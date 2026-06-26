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Antrenman raporu
MotoGP Hollanda GP

MotoGP Hollanda GP 1. antrenman: İlk antrenman seansında Bezzecchi zirvede, Toprak 21. sırada

MotoGP 2026 Hollanda GP 1. Antrenman seansının en hızlı ismi Marco Bezzecchi oldu. Temsilcimiz Toprak seansı 21. sırada tamamladı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Antrenman seansı öncesinde hava sıcaklığı 28 °C pist sıcaklığı 38 °C ölçüldü. Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 45 dakikalık antrenman seansı başladı.

Seansın ilk 5 dakikasında sürücüler, lastiklerini doğru çalışma aralığına getirmek için birkaç tur attı. Bagnaia, frende yaşadığı bir sorun yüzünden biraz pistin dışına taştı. Olayın ardından sürücü kısa süreliğine garaja döndü.

Seansın başlarında Fabio Di Giannantonio, 1:34.969 süresini elde ederek erken tempoyu belirledi. İlerleyen turlarda 1:33.829 süresini elde ederek tur zamanını geliştirdi.

Pedro Acosta, 1:33.057 ile liderliği ele geçirdi, Jorge Martin ise arkasında yer aldı. Fakat ilk turunu tamamlayan Marc Marquez, 1:32.757 ile cevap verdi ve ilk sıraya yerleşti. Marco Bezzecchi ise 1:32.589 süresiyle kısa süreliğine ilk sıraya yükseldi fakat Di Giannantonio, 1:32.516’lık turuyla Bezzecchi’yi geride bıraktı.

İlk hızlı turların ardından çoğu sürücü ayar optimizasyonları ve veri analizi için pite döndü.

Sürücüler piste geri döndüklerinde, seansın orta bölümünde Bezzecchi 1:32.476 süresiyle kısa süreliğine liderliğe yükseldi fakat Jorge Martin 1:32.455 ile zirveyi ele geçirdi. Marc Marquez 1:32.913 süresini kaydetti ve 6. sıraya yerleşti. Bezzecchi 1.32.311 süresiyle liderliği geri aldı.

Marc Marquez Bezzecchi’ye güçlü bir cevap vermeye hazırlanırken motosikletinin kontrolünü kaybederek 16. virajda çakıl havuzuna savruldu olayın ardından sarı bayraklar gösterildi ve Marquez garaja geri döndü.

Ai Ogura, Marquez’in kazası yüzünden güçlü giden hızlı turunu yarıda bıraktı. Temsilcimiz Toprak, 1:34.153 süresini elde ederek tur zamanını geliştirdi fakat 21. sırada yer almaya devam etti.

Seansın son 10. dakikasına doğru sürücüler bir kez daha garaja döndü ve son hızlı turlar için hazırlık yaptılar.

Son 5. dakikada sürücüler piste döndü ve tur süreleri gelişmeye başladı. Ai Ogura 1:32.559 ile 4. sıraya yükseldi. Bagnaia, 1:32.545 süresiyle 5. Sıraya yükseldi. Fernandez ise 4. sıraya yükseldi. Vinales, 1:32.667 süresiyle 8. sıraya yükseldi.

Mir 1:32.551 ile süresini geliştirerek 6.’lığa yükseldi. Ogura ise bir sonraki hızlı turunda 1:32.475 ile süresini geliştirerek 4. sıraya yükseldi.

Damalı bayraktan sonra turunu tamamlayan Bagnaia, 1:32.409 süresiyle Jorge Martin’i geride bırakarak 2. sıraya yükseldi.

1. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

1'32.311

   177.131  
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+0.098

1'32.409

 0.098 176.943  
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.144

1'32.455

 0.046 176.855  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.160

1'32.471

 0.016 176.825  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.164

1'32.475

 0.004 176.817  
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.205

1'32.516

 0.041 176.739  
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 19

+0.240

1'32.551

 0.035 176.672  
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+0.347

1'32.658

 0.107 176.468  
9 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 19

+0.356

1'32.667

 0.009 176.451  
10 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.446

1'32.757

 0.090 176.279  
11 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.454

1'32.765

 0.008 176.264  
12 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+0.539

1'32.850

 0.085 176.103  
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.639

1'32.950

 0.100 175.913  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+0.670

1'32.981

 0.031 175.855  
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 18

+0.765

1'33.076

 0.095 175.675  
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+0.790

1'33.101

 0.025 175.628  
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+0.823

1'33.134

 0.033 175.566  
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+0.956

1'33.267

 0.133 175.316  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.957

1'33.268

 0.001 175.314  
20 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+0.985

1'33.296

 0.028 175.261  
21 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.204

1'33.515

 0.219 174.851  
22 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 20

+1.688

1'33.999

 0.484 173.950  
23 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 16

+2.350

1'34.661

 0.662 172.734  
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