MotoGP Hollanda GP: Ogura ilk galibiyetini aldı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı

Assen'de Hollanda GP öncesi hava sıcaklığı 30°C, pist sıcaklığı ise 43°C olarak ölçüldü. Cumartesi günkü sprint yarışına kıyasla hava daha güneşli olsa da sıcaklık biraz daha düşüktü.

Hemen hemen herkesin orta ön ve orta arka lastik kullandığı görüldü. Yalnızca Mir, Moreira, Marini ve Crutchlow yumuşak arka lastik kullanıyordu.

Yarışa pole'den başlayan Jorge Martin, beş kırmızı ışığın sönmesinin ardından ilk sıradaki yerini koruyamadı. Martin ilk viraja ikinci sırada girse de, tekrar öne geçmeyi başardı. İkiliyi Raul Fernandez takip etti.

Son sıradan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise toplamda sekiz sıra kazanarak 14. sıraya yükseldi.

Joan Mir 10. virajda kaza yaparken, Marc Marquez dördüncülük için Marco Bezzecchi'ye atak yaparak bir sıra yükseldi. Marquez yükselmeye devam etti ve iki Aprilia sürücüsünü geçerek Jorge Martin'in ardında ikinciliğe yükseldi. Ancak Raul Fernandez, Marquez'e atak yaparak ikinciliği devraldı.

2. turda Marco Bezzecchi, 15. virajda çok ciddi bir şekilde yere düştü.

Ai Ogura da Marc Marquez'i geçerken, Toprak 11. sıraya yükseldi. Franco Morbidelli, 4. virajda kaza yaptı.

Yarışın orta noktasına gelindiğinde Pedro Acosta ve Toprak, mekanik problemle yarış dışı kaldılar. Bu ikili Francesco Bagnaia takip etti.

18. turda Raul Fernandez, Jorge Martin'i geride bırakarak yarış liderliğine yükseldi. Fernandez'i takım arkadaşı Ogura da takip etti ve Aprilia ilk iki sırayı elde etmiş oldu. Martin, üçüncülüğe geriledi.

Birkaç tur sonra Ai Ogura, Raul Fernandez'e başarılı bir liderlik atağı yaptı ve hemen farkı 1 saniyeye kadar çıkardı. Bu sırada Fabio Di Giannantonio dördüncülüğü aldı. Di Giannantonio, atak sırasında şikanı keserek zaman kaybetmediği için uzun tur cezası aldı.

26 turluk yarışın kazananı Ai Ogura oldu. Raul Fernandez ikinci olurken, yarışa pole'den başlayan Jorge Martin damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Onları Fabio Di Giannantonio ve Alex Marquez takip etti. Marc Marquez yarışı altıncı sırada tamamladı.