

 2.368     2
9 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 13

+13.560

13.560

 0.364     1
10 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 13

+15.972

15.972

 2.412      
11 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 13

+16.036

16.036

 0.064      
12 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 13

+16.082

16.082

 0.046      
13 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 13

+18.739

18.739

 2.657      
14 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13

+21.791

21.791

 3.052      
15 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 13

+22.450

22.450

 0.659      
16 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+23.690

23.690

 1.240      
17 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+24.430

24.430

 0.740      
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13

+29.568

29.568

 5.138      
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+1.230

1.230

        
dnf Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 12

1 lap

     Kaza  
dnf Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 4

9 laps

     Yarış dışı  
dnf Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 4

9 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 1

12 laps

     Yarış dışı  
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