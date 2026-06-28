MotoGP Hollanda GP: Ogura ilk galibiyetini aldı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı
2026 MotoGP Hollanda Grand Prix'sinin kazananı Ai Ogura oldu. Toprak Razgatlıoğlu yaşadığı mekanik problem sebebiyle yarış dışı kaldı.
Ai Ogura, Trackhouse Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Assen'de Hollanda GP öncesi hava sıcaklığı 30°C, pist sıcaklığı ise 43°C olarak ölçüldü. Cumartesi günkü sprint yarışına kıyasla hava daha güneşli olsa da sıcaklık biraz daha düşüktü.
Hemen hemen herkesin orta ön ve orta arka lastik kullandığı görüldü. Yalnızca Mir, Moreira, Marini ve Crutchlow yumuşak arka lastik kullanıyordu.
Yarışa pole'den başlayan Jorge Martin, beş kırmızı ışığın sönmesinin ardından ilk sıradaki yerini koruyamadı. Martin ilk viraja ikinci sırada girse de, tekrar öne geçmeyi başardı. İkiliyi Raul Fernandez takip etti.
Son sıradan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise toplamda sekiz sıra kazanarak 14. sıraya yükseldi.
Joan Mir 10. virajda kaza yaparken, Marc Marquez dördüncülük için Marco Bezzecchi'ye atak yaparak bir sıra yükseldi. Marquez yükselmeye devam etti ve iki Aprilia sürücüsünü geçerek Jorge Martin'in ardında ikinciliğe yükseldi. Ancak Raul Fernandez, Marquez'e atak yaparak ikinciliği devraldı.
2. turda Marco Bezzecchi, 15. virajda çok ciddi bir şekilde yere düştü.
Ai Ogura da Marc Marquez'i geçerken, Toprak 11. sıraya yükseldi. Franco Morbidelli, 4. virajda kaza yaptı.
Yarışın orta noktasına gelindiğinde Pedro Acosta ve Toprak, mekanik problemle yarış dışı kaldılar. Bu ikili Francesco Bagnaia takip etti.
18. turda Raul Fernandez, Jorge Martin'i geride bırakarak yarış liderliğine yükseldi. Fernandez'i takım arkadaşı Ogura da takip etti ve Aprilia ilk iki sırayı elde etmiş oldu. Martin, üçüncülüğe geriledi.
Birkaç tur sonra Ai Ogura, Raul Fernandez'e başarılı bir liderlik atağı yaptı ve hemen farkı 1 saniyeye kadar çıkardı. Bu sırada Fabio Di Giannantonio dördüncülüğü aldı. Di Giannantonio, atak sırasında şikanı keserek zaman kaybetmediği için uzun tur cezası aldı.
26 turluk yarışın kazananı Ai Ogura oldu. Raul Fernandez ikinci olurken, yarışa pole'den başlayan Jorge Martin damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.
Onları Fabio Di Giannantonio ve Alex Marquez takip etti. Marc Marquez yarışı altıncı sırada tamamladı.
Yarış sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
40'21.905
|25
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|26
|
+2.004
40'23.909
|2.004
|20
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|26
|
+3.512
40'25.417
|1.508
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+9.315
40'31.220
|5.803
|13
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|26
|
+10.140
40'32.045
|0.825
|11
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|26
|
+10.388
40'32.293
|0.248
|10
|7
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|26
|
+10.288
40'32.193
|9
|8
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|26
|
+19.039
40'40.944
|8.751
|8
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+19.383
40'41.288
|0.344
|7
|10
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|26
|
+20.302
40'42.207
|0.919
|6
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|26
|
+20.669
40'42.574
|0.367
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|26
|
+37.244
40'59.149
|16.575
|4
|13
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+36.755
40'58.660
|3
|14
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|26
|
+38.127
41'00.032
|1.372
|2
|15
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|26
|
+1'00.826
41'22.731
|22.699
|1
|16
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|25
|
+1 Tur
41'32.928
|1 Tur
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+11 Tur
24'01.045
|10 Tur
|Yarış dışı
|dnf
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+13 Tur
20'37.701
|2 Tur
|Yarış dışı
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+13 Tur
20'52.183
|14.482
|Yarış dışı
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|9
|
+17 Tur
14'28.367
|4 Tur
|Kaza
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|1
|
+25 Tur
2'52.151
|8 Tur
|Accident / injury
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|0
|
+26 Tur
58.622
|1 Tur
|Kaza
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