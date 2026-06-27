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MotoGP Hollanda GP

MotoGP Hollanda GP sıralama: Martin, Aprilia ile ilk pole pozisyonunu kazandı, Toprak 22. sırada

2026 Hollanda GP sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden isim Jorge Martin oldu.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sürücülerin pit alanından piste çıkmasıyla 15 dakikalık Q1 bölümü başladı. 

Q1

Piste çıkan sürücüler yaklaşık 4 dakika sonra hızlı turlara başladılar.

Diogo Moreira, 1:31.718’lik turuyla erken tempoyu belirleyen isim olurken Franco Morbidelli az farkla ikinci sıraya yerleşti. Joan Mir, güçlü bir tempo yakalayarak 1:31.315 süresini kaydederek ilk sıraya yerleşti.

Temsilcimiz Toprak’ın, liderin yaklaşık bir saniye gerisinde tamamladığı ilk hızlı ‘turu pist sınırları ihlali’ gerekçesiyle hakemler tarafından iptal edildi.

İlk turların ardından ayar optimizasyonu için piste dönen sürücüler kısa süre sonra tekrardan piste çıkıtılar.

Q1’in son beşinci dakikasına girildiğinde Quartararo, ilk iki sektörde Mir’den geri kaldı fakat son sektörlerde rekabetçi bir tempo yakalayarak 1:31.271 süresini kaydetti ve ilk sıraya yerleşti.

Quartararo, tur süresini geliştirebilecek bir performans sergilerken pistteki trafik yüzünden hızlı turunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Durumdan sonra sürücünün sinirlendiği kameralara yansıdı. Temsilcimiz Toprak ise liderin 1.854 saniye gerisinde, 10. sıraya yerleşti.

Diogo Moreira, seansın son dakikalarında sert bir kaza yaparak çakıl havuzuna düştü. 3. sırada yer alan Moreira, Q2’ye kalma ihtimalini kaybetti.

Toprak, son turunu atmak üzereyken takımı tarafından garaja çağrıldı.

Q1 bölümü için damalı bayrağın gösterilmesiyle sıralama değişmedi ve Quartararo ile Mir ilk iki sırada yer aldı. Temsilcimiz Toprak, 1:33.125’lik en iyi derecesiyle 12. sırada yer aldı.

Q1

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

1'31.271

   179.150 305
2 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 7

+0.044

1'31.315

 0.044 179.063 312
3 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.155

1'31.426

 0.111 178.846 305
4 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 4

+0.447

1'31.718

 0.292 178.276 308
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.651

1'31.922

 0.204 177.881 306
6 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 9

+0.814

1'32.085

 0.163 177.566 305
7 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7

+0.891

1'32.162

 0.077 177.418 311
8 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.096

1'32.367

 0.205 177.024 304
9 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.519

1'32.790

 0.423 176.217 304
10 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 7

+1.616

1'32.887

 0.097 176.033 304
11 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 8

+1.707

1'32.978

 0.091 175.860 310
12 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+1.854

1'33.125

 0.147 175.583 301
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Q2

Pole pozisyonunu belirleyecek Q2 bölümünde ilk hızlı turunu tamamlayan Marco Bezzecchi, 1:30.853’lük güçlü zamanıyla ile erken tempoyu belirledi. Raul Fernandez, ilk iki sektörde Bezzecchi’den hızlı olsa da son bölümlerde geriye düştü ve ikinci sıraya yerleşti.

İlk turu ‘pist sınırları ihlali’ gerekçesiyle iptal edilen Marc Marquez, 1:31.366 süresiyle 8. sıraya yerleşti. Q1’den geldiği için lastik değişimleri sebebiyle piste geç çıkan Fabio Quartararo, 1:31.316’lık turuyla 6. sıraya yerleşti.

Marc Marquez’in ‘pist sınırları ihlali’ gerekçesiyle bir tutunun daha iptal edildiği açıklandı.

Pedro Acosta, motosikletinde yaşadığı bir problem yüzünden uzun bir mesafe boyunca çimlere çıktı. Sorunun ardından motorunu çalıştırmakta zorluk yaşayan sürücü, motosikletini pistin dışından ayağıyla iterek garaja götürdü.

Q2’nin son beşinci dakikasında Jorge Martin 1:30.812’lik turuyla Bezzecchi’yi geride bıraktı ve ilk sıraya yerleşti. Ai Ogura 1:30.939 süresiyle beşinci sıraya yerleşti. Ogura, bir sonraki turunda 1:30.823 ile derecesini geliştirse de Jorge Martin’in az farkla gerisinde, ikinci sırada yer aldı.

Seansın son dakikalarında Raul Fernandez, güçlü bir tur atarak ilk sıraya yerleşmişti fakat ‘pist sınırları ihlali’ gerekçesiyle turu iptal edildi ve dördüncü sıraya geri döndü. Fernandez, kararın ardından hayal kırıklığı yaşadı, bir kez daha şansını denedi fakat rekabetçi bir derece elde edemedi.

Damalı bayrağın gösterilmesiyle seans sona erdi ve Jorge Martin pole pozisyonunun sahibi oldu.

Q2

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

1'30.812

   180.055  
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.011

1'30.823

 0.011 180.033  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 9

+0.033

1'30.845

 0.022 179.990  
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.103

1'30.915

 0.070 179.851  
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+0.118

1'30.930

 0.015 179.821  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.143

1'30.955

 0.025 179.772  
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 9

+0.319

1'31.131

 0.176 179.425  
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.412

1'31.224

 0.093 179.242  
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 5

+0.504

1'31.316

 0.092 179.061  
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 5

+0.692

1'31.504

 0.188 178.693  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 9

+0.792

1'31.604

 0.100 178.498  
12 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 0

 

      
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