MotoGP Hollanda GP 1. antrenman: İlk antrenman seansında Bezzecchi zirvede, Toprak 21. sırada

Antrenman seansı öncesinde hava sıcaklığı 28 °C pist sıcaklığı 38 °C ölçüldü. Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 45 dakikalık antrenman seansı başladı.

Seansın ilk 5 dakikasında sürücüler, lastiklerini doğru çalışma aralığına getirmek için birkaç tur attı. Bagnaia, frende yaşadığı bir sorun yüzünden biraz pistin dışına taştı. Olayın ardından sürücü kısa süreliğine garaja döndü.

Seansın başlarında Fabio Di Giannantonio, 1:34.969 süresini elde ederek erken tempoyu belirledi. İlerleyen turlarda 1:33.829 süresini elde ederek tur zamanını geliştirdi.

Pedro Acosta, 1:33.057 ile liderliği ele geçirdi, Jorge Martin ise arkasında yer aldı. Fakat ilk turunu tamamlayan Marc Marquez, 1:32.757 ile cevap verdi ve ilk sıraya yerleşti. Marco Bezzecchi ise 1:32.589 süresiyle kısa süreliğine ilk sıraya yükseldi fakat Di Giannantonio, 1:32.516’lık turuyla Bezzecchi’yi geride bıraktı.

İlk hızlı turların ardından çoğu sürücü ayar optimizasyonları ve veri analizi için pite döndü.

Sürücüler piste geri döndüklerinde, seansın orta bölümünde Bezzecchi 1:32.476 süresiyle kısa süreliğine liderliğe yükseldi fakat Jorge Martin 1:32.455 ile zirveyi ele geçirdi. Marc Marquez 1:32.913 süresini kaydetti ve 6. sıraya yerleşti. Bezzecchi 1.32.311 süresiyle liderliği geri aldı.

Marc Marquez Bezzecchi’ye güçlü bir cevap vermeye hazırlanırken motosikletinin kontrolünü kaybederek 16. virajda çakıl havuzuna savruldu olayın ardından sarı bayraklar gösterildi ve Marquez garaja geri döndü.

Ai Ogura, Marquez’in kazası yüzünden güçlü giden hızlı turunu yarıda bıraktı. Temsilcimiz Toprak, 1:34.153 süresini elde ederek tur zamanını geliştirdi fakat 21. sırada yer almaya devam etti.

Seansın son 10. dakikasına doğru sürücüler bir kez daha garaja döndü ve son hızlı turlar için hazırlık yaptılar.

Son 5. dakikada sürücüler piste döndü ve tur süreleri gelişmeye başladı. Ai Ogura 1:32.559 ile 4. sıraya yükseldi. Bagnaia, 1:32.545 süresiyle 5. Sıraya yükseldi. Fernandez ise 4. sıraya yükseldi. Vinales, 1:32.667 süresiyle 8. sıraya yükseldi.

Mir 1:32.551 ile süresini geliştirerek 6.’lığa yükseldi. Ogura ise bir sonraki hızlı turunda 1:32.475 ile süresini geliştirerek 4. sıraya yükseldi.

Damalı bayraktan sonra turunu tamamlayan Bagnaia, 1:32.409 süresiyle Jorge Martin’i geride bırakarak 2. sıraya yükseldi.