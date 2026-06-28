Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Yarış raporu
MotoGP Hollanda GP

MotoGP Hollanda GP: Ogura ilk galibiyetini aldı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı

2026 MotoGP Hollanda Grand Prix'sinin kazananı Ai Ogura oldu. Toprak Razgatlıoğlu yaşadığı mekanik problem sebebiyle yarış dışı kaldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Assen'de Hollanda GP öncesi hava sıcaklığı 30°C, pist sıcaklığı ise 43°C olarak ölçüldü. Cumartesi günkü sprint yarışına kıyasla hava daha güneşli olsa da sıcaklık biraz daha düşüktü. 

Hemen hemen herkesin orta ön ve orta arka lastik kullandığı görüldü. Yalnızca Mir, Moreira, Marini ve Crutchlow yumuşak arka lastik kullanıyordu. 

Yarışa pole'den başlayan Jorge Martin, beş kırmızı ışığın sönmesinin ardından ilk sıradaki yerini koruyamadı. Martin ilk viraja ikinci sırada girse de, tekrar öne geçmeyi başardı. İkiliyi Raul Fernandez takip etti. 

Son sıradan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise toplamda sekiz sıra kazanarak 14. sıraya yükseldi. 

Joan Mir 10. virajda kaza yaparken, Marc Marquez dördüncülük için Marco Bezzecchi'ye atak yaparak bir sıra yükseldi. Marquez yükselmeye devam etti ve iki Aprilia sürücüsünü geçerek Jorge Martin'in ardında ikinciliğe yükseldi. Ancak Raul Fernandez, Marquez'e atak yaparak ikinciliği devraldı. 

2. turda Marco Bezzecchi, 15. virajda çok ciddi bir şekilde yere düştü. 

Ai Ogura da Marc Marquez'i geçerken, Toprak 11. sıraya yükseldi. Franco Morbidelli, 4. virajda kaza yaptı.

Yarışın orta noktasına gelindiğinde Pedro Acosta ve Toprak, mekanik problemle yarış dışı kaldılar. Bu ikili Francesco Bagnaia takip etti. 

18. turda Raul Fernandez, Jorge Martin'i geride bırakarak yarış liderliğine yükseldi. Fernandez'i takım arkadaşı Ogura da takip etti ve Aprilia ilk iki sırayı elde etmiş oldu. Martin, üçüncülüğe geriledi. 

Birkaç tur sonra Ai Ogura, Raul Fernandez'e başarılı bir liderlik atağı yaptı ve hemen farkı 1 saniyeye kadar çıkardı. Bu sırada Fabio Di Giannantonio dördüncülüğü aldı. Di Giannantonio, atak sırasında şikanı keserek zaman kaybetmediği için uzun tur cezası aldı. 

26 turluk yarışın kazananı Ai Ogura oldu. Raul Fernandez ikinci olurken, yarışa pole'den başlayan Jorge Martin damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Onları Fabio Di Giannantonio ve Alex Marquez takip etti. Marc Marquez yarışı altıncı sırada tamamladı. 

Yarış sonucu 

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

40'21.905

       25
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+2.004

40'23.909

 2.004     20
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 26

+3.512

40'25.417

 1.508     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+9.315

40'31.220

 5.803     13
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26

+10.140

40'32.045

 0.825     11
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+10.388

40'32.293

 0.248     10
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 26

+10.288

40'32.193

       9
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+19.039

40'40.944

 8.751     8
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+19.383

40'41.288

 0.344     7
10 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 26

+20.302

40'42.207

 0.919     6
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+20.669

40'42.574

 0.367     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+37.244

40'59.149

 16.575     4
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+36.755

40'58.660

       3
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 26

+38.127

41'00.032

 1.372     2
15 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 26

+1'00.826

41'22.731

 22.699     1
16 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 25

+1 Tur

41'32.928

 1 Tur      
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+11 Tur

24'01.045

 10 Tur   Yarış dışı  
dnf Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+13 Tur

20'37.701

 2 Tur   Yarış dışı  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+13 Tur

20'52.183

 14.482   Yarış dışı  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+17 Tur

14'28.367

 4 Tur   Kaza  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 1

+25 Tur

2'52.151

 8 Tur   Accident / injury  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

+26 Tur

58.622

 1 Tur   Kaza  
Tüm sonuçları görüntüle

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Wolff: "Ferrari sıcak havada çok tehlikeli, Antonelli'nin hızını değerlendirmeliyiz"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Wolff: "Ferrari sıcak havada çok tehlikeli, Antonelli'nin hızını değerlendirmeliyiz"

Hadjar, sıralama turlarında 'gereksiz yavaş sürüş' sebebiyle uyarı aldı

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Hadjar, sıralama turlarında 'gereksiz yavaş sürüş' sebebiyle uyarı aldı

Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP

MotoGP
MotoGP
Hollanda GP
Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP

Son Haberler

MotoGP Hollanda GP: Ogura ilk galibiyetini aldı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı

MotoGP
MGP MotoGP
Hollanda GP
MotoGP Hollanda GP: Ogura ilk galibiyetini aldı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı

Wolff: "Ferrari sıcak havada çok tehlikeli, Antonelli'nin hızını değerlendirmeliyiz"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Wolff: "Ferrari sıcak havada çok tehlikeli, Antonelli'nin hızını değerlendirmeliyiz"

Moto2 Hollanda GP: Son tura kadar süren mücadelenin kazananı Alonso, Deniz Öncü kaza yaptı!

Moto2
MOT2 Moto2
Assen
Moto2 Hollanda GP: Son tura kadar süren mücadelenin kazananı Alonso, Deniz Öncü kaza yaptı!

Canlı dereceler: Avusturya GP

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Canlı dereceler: Avusturya GP