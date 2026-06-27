MotoGP Hollanda GP sıralama: Martin, Aprilia ile ilk pole pozisyonunu kazandı, Toprak 22. sırada

Sürücülerin pit alanından piste çıkmasıyla 15 dakikalık Q1 bölümü başladı.

Q1

Piste çıkan sürücüler yaklaşık 4 dakika sonra hızlı turlara başladılar.

Diogo Moreira, 1:31.718’lik turuyla erken tempoyu belirleyen isim olurken Franco Morbidelli az farkla ikinci sıraya yerleşti. Joan Mir, güçlü bir tempo yakalayarak 1:31.315 süresini kaydederek ilk sıraya yerleşti.

Temsilcimiz Toprak’ın, liderin yaklaşık bir saniye gerisinde tamamladığı ilk hızlı ‘turu pist sınırları ihlali’ gerekçesiyle hakemler tarafından iptal edildi.

İlk turların ardından ayar optimizasyonu için piste dönen sürücüler kısa süre sonra tekrardan piste çıkıtılar.

Q1’in son beşinci dakikasına girildiğinde Quartararo, ilk iki sektörde Mir’den geri kaldı fakat son sektörlerde rekabetçi bir tempo yakalayarak 1:31.271 süresini kaydetti ve ilk sıraya yerleşti.

Quartararo, tur süresini geliştirebilecek bir performans sergilerken pistteki trafik yüzünden hızlı turunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Durumdan sonra sürücünün sinirlendiği kameralara yansıdı. Temsilcimiz Toprak ise liderin 1.854 saniye gerisinde, 10. sıraya yerleşti.

Diogo Moreira, seansın son dakikalarında sert bir kaza yaparak çakıl havuzuna düştü. 3. sırada yer alan Moreira, Q2’ye kalma ihtimalini kaybetti.

Toprak, son turunu atmak üzereyken takımı tarafından garaja çağrıldı.

Q1 bölümü için damalı bayrağın gösterilmesiyle sıralama değişmedi ve Quartararo ile Mir ilk iki sırada yer aldı. Temsilcimiz Toprak, 1:33.125’lik en iyi derecesiyle 12. sırada yer aldı.

Q2

Pole pozisyonunu belirleyecek Q2 bölümünde ilk hızlı turunu tamamlayan Marco Bezzecchi, 1:30.853’lük güçlü zamanıyla ile erken tempoyu belirledi. Raul Fernandez, ilk iki sektörde Bezzecchi’den hızlı olsa da son bölümlerde geriye düştü ve ikinci sıraya yerleşti.

İlk turu ‘pist sınırları ihlali’ gerekçesiyle iptal edilen Marc Marquez, 1:31.366 süresiyle 8. sıraya yerleşti. Q1’den geldiği için lastik değişimleri sebebiyle piste geç çıkan Fabio Quartararo, 1:31.316’lık turuyla 6. sıraya yerleşti.

Marc Marquez’in ‘pist sınırları ihlali’ gerekçesiyle bir tutunun daha iptal edildiği açıklandı.

Pedro Acosta, motosikletinde yaşadığı bir problem yüzünden uzun bir mesafe boyunca çimlere çıktı. Sorunun ardından motorunu çalıştırmakta zorluk yaşayan sürücü, motosikletini pistin dışından ayağıyla iterek garaja götürdü.

Q2’nin son beşinci dakikasında Jorge Martin 1:30.812’lik turuyla Bezzecchi’yi geride bıraktı ve ilk sıraya yerleşti. Ai Ogura 1:30.939 süresiyle beşinci sıraya yerleşti. Ogura, bir sonraki turunda 1:30.823 ile derecesini geliştirse de Jorge Martin’in az farkla gerisinde, ikinci sırada yer aldı.

Seansın son dakikalarında Raul Fernandez, güçlü bir tur atarak ilk sıraya yerleşmişti fakat ‘pist sınırları ihlali’ gerekçesiyle turu iptal edildi ve dördüncü sıraya geri döndü. Fernandez, kararın ardından hayal kırıklığı yaşadı, bir kez daha şansını denedi fakat rekabetçi bir derece elde edemedi.

Damalı bayrağın gösterilmesiyle seans sona erdi ve Jorge Martin pole pozisyonunun sahibi oldu.